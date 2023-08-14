Александр Домогаров объявил «режим молчания» из-за смерти своей бывшей жены

Александр Домогаров и бывшая супруга актера, Ирина Гуненкова Фото: Борис КУДРЯВОВ

13 августа Александр Домогаров-младший написал на своей страничке в ВКонтакте: «Моя самая Любимая, мое Сердце, моя Любовь! Мамочка ушла сегодня утром! В 10 утра! В кругу семьи и самых близких людей! Дома! В любви!

Спаси Господи и Помилуй рабу Божью Ирину, мою любимую МАМУ! Прими в свое царствие!

Прощание состоится 15 августа в 11:00 в Церкви Троицы Живоначальной

Поселок Троицкий, центральная улица».

О том, что его мать Ирина Гуненкова несколько лет борется с онкологическим заболеванием, стало известно три недели назад.

Александр Домогаров был вынужден рассказать то, о чем долго молчал. Два с половиной года назад тяжело заболела его бывшая жена Ирина Гуненкова, мать его сына – Александра. Все это время шла борьба за её жизнь. Близким было тяжело и страшно. Но весь ужас обрушился в последний месяц: «Не дай бог испытать ту боль, которую испытывает он», - написал Домогаров о своем сыне.

«К сожалению лечение перестало помогать», - рассказал Домогаров-младший три недели назад. Как раз в тот момент, когда он приступил к съемкам сериала «Она такая классная», врачи сказали, что возможности организма исчерпаны и они прекращают лечение. К этому проекту он готовился два года. Ждал его. Параллельно вместе с отцом искал варианты лечения для матери: «Надежда таяла. Но мы боролись изо всех сил. За день до начала съемок, РОВНО ЗА ДЕНЬ, пришел очень плохой анализ... Теперь мы дома! Пытаемся как-то жить… Мы должны с отцом сделать все возможное! Ради Мамы! Моей любимой Мамы! Все ради нее! И я буду с ней до конца! Мама, я очень тебя люблю! ОЧЕНЬ!».

Александр Домогаров объяснил тогда, что ситуация в его семье и морально, и психологически крайне сложная: «Саша - очень хороший сын. Мать для него самый дорогой человек на свете».

Сегодня утром, когда стало известно, что Ирина умерла, артист объявил в своем блоге «режим молчания». Попросил не писать комментарии. Еще раньше он сказал «КП»: «Я не нуждаюсь в сочувствии. В сострадании. Мне это категорически не нужно. Но будьте просто людьми. Отнеситесь к чужой беде с пониманием»…