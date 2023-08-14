Старение лишает человека примерно 90% длительности жизни: Удивительное исследование может позволить нам дожить до 200 лет

Этим летом международная команда ученых опубликовала итоги уникального исследования. Специалисты сравнили активность тысяч генов у 41 вида млекопитающих с разной продолжительностью жизни. Цель - понять: как эволюция сделала некоторых животных рекордсменами-долгожителями? В чем их ключевые отличия от короткоживущих видов на фундаментальном, генно-молекулярном уровне? Какие биологические механизмы контролируют наше долголетие? Разгадка этих тайн поможет найти реально работающие рецепты для продления жизни людям, рассчитывают ученые.

Что же удалось выяснить? Продолжаем наш разговор с одним из ведущих авторов исследования - старшим научным сотрудником лаборатории системной биологии старения в МГУ им. М.В. Ломоносова и Медицинской школе Гарварда Александром Тышковским. (часть 1)

ЛУЧШИЙ ОТПУСК - В ГОРАХ?

- В ходе исследования мы обнаружили одно интересное воздействие, которое положительно влияет на биомаркеры, связанные с увеличением продолжительности жизни у мышей, - говорит ученый. - Это хроническая гипоксия, или снижение уровня кислорода в воздухе, которым мы дышим. Согласно нашим данным, одного месяца гипоксии было достаточно, чтобы у подопытных грызунов активировались гены, связанные с долголетием. Также известно, что хроническая гипоксия достоверно продлевает жизнь, например, круглым червям. А буквально несколько месяцев назад другая группа ученых показала, что гипоксия увеличивает продолжительность жизни мышам с синдромом ускоренного старения – прогерией. Осталось узнать, сможет ли она превратить в долгожителей обычных, здоровых мышей. Активация генов, которую мы наблюдали, говорит в пользу такого эффекта. Но нужно убедиться в этом опытным путем, на практике.

Если все подтвердится, то хроническая гипоксия окажется новым интересным методом продления жизни млекопитающих, отмечает Александр Тышковский. А у нас появится дополнительная причина проводить отпуск в горах, где воздух разрежен и содержит меньше кислорода.

Усиленное насыщение кислородом может навредить

Ученые давно обсуждают пользу тренировок с вдыханием разреженного воздуха. А вот к модной сейчас процедуре усиленного насыщения крови кислородом (оксигенотерапия) эксперты по продлению жизни относятся крайне скептически. Да, это может помочь при заболеваниях легких, осложнениях ковида. Но не годится в качестве антиэйдж-процедуры. Напротив, может даже ускорять старение, поскольку избыток кислорода приводит к окислительному стрессу и повреждает клетки, предупреждают специалисты.

ВИТАМИН С: МОЖЕТ СРАБОТАТЬ, НО ПРИ ОСОБОМ УСЛОВИИ

- К нашему удивлению, позитивные изменения активности генов у мышей также вызывало вещество, похожее на витамин С, - продолжает ученый. - Это не сам витамин, а его производное - пальмитат аскорбиновой кислоты.

- Почему это вас удивило?

- Одним из первых, кто проявил интерес к витамину C, был двукратный Нобелевский лауреат Лайнус Полинг. Он верил, что аскорбиновая кислота может защитить человека от многих заболеваний: гриппа, простуды и даже рака. Действительно, витамин C обладает выраженным антиоксидантным эффектом. А значит, потенциально способен защищать наши клетки от повреждений, вызванных окислительным стрессом.

Однако многочисленные клинические испытания не подтвердили эффективность биодобавок с витамином C для снижения смертности и улучшения здоровья человека. Одна из причин может быть в том, что аскорбиновая кислота довольно быстро выводится из организма и не растворяется в жире, что затрудняет ее проникновение в клетки и головной мозг. Мы же протестировали пальмитат, который представляет собой витамин C с длинным «хвостом», как у молекул жира. Похоже, такое «приспособление» помогает витамину попадать внутрь клеток и даже преодолевать гематоэнцефалический барьер - мощный «фильтр» на пути между кровеносной системой тела и мозгом.

- Кстати, недавно вышла научная работа корейских ученых, которые утверждают, что смогли повысить стабильность витамина С, давали его мышам, и у них затормозилось старение мозга.

- Да, это вполне возможно как раз за счет модификации классических форм витамина. Или таким путем, как у нас (пальмитат аскорбиновой кислоты), или с помощью особого комплекса для стабилизации, как у корейских коллег. В их эксперименте удалось улучшить память у пожилых мышей и снизить возрастное воспаление головного мозга.

От редакции: подчеркнем еще раз, что прием классической аскорбинки или существующих биодобавок с витамином С таких эффектов не дает. И даже модифицированные формы витамина пока показали эффект только у мышей. Необходимо дождаться исследований на людях. «Кто знает, возможно, в будущем аскорбиновая кислота получит второе дыхание. И мы станем свидетелями антивозрастного эффекта модифицированного витамина C у человека», - предполагает ученый.

Каков биологический предел жизни человека

- Не думаю, что у продолжительности жизни есть биологический предел, - считает Александр Тышковский. - На Земле существуют организмы, которые живут сотни и даже тысячи лет - некоторые моллюски, губки, деревья. Более того, есть животные, как, например, голый землекоп, который не стареет демографически. То есть у этих грызунов одинаковая вероятность умереть на протяжении большей части своей жизни (у людей такая вероятность резко подскакивает с возрастом. - Ред.). Если бы эволюция наградила нас этой особенностью, в среднем мы бы жили примерно 1000 лет! Получается, старение лишает нас около 90% жизни. Тем не менее, пример землекопа показывает, что старение можно контролировать. А значит, нет закона природы, который бы запрещал нам жить дольше.

Другое дело, что остановить одряхление и кратно увеличить продолжительность жизни млекопитающего – задача нетривиальная, отмечает исследователь.

- Пока это удавалось лишь эволюции, но у нее в запасе имелись миллионы лет. У человека результаты гораздо скромнее – на данный момент ученые смогли продлить жизнь мышам примерно на 80%. Причем, для этого пришлось прибегнуть к генетическим воздействиям, которые обычно оказываются более эффективными по сравнению с лекарствами и диетами. Скорее всего, для радикального продления жизни людей тоже придется вносить изменения в работу наших генов. На сегодняшний день уже разработаны эффективные методы генной терапии. Осталось лишь разобраться, какие именно гены позволят нам побить рекорд гренландских китов, живущих по 200 лет, и других долгожителей из мира животных.

Как именно уникальное исследование должно остановить старение, читайте в первой части.

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