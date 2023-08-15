«Я к вам пишу, чего же боле?»: В августе резко вырос спрос на репетиторов по литературе

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Обычно родители начинают присматривать репетиторов в конце лета, чтобы в сентябре начать занятия. Однако в этом году ажиотаж случился раньше.

- Уже к началу августа спрос превысил показатели прошлого года сразу на 42%, - рассказал Игорь Санников, руководитель категории «Обучение и курсы» на Авито Услугах. - При этом в преддверии учебного года на 32% выросло и количество объявлений от специалистов, в том числе растет предложение по занятиям в онлайн-формате.

Самые желаемые репетиторы по гуманитарным дисциплинам - литературе (+74% по сравнению с прошлым годом) и русскому языку (+60%). Как объяснили эксперты, абсолютные значения по росту спроса назвать не могут, но цифры существенные – в поле зрения попадают только частые запросы, которые исчисляются тысячами. Третье место по популярности заняла информатика (+46%). Далее идут математика, биология, физика, обществознание и химия.

А вот год назад тройка лидеров была иной: тогда рванула вверх информатика (+96% по сравнению с 2021 годом), тоже литература (+60%) и обществознание (+41%). Следом шли русский язык, биология, физика, математика, химия.

Аналитики посмотрели и динамику роста спроса по городам. Оживление есть по всей стране но наибольший плюс показали Уфа (+95%), Ижевск (+92%), Красноярск (+79%), Калининград (+69%), Екатеринбург (+68%), Москва (+65%) и Иркутск (+66%).

Средняя по стране цена одного индивидуального занятия с репетитором не изменилась и составляет около 500 рублей в час. Финальная стоимость зависит от выбранного предмета и репетитора. И от города тоже: в Москве цены традиционно самые высокие.