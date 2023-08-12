Украинцы два часа праздновали уничтожение Крымского моста: Как наша ПВО отразила ракетную атаку

Российская ПВО отразила ракетную атаку на Крымский мост Фото: REUTERS

В субботу, 12 августа, Украина вновь попыталась ударить по Крымскому мосту. Двумя переделанными в ударные ракетами ПВО С-200. Первую силы российской ПВО уничтожили недалеко от Крымского (Керченского) моста в районе 13 часов. Вторую – примерно в 15 часов по Москве. Оба раза защита моста выпускала специальную дымовую завесу, которую фотографировали любопытствующие свидетели, а украинцы разносили по соцсетям с чувством близким к истерике. Как оказалось впоследствии, совершенно безосновательным, что повергло их в непередаваемое уныние.

- Ха-ха, пипец мосту! (извините, некоторые слова в подлинных репликах все же придется заменить, чтобы их можно было опубликовать)

- На этот раз мост совсем приуныл. По крайней мере, один пролет.

- Русские пишут, что ПВО сбила нашу ракету.

- Ха-ха-ха, они мостом сбили

И так почти полтора часа радости, хотя уже через полчаса и дым развеялся над мостом, и движение запустили. Причем, им указывали, и что ракета сбита, и что дым развеялся, и что движение восстановлено по мосту, но они, как попугайчики в клетке предпочли твердить свои фантазии.

А потом – вторая серия, точь-в-точь похожая на первую. И все по новой – истерика и жестокое разочарование.

Ой, как же им хочется праздника, хоть какого-нибудь, хоть самого малюсенького. Сколь им ни тверди, что С-200 для моста все равно, что "мелкашка" для кабана-секача (хотя бы по той причине, что у ракеты БЧ около 200 кг. а в варианте ПВО масса разрывного заряда не превышает 90 кг.), они не желают ничего слышать. Ну, хоть бы парочку москалей каких-нибудь убило, так ведь даже и такой радости им не доставили.

Кстати говоря, тут английская газета The Guardian, как будто знала, что произойдет в субботу, аккурат к ней подгадала со статьей, в которой разложила по полочкам, почему Киев бьет дронами и ракетами по объектам российской гражданской инфраструктуры.

Оказывается, Зеленский таким способом пытается поднять боевой дух своих сограждан в условиях, когда контрнаступление терпит полный крах. Есть и вторая задача – вызвать в российском обществе опасения и сомнения в способности руководства России обеспечить эффективную противовоздушную защиту страны. Но, как констатируют британцы, добиться этих целей пока не получилось ни разу: В России население в лучшем для Украины случае игнорирует атаки беспилотников, а поднять моральный дух украинцев у Зеленского и ВСУ не получается, практически все попытки ударов, за редкими исключениями, не достигают целей. Но даже в тех случаях, когда украинскими ракетами и БПЛА и наносится какой-то ущерб, он быстро локализуется и ликвидируется. Мостовые пролеты восстанавливаются, окна стеклятся, крыши залатываются. При этом, практически каждый такой удар является террористическим актом, поскольку наносится по объектам, имеющим исключительно гражданское предназначение или использующимся только в гражданских целях.

Не в ту сторону явно смотрит президент Зеленский, желая морально взбодрить сограждан. Ой, не в ту. А ведь ему надо было всего лишь вспомнить одно из своих самых триумфальных выступлений на сцене "Квартала 95".

Если он не знает, я немножко с вашего разрешения намекну… Да простит мне "Наутилус" за "исправление" их песни…

"Прощай навсегда.

Возьми рояль,

Сыграй нам на прощанье".

Понял, Зеленский? И ракетами не пришлось бы махать, главное, не захлопывать на рояле крышку в момент апофеоза исполнения. Хотя в этом случае такой вариант, скорее всего, вызвал бы всеобщее одобрение населения не только на Украине и в России.

P.S. И, да, ближайшей ночью и вплоть до утра свидомые украинцы могут не кричать панике и истерике "за що?", потому что "за що" именно, они прекрасно понимают. Может, одесситы или киевляне объяснят Зеленскому, почему не стоит злить Россию?