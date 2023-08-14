Последние новости о ситуации вокруг Украины на 14 августа 2023 года: Обескураживающий «сюрприз» для Запада под Купянском и смена проворовавшегося министра обороны Украины на женщину

Российский патрульный корабль «Василий Быков» был вынужден открыть огонь по курсу сухогруза «Сукра Окан». Фото: REUTERS

СТРЕЛЬБА ПО СУХОГРУЗУ В ЧЕРНОМ МОРЕ

13 августа выдалось тревожным с самого утра. В 6.40 по московскому времени в Черном море российский патрульный корабль «Василий Быков» был вынужден открыть огонь по курсу сухогруза «Сукра Окан», шедшему под флагом Палау. Огонь предупредительный, из крупнокалиберного пулемета, так как «Сукра Окан» шел в сторону Украины и не отреагировал на требования российского экипажа остановиться.

После стрельбы сухогруз благоразумно встал, а с «Василия Быкова» на вертолете на судно высадились для проверки трюмов российские военные. Судно оказалось пустым.

Но Россия этим твердым и жестким жестом показала, что после разрыва «зерновой сделки» не будет терпеть хождения кораблей в украинские порты без досмотра. Есть большие опасения, что на них могут везти оружие для Киева.

СТАИ ДРОНОВ

Минобороны России так же с самого утра начало заявлять о сбитых над территорией страны (в основном Белгородской области) украинских беспилотниках. Они, судя по этим отчетам, запускались пачками в течение всего 13 августа. К вечеру их было сбито ПВО и посажено с помощью РЭБ более 20. Но один все же долетел до Белгорода и врезался в угол жилой многоэтажки. Часть фасада дома повреждена.

ГЕНЕРАЛ СЫРСКИЙ БЕССИЛЕН

Обстановка на фронтах СВО продолжала оставаться сложной. На Купянском направлении, по заявления Минобороны России, наши войска заняли 2 опорных пункта ВСУ. На этом участке идет поступательное продвижение российских сил, его не могут остановить даже снятые с Запорожского направления 2 резервные бригады Украины. Под Купянск направлен и известный украинский генерал Сырский, который считается автором успешного для ВСУ наступления под Харьковом осенью 2022 года. Однако, все это пока не может переломить сегодняшнюю неутешительную для Киева тенденцию — Российским войскам до Купянска остается пройти около 7 километров. Украина уже начала эвакуацию из этого города своих чиновников — за 13 августа вывезено 200 человек.

Как заявил в интервью The Hill полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан: «Потеря Купянска для Киева, на фоне общего неуспеха контрнаступления Украины, было бы очень мощным провалом, просто обескураживающим для союзников на Западе».

21 ТЫСЯЧА РАНЕНЫХ В ОДНОЙ БОЛЬНИЦЕ

На Запорожском участке СВО картина складывается намного сложнее. Здесь ВСУ продолжают атаки на Работино и Урожайное. Российские силы держат оборону, заставляя противника нести большие потери.

Например, главврач больницы в ближайшем к линии боевого соприкосновения на территории Украины мегаполисе Днепропетровске Сергей Рыженко сообщил в интервью британской The Guardian, что в его учреждение с начала СВО «поступили 21 тысяча раненых украинских солдат. Из них у 2 тысяч отсутствовали конечности».

Напомним, на конец июля, то есть за 2 месяца «наступления», потери ВСУ составили 42 тысячи человек. Эти цифры озвучивало Минобороны России.

КОРРУПЦИЯ — МАТЬ РЕЖИМА В КИЕВЕ

Тем временем для Владимира Зеленского внешние и даже военные дела отходят на второй план перед внутренними. Власти в Киеве все громче сотрясают коррупционные скандалы. Всплывают факты завышения стоимости поставленной из Турции осенью 2022 года партии военной амуниции — шлемов, бронежилетов, курток и брюк - в 8 (восемь!) раз. Разницу клали в карман украинские политики. Фамилия самого Зеленского не называется, но подразумевается.

Киевские политологи со ссылкой на источники в офисе президента Украины говорят, что Зеленский в ближайшие дни вынужден будет, чтобы замять коррупционные скандалы, отправить в отставку министра обороны Резникова. Ему уже приготовили новую должность — посла в Британии.

И даже американская пресса пишет, что кураторы украинского направления в Госдепе США хотят видеть новым министром обороны в Киеве женщину. Это улучшит имидж Киева после застопорившегося «наступления» и выявления воровства в военном ведомстве и политических элитах.