Валентина Талызина жестко высказалась о покинувших Россию артистах: «Люди без чести и совести, мне жаль их»

Валентина Талызина

В сложный для России момент деятели культуры ведут себя по-разному: одни с самого начала никуда не сворачивали и поддерживали государство, другие талантливо перестроились, третьи молча ушли в зону СВО, четвертые наводнили соцсети черными квадратиками и улетели из страны, а иные все еще продолжают ждать, что все «рассосется», и выступают «за мир». Зато звезда советских фильмов Валентина Илларионовна Талызина не юлит, не крутится ужом и не старается просочиться ручейком между камушками — народная артистка РСФСР по-сибирски рубит правду-матку и в интервью влогу «Эмпатия Манучи» без стеснения высказывается про коллег, перешедших на сторону Украины.

ПРО НАЧАЛО СВО

«Наш президент ждал 8 лет. Надеялся. И, наконец, решился. Абсолютно нужное дело. Правильно. Оболваненные украинцы, руководимые из-за океана, — это беда. Я очень люблю Украину. Очень! У меня мама — украинка, дедушка и прадедушка в 1906 году по реформу Витте (новый порядок выхода крестьян из общины — Авт.) уехали из Полтавской губернии в Сибирь. Я редко плачу, но когда вернулась потом в Полтаву — заплакала. Такая благодать, такой климат»

ПРО УКРАИНУ

«Там столько талантливых людей. И так их оболванили! Один сначала был президент (Петр Порошенко) — я женщина, не буду называть его матерными словами. И второй...просто....подонок. Сам актер — и воспользовался актерским ходом, встал на колени перед людьми и просил прощения, обещав закончить войну. Оказалось, все это игра. Ездит по миру, просит и просит теперь [продолжения]. Он не патриот родины»

Валентина Талызина в интервью влогу «Эмпатия Манучи»

ПРО КРЫМ

«Гордон* (Дмитрий) брал у меня интервью и спрашивает: «Чей Крым?». Ну как чей? Я играла Екатерину II («Царская охота») и [все знают], что вместе с венчанным супругом Григорием Потемкиным она решила, что этот полуостров должен быть российским. Потемкин его завоевал, стал Таврическим. И отстроил весь Крым»

ПРО РУССКИЙ ЯЗЫК НА УКРАИНЕ

«Приезжаю в Ивано-Франковск, прихожу на рынок, говорю: «Мне вот понравился ваш творог, сколько он стоит?» Она мне в ответ «буль-буль» по-украински. Ничего не поняла. Говорю: «Извините, я не понимаю. Вы же знаете русский язык...». Опять «буль-буль» по-украински. Специально. Что это? Не знаю. Ненависть младшего брата. И поэтому меня восхитил народ Донбасса, отказавшийся учить украинский язык. Наш язык — это наш язык. Все в Донбассе говорят по-русски»

ПРО ЛИЮ АХЕДЖАКОВУ

Валентина Талызина и Лия Ахеджакова в фильме "Ирония судьбы или С легким паром!"

«Она не актриса. Она типаж. Маленькая собачка до старости щенок. Очень понравилась Эльдару Рязанову, попала в «Иронию судьбы...», прилипла к нему в семью, стала другом и все прочее. Но. В последней картине «Андерсен. Сказка без любви» дал ей роль гадалки, довольно большую, а потом всю ее вырезал. Все они, и Пугачева, и Ахеджакова, и все, кто встал на сторону Украины — нехорошие, бессовестные люди. Они не понимают одного. Страна находится в тяжелом состоянии. Как можно говорить плохо про русских? Родилась, воспитывалась, играла для русских. Это люди без чести и совести. Мне жалко их».

ПРО АРТИСТОВ-ЭМИГРАНТОВ

«Они не знают такого чувства, которое будет есть их, как червяк, — ностальгия. Всегда будут помнить, где родились и всегда будут доказывать себе, что правильно уехали. Но не смогут себе этого доказать. Как Миша Козаков, который выучил иврит, играл Чехова на нем, а потом встретил на аэродроме русских артистов, плюнул на все и вернулся. Не мог (Марк Рудинштейн писал, как актер позвонил ему и признался, что бросил Израиль и извинялся — Авт.)»

* Минюстом РФ признан иноагентом