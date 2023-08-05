«Ушел под воду и помолодел на 10 лет»: чего на самом деле добился ученый и как получить те же результаты без экстрима

55-летний профессор Университета Южной Флориды (США) Джозеф Дитури отважился на «подводное омоложение». Фото: REUTERS

На что только не пойдешь, чтобы сохранить или вернуть молодость. В 20-е годы прошлого века французский хирург российского происхождения Серж Воронов пересаживал зрелым мужчинам половые железы молодых обезьян. Желающих было море, но повернуть время вспять инновационной операцией не получилось. В наше время 45-летний американский миллионер Брайан Джонсон решил омолаживаться с помощью переливаний крови от своего 17-летнего сына. Как пишут зарубежные СМИ, за последние полгода бизнесмену перелили более 6 л плазмы, полученной из крови юных доноров, включая собственного наследника.

А вот 55-летний профессор Университета Южной Флориды (США) Джозеф Дитури отважился на «подводное омоложение». В начале этого лета ученый поставил рекорд, прожив 93 дня в экстремальной гостинице на глубине 9 метров в Атлантическом океане. «Подводный домик Жюля», куда заселился Дитури, находится неподалеку от острова Ки-Ларго на юге штата Флорида. Для предотвращения попадания воды внутри капсулы (помещения гостиницы) нагнетается повышенное давление в 1,6 атмосфер. «К тому же на глубине организм оказывается в условиях психоэмоционального стресса, измененного состава дыхательных газов по сравнению с атмосферным. И под легким наркотическим действием азота», - пояснил KP.RU известный российский ученый - исследователь старения, ведущий Телеграм-канала «Путь долгожителя» Алексей Москалев.

Сам профессор-подводник после возвращения на сушу прошел медицинское обследование и заявил о потрясающих результатах. По его словам, некоторые анализы оказались такими, будто удалось сбросить десяток лет! В частности, уровень холестерина в крови снизился на 72%, маркеры воспаления уменьшились вполовину. А самым впечатляющим эффектом стало увеличение длины теломер. Это концевые участки хромосом, которые укорачиваются у людей по мере старения. Дитури сообщил, что у него произошло 20%-е удлинение теломер. Это равноценно уменьшению биологического возраста на 10 лет.

Геронтолог Алексей Москалев. Фото: Личный архив

Приветствуя эксперимент во имя науки, независимые эксперты, однако, отнеслись к результатам с осторожностью. Анализируя итоги изменений в организме ученого-подводника, геронтолог Алексей Москалев отметил, что длина теломер один из наименее точных «измерителей» биологического возраста. «Ошибка может составлять плюс-минус 12 лет. А это весьма большой разброс с учетом заявленного у Дитури «омоложения» на 10 лет за 3 месяца», - обратил внимание специалист.

А недавно сам экспериментатор признался, что пребывание под водой принесло не только пользу. Джозеф Дитури рассказал об ухудшении зрения вдаль (миопии) и «некотором уменьшении» своего роста. Также ученый предположил, что может столкнуться и с другими негативными последствиями для здоровья.

Что это может быть? Алексей Москалев не исключает неблагоприятных эффектов для мозга. Известно, что как в космосе, так и при погружении на глубину спинномозговая жидкость начинает течь иначе, чем на Земле. Желудочкам мозга (у нас их четыре) приходится адаптироваться. Они расширяются и становятся больше. «Разбухание» мозга из-за перераспределения жидкостей при погружении или в космосе чревато увеличением внутричерепного давления, отмечает эксперт. Именно из-за этого может страдать, в том числе, зрительный нерв, что приводит к падению зрения и даже слепоте. Возможны и другие опасные осложнения вплоть до инсульта.

А ЧТО ХОРОШЕГО?

Профессор Дитури получил от своего эксперимента несколько весомых бонусов для здоровья. Снижение уровня холестерина, маркеров воспаления, повышение продолжительности очень важной для организма глубокой фазы сна. Все это если и не омолаживает напрямую, то как минимум улучшает самочувствие и реально оздоравливает, признают эксперты. Завидовать будем? Ничуть! На самом деле, ровно тех же результатов можно добиться и без экстрима. Находясь на суше и без неподъемных для кошелька расходов.

Такое улучшение показателей, как у Дитури, наблюдается… при переходе к классическому ЗОЖу, рассказал KP.RU Алексей Москалев. То есть когда человек начинает правильно питаться (больше овощей, фруктов, рыбы, отказ от фастфуда), заниматься спортом или физическим трудом, высыпаться. И еще умеет управлять стрессом, снижать уровень тревожности и переживаний. Находясь под водой, Джозеф как раз перешел на более строгий режим питания, сна и бодрствования, более здоровый рацион, отмечает эксперт. И, судя по всему, именно эти факторы оказали решающее влияние на оздоровление организма.

А ведь это доступно каждому из нас! Особенно сейчас, когда полно овощей-фруктов «только с грядки», можно плавать в речке, кататься на велосипеде или просто ходить пешком, наслаждаясь летними вечерами. Нужно только заставить себя почаще отрываться от смартфонов.

КСТАТИ

Миллиардер Брайан Джонсон недавно признался, что ежемесячное переливание молодой крови оказалось бесполезным. Во всяком случае, у него лично не обнаружилось никаких омолаживающих эффектов от таких процедур. В то время как традиционный ЗОЖ действительно помогает преобразиться. Сбросить десяток лет внешне и снизить риски возрастных заболеваний.

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