Нарушил присягу на выборах: Трампу предъявлено четвертое уголовное обвинение

Трамп продолжает оставаться первым в истории США бывшим главой государства, которому предъявлены уголовные обвинения Фото: REUTERS

Бывшему и, возможно, будущему президенту США Дональду Трампу предъявлено новое, четвертное по счету уголовное обвинение. Оно касается попыток Трампа и его команды повлиять на результаты президентских выборов 2020 года в штате Джорджия, сообщает Fox News.

Обвинения также предъявлены соратникам 45-го президента США, в числе которых его адвокат, бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, и включают в себя: нарушение присяги, сговор, заговор, подлог и предоставление сфальсифицированных документов. Каждая из статей может грозить Трампу и его подельникам тюрьмой.

Прокуроры заявили, что имеют все доказательства того, что Трамп пытался обратить результаты выборов в Джорджии в свою пользу без каких-либо оснований на это. Он якобы призвал руководство штата «изыскать 11780 голосов», которых ему не хватало для победы над Байденом там.

Штаб Трампа уже отреагировал на эту новость. Представитель команды бывшего президента Стивен Чанг заявил, что выдвинутые обвинения «не имеют ничего общего с Трампом, который не сделал абсолютно ничего плохого».

Трамп продолжает оставаться первым в истории США бывшим главой государства, которому предъявлены уголовные обвинения.

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