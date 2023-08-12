Было плохо, стало лучше: Честное объяснение, почему резко выросла российская экономика

По прогнозам, по итогам года рост ВВП составит примерно 2% Фото: EAST NEWS

По итогам второго квартала российская экономика показала существенный рост. Внутренний валовый продукт (ВВП, основной экономический показатель, включающий в себя все произведенные встране товары и услуги) вырос по сравнению со вторым кварталом прошлого года на 4,9%. Напомним, что в первом квартале было, наоборот, падение на 1,9% к показателям прошлого года.

Наибольший рост показали пассажироперевозки, оптовая и розничная торговля, обрабатывающее производств, строительство.

- Такой впечатляющий рост объясняется отчасти эффектом низкой базы, поскольку второй квартал прошлого года был у нас очень тяжелым, - прокомментировал ситуацию для kp.ru директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. - А другая составляющая — в том, что наша экономика сумела адаптироваться ко всем невзгодам, например, к уходу ряда иностранных компаний. Перестроили свою логистику поставок сырья, материалов, готовой продукции, нашли новые рынки сбыта, в условиях сокращения импорта начали ориентацию на российскую продукцию.

По мнению эксперта, по итогам года рост ВВП составит примерно 2%.

- То есть в 2022 г. мы потеряли 2,1%, а теперь их отыграем и в целом по итогам двух лет выйдем в ноль, - развивает мысль Остапкович. - А в следующем году пойдет прибавление. Это очень хороший результат, особенно если вспомнить прошлогодние прогнозы, когда не только зарубежные аналитики, но и наши серьезные организации предрекали нам падение на 8-15%. А сейчас мы видим, что этого не произошло. Во многом это, конечно, деятельность Центробанка, правительства — увеличились инвестиции в бизнес. Но огромную роль сыграли и сами предприниматели. Были приняты верные управленческие решения, оптимизирована занятость, увеличена производительность труда.

Омрачает ситуацию заметное ослабление рубля.

- В последние две недели курс доллара растет, прямо перешел в галоп, это может затруднить процесс нашего экономического роста, - отметил эксперт. - Внутренние цены растут, все-таки у нас довольно большая зависимость от импортных поставок. Усиливается инфляционный фон. Но, с другой стороны, надо не забывать, что падение рубля к доллару приносит доход бюджету за счет выручки экспортеров. При экспорте продукции получается за один доллар больше рублей.

ТОП-5. В КАКИХ СЕКТОРАХ ВИДЕН НАИБОЛЬШИЙ РОСТ, %

Пассажироперевозки - 19,8%

Оптовая торговля - 12,5%

Обрабатывающее производство - 11,3%

Строительство - 9,8%

Розничная торговля - 9,0%

Источник: Росстат, II кв. 2023 г. ко II кв. 2022 г.

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