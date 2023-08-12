Ученые составили рейтинг стран мира по росту: где люди самые статные, а где – самые миниатюрные

Больше всего вытянулось население центральной Европы Фото: Shutterstock

Эти смотрят на всех сверху вниз…

Компания Insider воспользовалась информацией из базы данных (NCD Risk Factor Collaboration), которую собирают ученые Имперского колледжа Лондона (Imperial College London), и составила рейтинг стран сообразно росту их жителей. Сначала эксперты-энтузиасты выявили те, население которых самое рослое, а потом и те, в которых преобладают коротышки. В рейтинг вошли не все страны, а только по 25 лидеров в каждой «номинации». Пигмеи – не в счет. Они исключение.

Итак, более всего - по какой-то загадочной причине - вытянулось население центральной Европы. Особенно то, которое живет чуть севернее.

Султан Кёсен - турецкий фермер курдского происхождения. В настоящее время - самый высокий человек в мире согласно Книге рекордов Гиннесса. Его рост 251 см Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А самые-самые дылды скопились в Нидерландах. Средний рост голландцев – с учетом мужчин и женщин - 175,62 сантиметра.

Отдельно мужчины тут в среднем вымахивают до 182,53 см, женщины - до 168, 72 см.

Второе место за Латвией - 175,61 см. Третье – за Эстонией – 175,13 см. Четвертое – за Данией – 174,29 см. На пятое место неожиданно втиснулась Чехия, потеснив страны бывшей Югославии, Словакию и Исландию.

Единственная более-менее южная страна с высокорослым населением - Болгария (24 место).

… а эти – снизу вверх

Самые низкорослые люди, как правило, населяют страны, расположенные ближе к тропикам – те, где жарко и влажно. Рейтинг коротышек возглавляет Восточный Тимор (Тимор-Лешти) – южная часть Малайского архипелага, между Индонезией и

Австралией. Средний рост местных жителей 155, 47 сантиметров.

Отдельно мужчины в Восточном Тиморе вырастают в среднем до 159,79 см, женщина – до 151,15 см.

Не на многим выше лаосцы - 155,89 см. И малагасийцы – жители Мадагаскара – 156,36 см.

Четвертое место ушло в Центральную Америку – 156,39 см. На пятом – население Филиппин (Юго-Восточная Азия). Замыкает десятку Камбоджа – 158,11 см.

Кстати, в 23 странах жители в среднем ниже 160 см.

Россия – в смысле роста – не высока, но и не низка. Средний показатель российского населения – 169, 85 см (мужчины – 176 см, женщины 163,7 см). Если верить Росстату, то по сравнению с 2021 годом наши люди обоих полов подросли на миллиметр. При этом самые высокие мужчины живут в Чечне – 179,1 см, самые миниатюрные женщины – республике Тыва (158,1 см).

Для справки: Рост человека зачастую определяется наследственностью. У высоких родителей, как правило, и дети не низенькие. И наоборот. Хотя бывают и исключения. Иной раз организм ведет себя непредсказуемо. Ведь участки ДНК, от которых в той или иной степени зависит человеческий рост, разбросаны по всему геному – примерно по 180 его точкам.

Считается, что низкорослы легче переносят жару – особенно влажную так как более экономно расходуют энергию. Также бытует мнение, что людям среднего поста вообще, а коротышкам в частности, жить легче, чем дылдам. По тем же причинам.