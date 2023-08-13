Исследование, которое изменит мир: Ученые нашли препараты, которые запускают процесс "починки" ДНК и продлевают жизнь

Дефицит гормона роста помогает организму лучше сосредоточиться на починке повреждений ДНК Фото: Shutterstock

Это лето может войти в историю исследований старения и долголетия. Международная команда ученых обнародовала результаты своей работы, в которой сравнивается активность тысяч генов у 41 вида млекопитающих. Объекты изучения - от короткоживущих животных до рекордсменов-долгожителей, в чьем активе по несколько сотен лет. Присмотрелись и к человеку. Главная задача - докопаться до глубин: выяснить на уровне молекул и генов, почему, скажем, гренландский кит бороздит просторы океанов по 200 лет? В то же время лабораторные мыши даже после самых сложных антивозрастных манипуляций сейчас живут не больше 5 лет. А грызуны голые землекопы в дикой природе дотягивают до 35-40 лет. Рекорд продолжительности жизни человека – 122 года. Почему так? Можно ли перенять опыт животных-долгожителей?

Об этом мы поговорили с одним из ведущих авторов исследования – старшим научным сотрудником лаборатории системной биологии старения в МГУ им. М.В. Ломоносова и Медицинской школе Гарварда Александром Тышковским.

ЧЕМ ЛУЧШЕ «ПОЧИНКА» ДНК, ТЕМ ДОЛЬШЕ ЖИЗНЬ

- Современные методы позволяют одновременно измерить активность более десяти тысяч генов в каждом органе животного. В своей работе мы сфокусировались на трех органах: печени, почках и головном мозге, - рассказывает ученый.

- То есть вы сравнили работу генов в этих органах у 41 вида животных, включая человека. И что удалось выяснить?

- Во всех трех органах долгоживущих животных мы обнаружили повышенную активность генов, отвечающих за «починку» (репарацию) ДНК. В то же время у долгожителей подавляется так называемый сигнальный путь инсулина.

- Что это за путь?

- Это один из наиболее известных регуляторов продолжительности жизни. Сигнальный путь инсулина работает в наших клетках как переключатель: между ростом и развитием, с одной стороны, и починкой повреждений – с другой. Если этот путь включен, например, под действием питательных веществ или гормона роста, действует режим роста и активного деления клеток. Но уделяется меньше внимания поддержанию качества, «ремонту» внутриклеточных компонентов. Если же сигнальный путь инсулина выключен, то клетка перестает делиться и переходит в «режим выживания». При этом активируется починка ДНК, утилизация поврежденных компонентов и т.д.

Таким образом, в нашем организме есть некоторый баланс между ростом/развитием и восстановлением, поясняет Александр Тышковский. «Если этот баланс сдвинут в сторону починки повреждений, например, из-за дефицита гормона роста или низкокалорийной диеты, то организм немного теряет в размере тела и дольше достигает полового созревания. Но зато получает более долгую жизнь. Если же стрелка весов качнется в противоположную сторону, животное достигнет крупных размеров и быстрее станет плодовитым. Но платой за это будет более короткая продолжительность жизни».

Александр Тышковский Фото: Личный архив

КАК СВЯЗАНЫ С ДОЛГОЛЕТИЕМ РОСТ И УРОВЕНЬ ТЕСТОСТЕРОНА

- Выходит, дефицит гормона роста помогает организму лучше сосредоточиться на починке повреждений ДНК. А это, как известно, снижает угрозу рака, других опасных болезней. И продлевает жизнь. Значит ли это, что чем меньше рост, габариты животного или человека, тем выше шансы стать долгожителем?

- Есть такая внутривидовая закономерность: маленькие породы собак обычно живут значительно дольше крупных. А карликовые мышки с пониженной активностью гормона роста живут на 40-50% дольше обычных. В целом это верно и для человека. Наблюдения показывают, что у высоких людей в среднем продолжительность жизни немного меньше, чем у низких. У людей-карликов, лишенных рецептора гормона роста, почти не встречаются такие возрастные заболевания, как рак и диабет II типа.

- А правда ли, что долголетие связано с подавлением тестостерона?

- У большинства млекопитающих самки живут дольше самцов. Люди – не исключение. Есть несколько гипотез, объясняющих это явление. Одна из них действительно связана с эффектом половых гормонов. В частности, у мужчин тестостерон снижает иммунную функцию, что особенно ярко проявляется после 60 лет. Исторические данные показывают, что кастрированные корейские евнухи жили в среднем на 15 лет дольше, чем обычные мужчины из той же социально-экономической группы. Кастрация продлевала жизнь и самцам мышей. А когда исследователи попробовали кормить их модифицированным женским гормоном эстрадиолом, самцы-грызуны прожили почти на 20% дольше.

От редакции: все это вовсе не значит, что ученые предлагают для продления жизни отключать у людей гормон роста и подавлять тестостерон. Стать долгожителями-коротышками, равнодушными к противоположному полу – не наш путь. На самом деле, открытые генно-молекулярные механизмы подсказывают, в каком направлении нужно работать, чтобы затормозить старение и сохранить молодость. При этом стоит задача добиться таких эффектов без неприятной «побочки», которая сводит на нет все достижения. Возможно ли это? Александр Тышковский и его коллеги уверены: да! «Наше исследование позволило не только определить ключевые биомаркеры долголетия млекопитающих, но и применить их на практике. После тестирования множества веществ удалось найти несколько перспективных лекарств, которые влияют на активность генов, связанных с высокой продолжительностью жизни», - говорит ученый.

ЗАЩИТА ОТ СТАРОСТИ

- Александр, выходит, вы нашли препараты, которые меняют активность генов так, чтобы продлить жизнь? Что это за вещества и на ком их опробовали?

- Разумеется, сначала исследования проводятся на мышах. Мы давали лабораторным животным эти лекарства и уже через месяц видели желаемые изменения активности генов. Одним из лучших кандидатов в геропротекторы, то есть препараты «для защиты от старости», стало вещество под названием KU0063794. Оно влияет на сигнальный путь инсулина – тот самый переключатель, активирующий в клетках «режим выживания» (что в итоге улучшает починку повреждений в клетке. – Ред.). После приема препарата у пожилых мышей выросла продолжительность жизни, они стали бодрее и активнее двигаться.

- Об успехах ученых по продлению жизни лабораторных животных мы слышим уже давно. В чем отличие вашей научной работы?

- Во-первых, сравнение активности генов коротко- и долгоживущих млекопитающих позволило нам определить молекулярные биомаркеры долголетия и, тем самым, систематизировать и ускорить поиск эффективных геропротекторов (веществ, защищающих от старения - ред.). Обычно исследования, проверяющие влияние тех или иных препаратов на продолжительность жизни мышей, занимают годы и требуют существенных финансовых вложений. Нам же понадобился всего один месяц, чтобы увидеть позитивный эффект лекарства KU0063794. Во-вторых, благодаря обнаруженным закономерностям мы можем с большой вероятностью предположить, что препарат будет эффективным не только для мышей, но и для других млекопитающих. В том числе – для человека. Конечно, найденные нами соединения все равно необходимо тестировать в рамках клинических испытаний, прежде чем применять на практике. Однако наш подход позволяет определить наиболее перспективные вещества для дальнейшей проверки.

Кто на Земле живет дольше всех: животные-рекордсмены

1. Двустворчатый моллюск Arctica islandica – 507 лет

2. Гренландская акула – 392 года

3. Гренландский кит - 211 лет

4. Алеутский морской окунь – 205 лет

5. Галапагосская черепаха - 177 лет

6. Озерный осетр – 152 года

7. Человек - 122 года

8. Азиатский слон - 80 лет

9. Андский кондор – 79 лет

10. Ворон - 69 лет

11. Гриф - 42 года

12. Голый землекоп - 37 лет*

* Примечание: этот грызун - объект особенно пристального изучения исследователей. Его включают в число рекордсменов, поскольку землекоп живет в 10 раз (!) дольше, чем его сородичи - домовые мыши. К тому же у землекопа практически не встречаются рак, сердечно-сосудистые и другие возрастные болезни.

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