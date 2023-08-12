Зеленский устроил в Киеве настоящее фашистское гетто

Киево-Печерская лавра стала аналогом фашистских гетто. Фото: Сергей Долженко/ТАСС

Нынешний президент Украины с успехом востребует опыт своих предшественников в, по сути, оккупированном им и его командой столице Украины – немецко-фашистских оккупантов и их подручных коллаборантов-бандеровцев. Во время Второй Мировой фашисты в оккупированных ими городах устраивали гетто для евреев – целые городские кварталы обносили колючей проволокой, туда сгонялось еврейское население, которому было запрещено выходить за пределы гетто, а остальным жителям – входить в эти районы для новых "неприкасаемых". Такие гетто были в Варшаве, Минске, Лодзи, Львове, Будапеште и десятках других городов.

Сейчас аналогом тех фашистских гетто стала Киево-Печерская лавра в Киеве. Только вот тех немецких фашистов уже давно нет, зато есть нынешние украинские нацисты. Украинская власть буквально заперла обитателей Лавры в закрытых корпусах, а всем прихожанам и паломникам запретила заходить на территорию, где они привыкли молиться.

Более того, сегодня достоянием общественности стала ужасная сцена. Пришедшая к ограде одна из прихожанок попросила дежурившего у входа полицейского передать заблокированным в одном из корпусов несколько буханок хлеба. Но тот в категорической форме отказал в этой просьбе, сославшись на приказ своего командования.

- Мы располагаем видеозаписью, на которой зафиксировано, как в субботу работники полиции препятствуют передаче хлеба для людей, находящихся в одном из заблокированных отелей, - сообщили в Информационно-просветительском отделе канонической Украинской православной церкви. - Действия полиции указывают на то, что организаторы незаконного опечатывания корпусов лавры, вероятно, рассматривают морение голодом как одно из средств изгнания православных монахов и верующих из корпусов.

При этом, как справедливо заметил адвокат УПЦ, действия полиции и властей являются абсолютно незаконными, поскольку решение о законности разрыва договора аренды между УПЦ и государственным заповедником принято судом первой инстанции, и оно еще не вступило в силу, поскольку не подтверждено апелляционной инстанцией.

Впрочем, ограничение прав касается уже не только иерархов УПЦ или права пользования церковью собственностью, но и всех обычных рядовых православных верующих на Украине. Сегодня власти Тернопольской области запретили верующим УПЦ провести крестный ход в Свято-Успенской Почаевской лавре. Об этом сообщил не кто-нибудь, а глава военной администрации Владимир Труш.

- Заслушал военных и правоохранителей по поводу возможных провокаций во время шествия верующих в Свято-Успенскую Почаевскую лавру с 19 по 28 августа. На основе рекомендаций полиции, нацгвардии, СБУ, начальника ТЦК Совет обороны принял решение запретить ход верующих Украинской православной церкви в Почаевскую лавру, - заявил Труш.

Надо особо отметить, что с 14-го по 27-августа у православных идет Успенский пост, 19 августа православные празднуют Преображение Господне, а 28-го – Успение Пресвятой Богородицы, и это великие православные праздники, которые УПЦ всегда традиционно встречала крестными ходами.

Очевидно, понимая, что он делает и на что покусился, Труш приказал полиции "принять необходимые меры реагирования для предотвращения массовых собраний, организуемых сторонниками УПЦ".

Будут разгонять только дубинками или слезоточивым газом и струями воды из брандспойтов, как пообещал и.о. директора государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко в ответ на просьбы паломников и прихожан пустить их в храмы Лавры? Лишь бы не из минометов с пулеметами.

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