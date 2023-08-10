Новая жертва хирурга Хайдарова: «У меня гниют ягодицы после пластики!»

Челюстно-лицевой хирург Александр Вдовин Фото: Личный архив

Певица Слава, которая первая публично объявила о том, что Тимур Хайдаров изуродовал ей грудь, открыла настоящий ящик Пандоры. Количество пострадавших от рук медийного врача постоянно увеличивается. Мы уже писали о Наргиз из Норвегии, у которой образовался некроз живота после абдоминопластики. А сейчас объявился новый пострадавший с не менее тяжелым случаем — челюстно-лицевой хирург Александр Вдовин, у которого началось гнойное воспаление ягодицы после имплантации.

Вдовин и Хайдаров познакомились в 2017 году на светском мероприятии. Тогда Тимур только переехал в Москву и обзаводился полезными знакомствами. Вдовин же на тот момент уже был востребованным челюстно-лицевым хирургом. Врачи подружились, Александр помог Тимуру с клиентами и рекомендации, а потом, в том же 2017 году, решил сам увеличить ягодицы у Хайдарова. На тот момент Тимур работал в очень престижной клинике GMTClinic, среди клиентов которой было немало звезд.

У Вдовина началось гнойное воспаление ягодицы после имплантации Фото: Личный архив

«За супер-пупер-импланты с меня взяли 1 750 000 рублей! А теперь у меня гниет «ж...па» после пластики у Хайдарова, — рассказал KP.RU Вдовин. — Все было хорошо, пока не сошел отек. Оказалось, что ягодицы кривые — одна маленькая, вторая больше. Потом одна из них стала воспаляться. Он мне все мазал чем-то, а затем образовался фиброз. Тимур его вскрыл и вытащил оттуда... кусок марли! Представляете, его забыли во время операции».

Однако эстетика все так же хромала. Какое-то время Александр Вдовин думал, что все дело в особенностях его организма. А потом Слава публично рассказала про свою изуродованную грудь, к ней присоединилась Успенская и другие пострадавшие.

«Я внимательно следил за всей этой историей и понял, что стал такой же жертвой, — продолжает Вдовин. — Возможно, я бы и не стал вступать с Хайдаровым в открытую конфронтацию. Но совсем недавно у меня начались проблемы с другой ягодицей — она воспалилась. Сперва я хотел мирно решить вопрос, чтобы Тимур меня просто осмотрел и принял меры. Я подошел к нему и его жене на недавней вечеринке у Аники Керимовой, но они послали меня на три буквы. Хайдаров еще предложил мне делать примочки из мочи. Мол, помогает! На той вечеринке был и Киркоров, которого он тоже изуродовал, оставив огромный шов на его животе. А когда Тимур понял, что я отступать не намерен, он все же отправил меня к своему знакомому врачу в другую клинику».

В медицинском заключении, которое KP.RU предоставил Александр Вдовин, написано, что у него «периимплатное воспаление мягких тканей левой ягодицы. Абсцесс мягких тканей левой ягодицы. Рана левой ягодичной области». Вдовину предложили экстренную госпитализацию, но он отказался.

«В итоге за консультацию и за то, что хирург проковырял мне рану пальцем до импланта, я отдал 35 000 рублей. Вот тебе и дружба с Тимуром! — делится с KP.RU Вдовин. — Я нанял адвоката и намерен потребовать у Хайдарова 10 млн рублей компенсации — за все моральные страдания, переделку у другого врача и другие операции. Из-за изуродованной задницы у меня «поехала» вся некогда хорошая фигура. А ж...па висит, как старая слива. Я хочу, чтобы он дал мне денег. И знаете, что интересно: Гоар Аветисян (известный визажист. - Авт.) вся гнила, и об этом знала вся Москва. Но в какой-то момент она перестала о нем писать и сказала, что всякое бывает. Соответственно, нетрудно сделать вывод, что ей была выплачена компенсация за то, чтобы она закрыла рот».

Тем временем, у Тимура Хайдарова свое мнение на этот счет — он считает, что Вдовин сам довел до критичного состояния, попытавшись выровнять ягодицы с помощью геля. Однако осмотр у врача показал, что никакого геля и филлеров в области ягодиц у Александра нет. Хайдаров даже нанял еще одного адвоката Александра Бенхина, который в свою очередь обратился к услугам частного детектива, чтобы тот собрал информацию о Вдовине.