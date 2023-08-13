В семье Александра Домогарова случилось страшное горе

Актер Александр Домогаров. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Бывшая жена Александра Домогарова скончалась от рака. Ирина Гуненкова почти три года боролась с онкологией.

Александр Домогаров сообщил о смерти бывшей жены изданию "Стархит". Ирине Гуненковой почти три года назад диагностировали рак.

Женщина являлась матерью младшего сына актера. Александр Домогаров-младший вместе со знаменитым отцом последние месяцы сами выхаживали женщину после того, как врачи сообщили, что бессильны и отпустили ее домой на палиативное лечение.

"Весь ужас наступил именно сейчас... Лечение перестало помогать. Надежда таяла, но мы боролись изо всех сил", - делился сын Александра Домогарова.

По его словам, он мечтал и жил надеждой, что мама исцелится и все будет как прежде. Домогаров-младший отмечал, что живет в кошмаре.

"Возможности организма исчерпаны..." - уточнял Домогаров.

Из-за горя в семье у его сына были нервные срывы. "Я вел себя некрасиво, и этому нет оправдания. Я один со своим горем. Нет, не один, с настоящими друзьями и со своим любимым папой, который всегда рядом. Мы должны с ним пережить этот кошмарный сон!.. Мама, я очень тебя люблю! Очень!" - делился Александр.

60-летний Домогаров убит сложившейся ситуацией. "Моему сыну страшно, тяжело..." - не находил себе места артист.