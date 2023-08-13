Нет рецепта — нет таблетки? Правда ли, что с 1 сентября радикально изменятся правила продажи лекарств

Государство пытается добиться соблюдения давно существующих правил — чтобы люди не занимались самолечением Фото: Мария ЛЕНЦ

Антибиотики, многие противопростудные лекарства, препараты от давления, повышенной кислотности желудка — эти и большое количество других лечебных средств должны продаваться строго по рецепту врача. Так гласят нынешние правила. Однако на практике пациенты далеко не всегда добираются до доктора. А провизоры аптек порой «закрывают глаза» и продают таблетки без рецепта. С 1 сентября «лавочка прикроется» - власти резко ужесточат контроль за отпуском рецептурных препаратов. О таком нововведении сообщили несколько Телеграм-каналов. По их данным, с первого дня осени аптека обязана будет передавать сведения из рецепта пациента в общую систему (система мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения). Без этого продажа будет считаться нарушением, что грозит аптечным сетям серьезными штрафами и даже лишением лицензии.

С одной стороны, государство таким образом пытается добиться соблюдения давно существующих правил — чтобы люди не занимались самолечением. С другой стороны, врачей по-прежнему не хватает, в поликлиниках очереди. Если раньше дети или внуки могли купить бабушке препарат от давления «просто так», то теперь пенсионерке каждый раз придется ходить за рецептом. И если скрутило желудок, тоже придется записываться к врачу. Формально — все правильно. В реальности приходится выпрашивать в аптеке таблетки без рецепта из-за проблем с доступностью медпомощи (да, она повышается, но не везде, и до идеала пока далеко).

ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ НА САМОМ ДЕЛЕ

Как пояснили в Минздраве, изменения, которые вступят в силу с 1 сентября, «являются техническими и не повлияют на реальную доступность лекарств для граждан». Требование обязательно передавать в общую систему сведения о рецепте будет касаться трех ситуаций:

1) если отпускаются льготные препараты;

2) если рецептурные лекарства продаются дистанционным способом (напомним, сейчас такой эксперимент идет в трех регионах - Москве, Московской и Белгородской областях);

3) если продаются лекарства, подлежащие предметно-количественному учету. В эту группу входят: сильнодействующие, психотропные и наркотические лекарственные препараты. Отметим, что и сейчас именно такие препараты аптечные сети продают строго по рецепту.

Во всех остальных случаях порядок останется прежним, уточнили в Минздраве. То есть, чисто юридически с аптек не будет дополнительного спроса при продаже, например, препаратов от давления или антибиотиков. Сохранятся ровно те же правила, которые действуют сейчас.

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С самолечением будут бороться

Во многих зарубежных странах сегодня и антибиотики, и большинство других лекарств продаются исключительно по рецепту. И никаких «исключений» аптеки не делают.

В России правило, по которому антибактериальные препараты должны отпускаться только по рецепту врача, введено с 2017 года. Но на практике эта норма соблюдается далеко не всегда, признала на одной из сессий ПМЭФ-2023 руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

- На 2-м месте среди причин, из-за которых мы блокируем сайты, продающие лекарственные средства, стоит реализация рецептурных препаратов при отсутствии рецепта (на 1-м месте - онлайн-торговля медикаментами без соответствующих разрешений), - рассказала Самолова. И заверила: «Мы добьемся, чтобы аптеки перестали продавать антибиотики без рецепта врача». При этом нужно повышать доступность медпомощи для пациентов - чтобы у больного человека была возможность вовремя получить рецепт, отметили эксперты на ПМЭФ.

Специалисты по фармрынку прогнозируют, что чем дальше, тем строже будут относиться российские аптечные сети к продаже рецептурных препаратов. Узнать, какие из лекарств, которые вы регулярно принимаете или храните в домашней аптечке, считаются «рецептуркой», можно из инструкции. Там есть пункт: «правила отпуска из аптек». Также легко проверить это по актуальной электронной справочной базе РЛС (регистр лекарственных средств).