Путин применил новое стратегическое оружие против Киева

Нынешние украинские власти обнаружили у Владимира Путина еще одно секретное оружие Фото: REUTERS

Насколько же коварен Путин! Если судить по западной прессе, буквально все он способен использовать в качестве оружия против своих противников. На Западе и в США лесные пожары и засуха – это, конечно же, Путин применил климатическое оружие! Нет, в России тоже есть пожары в лесах, но ведь эти коварные русские с ними борются. И с земли, и с воздуха.

В Японии бушует циклон, наводнение смывает поселки, есть погибшие и пропавшие. Сказать вам, кто виноват? И опять же, на нашем Дальнем Востоке, в том же Уссурийске уровень воды местной реки превысил высоту защитной дамбы и дома в самом городе и окрестных селах подтопило. Но у русских опять на этот случай имеется контроружие - МЧС, которое еще нынешний министр обороны создавал. Силы министерства уже провели эвакуацию пострадавших, а когда вода схлынет, то примутся за ликвидацию последствий. Ветер, гроза, ливень, шторм, пожар, засуха – если почитать западные СМИ, то Владимир Путин предстает с ее страниц эдаким повелителем стихий, Зевсом-громовержцем и Посейдоном в одном флаконе. В придачу с еще группой античных божков рангом помельче.

Но есть у Путина и еще, как минимум, одно секретное оружие, которое обнаружили нынешние украинские власти. И оружие это – паспорт гражданина Российской Федерации. Помните? "Я достаю из широких штанин", и далее по тексту. Стихи были про советский паспорт, но уж так получилось, что нынешний российский не хуже получился, опять же, как минимум.

Это удивительное открытие в эфире "Радио Свобода"* совершила вице-премьер Украины, министр по вопросам «интеграции» Ирина Верещук.

- Мы как украинское правительство не можем разрешать людям брать российские паспорта. Потому что российский паспорт – такое же оружие, как российская ракета. И мы воюем, чтобы никогда российского паспорта не было ни у одного человека на территории Украины, - заявила пани вице-премьер. - Мы понимаем, что само по себе получение паспорта – не преступление. Но Россия делает всё, чтобы за паспортом шли дальше. Шаги, которые потом могут быть квалифицированы как признаки коллаборационистской деятельности. Сейчас Россия, на сентябрь, планирует проведение выборов. Поэтому они так поспешно паспортизируют наших людей.

Уж как только Киев не изгалялся по поводу выдачи российских паспортов пожелавшим стать гражданами России украинцам. Заявляли, что раздача идет под дулами автоматов, под угрозой преследования, заключения, а то и смерти. Писали, что не желающих переходить в российское гражданство не берут на работу, заключают в лагеря, где заставляют заниматься принудительным трудом. А в реальности органы российской власти на новых территориях просто не смогли справиться с валом заявлений от граждан Украины, пожелавших поменять заветную книжечку-паспортину.

Еще некоторое время тому назад та же Верещук говорила, причем, публично, что не видит особой трагедии в том, что украинцы получают российские паспорта, потому что людям надо жить, обустраиваться, строить свою жизнь и будущее своих детей. А вот сейчас она в очередной раз поменяла риторику и снова перешла к угрозам. Пообещав, что даже участие в российских выборах в качестве избирателей станет причиной для уголовного преследования в том случае, если эти люди окажутся в пределах досягаемости украинских властей.

- Не ждите, когда вас вынудят быть коллаборационистами – вы потом будете вынуждены объяснять правоохранительным органам Украины, - посоветовала она слушателям, пригрозив им карами со стороны украинской правоохранительной системы. А в качестве примера привела тех, кто уехал с освобожденных территорий вглубь Незалежной, а то и вовсе за кордон. - Выехали сотни тысяч человек, лишь бы не взять этот паспорт. Они всё потеряли – своё имущество, оставили там часть жизни. Они очень не хотели уезжать, но уехали.

Боятся в Киеве российского паспорта. Чуть ли не так же, как российской армии. Но уж совершенно точно больше, чем грозы, шторма, ливня, засухи и прочих стихийных бедствий, поставленных Путиным на служение России.

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