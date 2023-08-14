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14 августа 2023 14:27

«Никаких компенсаций Слава не получит!»: Адвокат Добровинский озвучил решение Тимура Хайдарова

Адвокат Хайдарова заявил, что хирург не будет платить компенсацию Славе и Любови Успенской
Алина ЧЕРНОВА
Тимур Хайдаров.

Тимур Хайдаров.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Силиконовый скандал, видимо, затянется на долгие месяцы. Как уже писала KP.RU, певица Слава заявила в соцсетях, мол, она осталась недовольна пластикой груди у хирурга Тимура Хайдарова, который ранее оперировал Киркорова и Даву.

В свою защиту Тимур Хайдаров рассказал, что артистка попросту не выполняла его рекомендации после операции.

В защитники Славы и в противники Хайдарова позже присоединилась Любовь Успенская, заявив, что и ее «тылы», сделанные у хирурга оказались с «браком».

Певица Слава.

Певица Слава.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

В свою очередь интересы Тимура Хайдарова теперь представляет адвокатское бюро Александра Добровинского.

На сей раз адвоката Хайдарова возмутила «утка», мол, его клиника готова платить компенсации.

- Очередная фантазия от Славы и её подруг в кавычках. Ни сам доктор Хайдаров, ни клиника, которой он владеет "IQPLASTIQUE клиник", никому не выдавали и не собираются выдавать никаких компенсаций, - заявил KP.RU Александр Добровинский. - Эта выдумка - очередная попытка найти любых пациентов (даже довольных пластикой), которые видя «халявный приход денег», присоединятся к «бунту». Надо же продолжать нагнетать ситуацию.

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