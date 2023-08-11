Угрожают сделать страшное: жена хирурга Хайдарова опасается возвращаться в Россию из-за силиконового скандала

Супруга адвоката Александра Бенхина Алена делала грудь у Хайдарова и результатом осталась довольна Фото: Личный архив

Шумиха вокруг звездного хирурга Тимура Хайдарова продолжается. Мы уже писали о том, что количество тех, кто считает себя пострадавшим от рук врача, постоянно растет. В их числе оказался и челюстно-лицевой хирург Александр Вдовин, который рассказал KP.RU, что после операции у Хайдарова у него буквально... гниют ягодицы. Репутация Хайдарова заметно пошатнулась, в Сети его жестко хейтят. Хайдаров был вынужден обратиться за помощью еще одного адвоката (первый - Александр Добровинский).

Адвокат Александр Бенхин познакомился с Хайдаровым в начале лета - его супруга, судебный юрист Алена Коробейникова сделала маммопластику в клинике у Тимура.

«Он сделал все шикарно! Я жил в Канаде, Израиле и знаю, как работают клиники в таких развитых странах. Так вот у Тимура уровень не хуже. Персональный менеджер был с нами на связи 24 часа в сутки. Плюс консультации у других специалистов до и после операции. Все хорошо заживало. А уже на 12-13-й день после пластики мы отпросились у него и улетели отдыхать в Турцию. Жена очень довольна результатом. Это стоило тех денег», — рассказал KP.RU Александр Бенхин.

По словам Бенхина, когда началась травля Хайдарова в сети, он сам предложил ему свои услуги. И первое, чем занялся адвокат — интернет-ресурсами, которые полоскают его подзащитного.

«В одном паблике то и дело проходились по его национальности, выкладывали фото пациенток с голой грудью, ранами, гноем. А ведь телеграм-каналы могут смотреть и дети. Я написал админу канала обращение, упомянув статьи УК 128 и 137 («распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица» и «нарушение неприкосновенности частной жизни»). Кроме того, мы подали жалобу в Роспотребнадзор, она находится на исполнении. Что касается канала, то оттуда уже написали, что не хотят никого травить. Я надеюсь, что жесткий хейт скоро прекратится», — рассказал KP.RU адвокат.

Александр Вдовин

Второй вопрос, которым занимается Бенхин — история Александра Вдовина и его гниющих ягодиц. В медицинском заключении, которое KP.RU предоставил Александр Вдовин, написано, что у него «периимплатное воспаление мягких тканей левой ягодицы. Абсцесс мягких тканей левой ягодицы. Рана левой ягодичной области».

«Я нанял адвоката и намерен потребовать у Хайдарова 10 млн рублей компенсации — за все моральные страдания, переделку у другого врача и другие операции. Из-за изуродованной задницы у меня «поехала» вся некогда хорошая фигура. А ж...па висит как старая слива. Я хочу, чтобы он дал мне денег», — рассказал KP.RU Вдовин.

Александр Бенхин считает, что с момента операции прошло слишком много времени, а точнее, уже 6 лет. Но больше адвоката насторожили угрозы Александра Вдовина в адрес супруги Хайдарова Светланы Сильваши.

«В своих соцсетях он напрямую угрожал Светлане, обращаясь к ней по фамилии. Он показывал сначала свою разрезанную гноящуюся пятую точку - спустя 6 лет после операции, а затем говорил, что если встретит ее где-то, то сделает с ней то же самое. Опять же это угроза жизни. Светлана, которая сейчас находится на отдыхе вместе с детьми и мужем, теперь опасается возвращаться домой, так как Вдовин знает, где они живут», — поделился с KP.RU Бенхин.

Светлана Сильваши. Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Адвокат уже обратился за консультацией в правоохранительные органы, а также к частному детективу Максиму Заболотному, который собрал информацию об Александре Вдовине.

«Профессионалы в органах квалифицируют все это как вымогательство — статья УК 163, которая предполагает наказание в виде лишения свободы до 8 лет. До всех этих видео и заявлений Вдовин просил у них 10 млн рублей. В противном случае он начнет эту кампанию. Что мы и видим сейчас. В перерывах между угрозами он выкладывал в соцсеть видео, в которых предлагал пострадавшим за полцены все переделать у него — то есть пытался переманить пациентов. А это уже маркетинг. Поэтому, если Хайдаров даст команду, то есть огромный шанс, что возбудят дело. Надеюсь, что Александру Вдовину хватит мудрости, чтобы мирно решить этот вопрос», — сообщил KP.RU Александр Бенхин.

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