Набор от гнид и вшей «Педикулен Ультра»: комплексное решение проблемы педикулеза

«Педикулен Ультра» представляет инновационный набор для борьбы со вшами и гнидами. В комплект входят спрей, увеличительная лупа и гребень, что позволяет обеспечить максимально эффективное и удобное избавление от педикулеза дома.

Спрей от вшей и гнид «Педикулен Ультра»

Спрей «Педикулен Ультра» — это ключевой элемент набора, разработанный совместно с НИИ системной биологии и медицины Роспотребнадзора. Его формула содержит активные компоненты, которые обеспечивают быстрое и эффективное уничтожение вшей и гнид после первого применения. Спрей легко наносится, равномерно распределяется и быстро действует, снижая зуд и неудобство. Время выдержки на волосах — всего 30 минут.

Увеличительная лупа

Включенная в набор увеличительная лупа позволяет точно определить наличие и расположение вшей и гнид, что обеспечивает более тщательное и эффективное лечение. Этот инструмент помогает контролировать процесс лечения и убедиться в том, что все вши и гниды были удалены.

Гребень «Педикулен Ультра»

Специальный гребень, представленный в наборе «Педикулен Ультра», разработан для эффективного удаления умерших вшей и гнид после применения спрея. Его узкие зубцы идеально подходят для тщательного прочесывания волос, что обеспечивает тщательное удаление паразитов.

Комплексное решение «Педикулен Ультра»

Набор «Педикулен Ультра» обеспечивает комплексное решение проблемы педикулеза. Он объединяет все необходимые средства для эффективного лечения и контроля за процессом избавления от вшей и гнид. Благодаря этому набору борьба со вшами и гнидами становится значительно проще и доступнее для каждого. Покупайте «Педикулен Ультра» в аптеках.

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