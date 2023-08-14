Что происходит в Нигере: мятежники готовятся судить свергнутого президента и отражать военное вторжение

Профсоюзы Нигера поддержали военных, пришедших к власти Фото: EAST NEWS

Ситуация после государственного переворота в африканском Нигере продолжает оставаться напряженной. Как пишет Al-Jazeera, после нескольких дней раздумий лидер нигерских мятежников генерал Абдурахман Тчиани все же согласился на переговоры с Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС).

Во время встречи с группой религиозных деятелей из соседней Нигерии, захватившие в Ниамее власть военные заявили, что «с оптимизмом» ожидают переговоров с представителями ЭКОВАС, и настояли на их начале уже в ближайшие дни. Генерал Тчиани также подтвердил свою готовность к «полностью прямому» дипломатическому урегулированию недовольства Запада, которое возникло после свержения профранцузского президента Мохамеда Базума.

– Мы хотим создать возможность, с помощью которой лидеры государственного переворота хунты в Нигере будут вести диалог с главами стран-членов ЭКОВАС, чтобы понять друг друга и чтобы мир продолжал царить в нашем регионе, – подытожил представитель нигерийской делегации шейх Абдуллахи Бала Лау.

Примечательно, что в парламенте самого ЭКОВАС произошел раскол по вопросу сложившейся ситуации в Нигере. Одни представители подчеркнули важность использования дипломатических усилий для восстановления власти Базума в Нигере. Они также выступили за снятие санкций, ведь те оказывают отрицательное воздействие на жителей страны, а не на зачинщиков переворота.

Другие парламентарии высказали мнение, что необходимо занять твердую позицию в отношении руководства Тчиани и стать сильным сдерживающим фактором для всех тех, кто подобным образом попытается провести неконституционные изменения в регионе. В итоге на экстренной сессии ЭКОВАС не было принято какого-либо конкретного решения.

Между тем мятежники сообщили о намерении судить свергнутого президента Базума Фото: EAST NEWS

Аналогичные разногласия наблюдаются и внутри отдельных стран африканского континента. Например, высшее военное командование Нигерии запросило у подчиненных ему структур данные о ресурсах, которые необходимы для проведения возможной военной операции в соседнем Нигере. Это решение вызвало жесткую критику со стороны местных парламентариев.

По словам заместителя спикера парламента ЭКОВАС Идриса Васе, нигерийский президент Бола Тинубу без одобрения палаты закрыл границу с Нигером и прекратил туда подачу электричества. Васе заявил, что «коррумпированные военачальники» хотят напасть на Ниамей ради экономической выгоды, но такая интервенция будет иметь негативные последствия для «60% Нигерии».

Между тем мятежники сообщили о намерении судить свергнутого президента Базума и его приближенных за государственную измену и подрыв внутренней и внешней безопасности Нигера.

– Новое правительство собрало доказательства для судебного преследования Базума, а также его местных и иностранных сообщников перед компетентными национальными и международными органами, – добавил пресс-секретарь Тчиани полковник Амаду Абдраман.

Вслед за этим событием небольшая группа нигерцев вышла на улицы в знак поддержки свергнутого президента. Демонстрацию быстро разогнала национальная полиция, один человек был задержан. А вот профсоюзы Нигера, наоборот, поддержали военных, пришедших к власти. Они призвали новое правительство Тчиани «продолжать свою патриотическую борьбу против небезопасности и на благо сохранения территориальной целостности страны».

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