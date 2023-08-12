Киев снова ударил по Крымскому мосту управляемой ракетой

Украина вновь предприняла попытку атаки по Крымскому мосту. Фото: Росавтодор

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в субботу, 12 августа, днем вновь предприняли попытку атаки по Крымскому мосту. Сделано это было с помощью переделанной в ударный вариант ракетой С-200. Об этом проинформировало министерство обороны РФ.

«12 августа около 15.00 часов мск киевским режимом была предпринята новая попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту переделанной в ударный вариант зенитной управляемой ракетой С-200», - сказано в сообщении российского оборонного ведомства.

Там уточнили, что российские системы противовоздушной обороны обнаружили ракету ВСУ и сбили ее в воздухе. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений также не было зафиксировано, отметили в Минобороны.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов проинформировал, что российские средства ПВО сбили еще одну украинскую ракету над Керченским проливом.

В свою очередь, официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что таким варварским акциям киевского режима не может быть оправдания, и они не останутся без ответа. Она напомнила, что Крымский мост является объектом сугубо гражданской инфраструктуры, нападения на который недопустимы.