«Климатическое оружие» в действии: Как США могут наслать на Россию жару, а мы на них в ответ — ураган?

В 2021 году мир столкнулся с новыми температурными рекордами и чередой опустошающих лесных пожаров. Фото: REUTERS

Конечно, и раньше бывали торнадо с цунами, и солнце шпарило. Но все же масштабы бед, вызванных «озверевшим» климатом, были куда меньше.

По Китаю, Индии и Европе прокатились жуткие наводнения. В США, Канаде и России горят леса. У нас на Волге +40!

А в вечно теплой Бразилии … выпал снег.

Небывалое творится даже в Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии: ливни хлынули при … 50-градусной жаре. Начались потопы. Такого там тоже никогда не было.

С чего такие аномалии? Одни ученые кричат: глобальное потепление! Другие настаивают - это похоже на испытание «климатического оружия».

И каждая сторона приводит свою «доказательную базу». (Их яростные споры уже чем-то напоминают еще одну научную дискуссию: коронавирус – «умышленный проект» или стихийная зараза?)

Но давайте выслушаем все стороны.

Вот - мнения из противостоящих лагерей.

«КОЗНИ НЕБЕСНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»

Дональд Байрд, руководитель центра исследований природных аномалий (США):

- Когда люди не могут объяснить причину засух или потопов, - появляются догадки. Я не исключаю, что «небесная канцелярия» мстит человечеству за неуважение к природе. Как не исключаю и того, что есть попытки ученых «приручить» климат в своих интересах… Так и появляются мифы о «климатическом оружии».

Юрий Таманцев, профессор-геофизик (Россия):

- Все разговоры про «климатическое оружие» - конспирология! Человечество еще не может полноценно оказывать влияние на погоду. Климат на Земле - это огромное число связанных процессов: активность Солнца, магнитное поле Земли, температура океана, воздействие человека...

Гарри Кроуфорд, начальник лаборатории климатических аномалий (Великобритания):

- Жуткие цунами, пожары и наводнения - такую погоду уже нельзя считать необычной. Это новая реальность, в которой человечеству предстоит жить.

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России :

- В России в первом полугодии случилось 574 опасных гидрометеорологических явления - на 18% больше, чем в прошлом году. - Сюда входит все: и сильные дожди, и штормовой ветер, и аномальная жара. Почему так происходит? Энергия нижних слоев атмосферы увеличивается с ростом температуры. Второе - изменяется распределение осадков. В северных районах их становится больше, в южных, самых густонаселённых, - меньше. Это все следствия глобального потепления.

«ГИГАНТСКАЯ МИКРОВОЛНОВКА»

Николай Левашов, академик, радиофизик:

- То, что сейчас происходит в России, это применение «климатического оружия», которое американцы уже пускали в действие неоднократно. В частности, против Европы в 2003 году, когда была создана искусственная жара. Например, во Франции и других странах ЕС, чтобы заставить их закупать генно-модифицированные продукты из США. Европа желает потреблять природные качественные продукты, что очень невыгодно США. Вот и устроили неурожай.

Андрей Волков, доктор физических наук, профессор, директор лаборатории климатических аномалий НИИ РФ:

- По сути, американцы пускают в ход гигантскую микроволновую печь - свой комплекс HAARP на Аляске. Его излучение может быть сфокусировано в любой точке земного шара. В любой! В том числе и в Сибири, и на Дальнем Востоке, и в Центральной России, и в Европе. Американцы насчет своих опытов молчат, но все чаще то тут, то там на Земле пытаются «варить погоду». Наши спутники не раз замечали мощное излучение с Аляски. В том числе - и этим летом. Судя по массиву информации нашей лаборатории, я все больше убеждаюсь, что HAARP - геофизическое оружие, вызывающее стихийные бедствия - пожары, землетрясения, наводнения, цунами.

Антенное поле системы HAARP. Фото: ru.wikipedia.org

Юрий Токарев, руководитель отдела солнечно-земных связей Нижегородского научно-исследовательского радиофизического института, кандидат физико-математических наук:

- В зарубежной командировке ко мне в руки попала замечательная книга о проекте HAARP, где описаны 11 способов его военного применения. Американцы всеми силами стремятся добиться заявленного, и некоторые интересные результаты ими действительно получены. Нагрев ионосферы может создавать искусственные плазменные образования (плазменные облака) и влиять на работу радиосистем.

ТАИНСТВЕННЫЙ «ПОВАР» КАТАСТРОФ

За последние 20 лет в мире не было, пожалуй, ни одной дискуссии ученых-климатологов, где не упоминался бы HAARP – американский научно-исследовательский центр на Аляске. Его назначение звучит безобидно: «изучение взаимодействия ионосферы с электромагнитным излучением». Но именно этот объект и в России, и в других странах, и даже в самих США давно подозревают в неблаговидных делах.

HAARP считают мощной «пушкой», способной вызывать погодные аномалии. Но когда же этот центр называют «климатическим оружием, имеющим военные цели», Пентагон открещивается, как черт от ладана: «Что вы? Это сугубо мирное научное предприятие!». При этом исследованиями на HAARP занимается секретная лаборатория «Philips», расположенная на базе Военно-Воздушных Сил США в штате Нью-Мексико. А ей подчинены лаборатории астрофизики, геофизики и средств поражения Центра космических технологий американских ВВС.

Ну а вот что думают про HAARP зарубежные и наши спецы:

Бернард Истлунд, ученый-геофизик (США):

- Антенное сооружение на Аляске — на самом деле массивная лучевая пушка, способная уничтожать не только любые сети связи, но и ракеты, самолеты и спутники. Ее применение неизбежно влечет посторонние эффекты, включая климатические катастрофы по всему миру, и смертоносную солнечную радиацию.

Мишель Чосудовский, профессор Оттавского университета (Канада):

- Я изучал документы военного ведомства о программе HAARP. Есть недвусмысленные заявления представителей ВВС США, что технология изменения климата уже разработана. Заявлять, что эта система имеет хоть какое то не военное применение – значит грешить против истины. Не думаю, что её можно использовать в мирных целях – это оружие массового поражения, способное вызвать серьёзные изменения климата.

Владислав Соколов-Ячин, полковник в отставке, кандидат наук, сотрудник НИИ Минобороны РФ:

- Изначально американцы задумывали HAARP как ключевое звено глобальной противоракетной обороны - ПРО. По сути, ставилась задача разработать плазменное оружие.

Когда еще при СССР появились ракеты с разделяющимися боеголовками, Пентагону стало понятно, что защититься от них обычными противоракетами невозможно. Ни один суперкомпьютер не в состоянии обработать информацию о перехвате огромного количества целей, в том числе ложных. Потому было решено использовать HAARP. Но получилось не только противоракетное оружие, а еще и климатическое.

ВОЕННЫЙ ПРОЕКТ. ТОЧКА

Научный сотрудник физического факультета МГУ Георгий Васильев тоже сомневается в искренности Пентагона. Тем более, что на строительство комплекса HAARP именно из военной (!) казны ушло свыше $250 млн.

Мощность его излучателей - 3600 киловатт - это самое сильное в мире устройство по воздействию на ионосферу.

А у многих экспертов вызывает подозрение связь между окончанием строительства HAARP в 1997 году и началом целой серии катаклизмов, прокатившихся по планете. Самым разрушительным из них было землетрясение 2004 года у берегов Суматры, вызвавшее гигантское цунами. Его жертвами стали 300 тысяч человек.

"США и другие страны НАТО проводят опасные исследования по созданию климатического оружия, - с таким заявлением недавно выступили ученые из академии Воздушно-космической обороны России (Тверь). - Эти разработки способны провоцировать ливни, туманы, град. Ведутся исследования и по изменению температуры. Все это направлено на погоду в государствах, признанных противниками."

А теперь вопрос: кого США считают своими противниками и конкурентами?

Правильно, Россию и Китай. И не кажется ли вам подозрительным, что лютая жара начала в этом году выжигать пшеничные поля в Оренбуржье и Поволжье, когда Россия объявила, что намерена вновь стать "чемпионом мира" по экспорту зерна (обогнав США и Канаду)? Не подозрительно ли, что Китай, который своей экономической мощью отодвигает в сторону Америку, стал захлебываться в невиданных наводнениях? А стоило Индии не выполнить требование США (отказаться от покупки российской боевой техники), как ее постигла та же напасть. А как тут не подумать о жутком потопе в Германии, как о мести за отстаивание "Северного потока-2"?

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

Все это лишь версии - скажет недоверчивый читатель, а ехидный добавит - вы дайте факты. А вот здесь надо учитывать очень важный момент. Еще в 1978 году ООН приняла резолюцию о недопустимости разработок климатического оружия. Потому-то все оно и засекречено. А кому охота влипнуть в мировой скандал? Это раз.

И два. Зачем раскрывать противникам уникальное оружие, которое в случае войны обеспечит победу даже без боевых сражений?

Вот взять те же бешеные июльские ливни в Эмиратах при +50 жары. Арабские ученые говорят, что это – «лишь испытания новых технологий вызова осадков в засуху». В облака запустили беспилотники, которые электрическими разрядами вызвали из них дождь. Технология сработала, но испытатели «слегка переборщили». И попробуйте доказать, что она для сугубо мирных целей, а не для военных. Ведь эти дроны теперь можно послать в облака над территорией противника и его армию парализуют потопы. Годится и просто вызов наводнений в странах-неприятелях, чтоб нанести им ущерб в мирное время.

Тут уже недалеко и до «климатических войн».

«ПОТОП» И «СУРА»

Но и американцы тоже подозревают Россию в «климатических экспериментах». А все из-за нашего комплекса "Сура".

Он стоит на полигоне недалеко от Нижнего Новгорода.

Создан еще в СССР.

Цель - вполне мирная: поиск защиты Земли от крупных коронарных выбросов энергии Солнца.

«Сура» - это ровные шеренги 20-метровых антенн. В центре антенного поля - огромный излучатель.

Западные «эксперты» уже не раз "уличали" «Суру» в том, что она якобы «насылала на США ураганы, ливни и пожары». Например, известный американский учёный Скотт Стивенс обвинял Россию в том, что именно «Сура» создала разрушительный ураган «Катрина», наделавший бед на побережье Америки. И смертоносный ураган «Харви», обрушившийся на юг США, тоже, оказывается, не природная стихия, а козни русских.

А известный климатолог Габриэль Коннорс из Пенсильванского университета удивил еще больше! Он заявил, что все последние ситихийные бедствия в Америке были вызваны использованием Россией против США климатических комплексов с экзотичными названиями "Аннотация" и "Потоп". Их якобы русские случайно засветили на военных учениях в 2017 году.

"Это мобильные установки (то есть, установлены на машинах), предназначенные для защиты своих войск от налётов чужой авиации "путём создания в прикрываемом районе мощной облачности" ("Аннотация"). Или препятствуют взлёту самолётов противника путём затопления аэродромов искусственно вызванными ливнями ("Потоп"), - сказал Коннорс. - Наличие у России такого чудо-оружия - полная неожиданность, и способно кардинально сместить в её пользу мировой баланс сил".

Гениально! Только вот наши военные спецы, которым я процитировал слова американского климатолога, долго смеялись и говорили, что из Коннорса мог бы получиться неплохой писатель-фантаст...

КАК РАБОТАЕТ HAARP

Шаровые молнии и гигантские линзы

Андрей Кораблев, кандидат технических наук, старший научный сотрудник НИИ Минобороны РФ:

- Я по роду службы уже лет 10 внимательно слежу за HAARP, не раз участвовал в конференциях, где этот комплекс обсуждали. Кое-что почерпнул и из американских научных журналов. Так вот.

Выглядит это примерно так. 360 фазированных антенн фокусируют в ионосфере высокоэнергетичный СВЧ-электромагнитный импульс, в результате чего рождается плазмоид (область высокоионизированного газа), или шаровая молния гигантских размеров, которым можно управлять, перемещая фокус антенн при помощи лазерного луча. Во время перемещения в атмосфере плазмоид оставляет за собой след нагретого воздуха с пониженным давлением - своеобразный смерч. Возникает сильнейшая деструктуризация климата – пожары, ураганы, наводнения, цунами. По сути, HAARP, это гигантская микроволновая печь. Ее излучение может быть сфокусировано в любой точке земного шара.

А вот что говорят другие эксперты:

HAARP способен ионизацией околоземного пространства создавать «линзы» диаметром до 100 км (!), через которые, например, если она висит над Россией, усиливаются солнечные потоки (принцип получения огня через увеличительное стекло). В результате резко повышается температура, начинается засуха и пожары. В других случаях - наоборот, создаются «анти-линзы», которые провоцируют осадки.

КАК ДЕЙСТВУЕТ "СУРА"

Непростой луч

Вместе с тремя радиопередатчиками мощностью по 250 кВт "Сура" способна отправить вверх узкий пучок коротких радиоволн. Эффективная мощность сжатого луча достигает 200 МВт. Он вызывает нагрев ионосферы Земли и другие локальные возмущения (которые регистрируется наземными и космическими датчиками).

В принципе, «Сура» работает примерно так же, как и проект HAARP. Но она меньшей мощности.

А принципиальное отличие "Суры" от НААRР в том, что российская установка находится в средних широтах, а не в полярных. Поскольку именно на Севере сходятся линии напряженности магнитосферы Земли, воздействуя на них, НААRР имеет дополнительные возможности «варить погоду» и выводить из строя электронику спутников и наземных систем.

СРАВНИ!

В настоящее время российская "Сура" работает всего лишь 100 часов в год, а на американском HAARP эксперименты ведутся по 2000 часов. Нижегородскому радиофизическому институту (к которому приписана "Сура") банально не хватает денег на электричество, – за один день работы оборудование полигона лишает комплекс месячного бюджета!

По приблизительным подсчетам, финансирование HAARP - порядка $300 миллионов в год. На содержание "Суры" выделяется $40 тысяч в год (меньше в 7500 раз!).

КАК ОНИ ВЫГЛЯДЯТ

В HAARP входят не только антенны, но и радар никогерентного излучения с антенной 20-метрового диаметра, лазерные локаторы, магнитометры... Весь комплекс питает мощная газовая электростанция. HAARP расположен под самым куполом магнитосферы. И это положение - стратегическое.

А «Сура» выглядит обыденно: водокачка, котельная, линия ЛЭП, подходящая к трансформаторной будке...