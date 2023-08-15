Звезда «Фабрики» Ирина Тонева изменилась до неузнаваемости

Ирина Тонева и Екатерина Москалева Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ирина Тонева появилась на премьере фильма «Как звезды», и издалека мы ее сперва даже не узнали. Подумали, что перед нами какой-то молодой блогер. Ирина, которая была одета в кроп-топ с декольте, джинсовые шорты и кроссовки на платформе, выглядела, как тинейджер. Впрочем, даже при близком рассмотрении, в жизни не скажешь, что певица через 4 года отметит 50-летний юбилей. Неужели она спит в криокамере? Или нашла рецепт эликсира молодости? Мы спросили у Ирины лично.

«Вот Екатерина (Москалева) пришла в группу и вколола инъекцию молодости. А так движение, гены», — поделилась с KP.RU Тонева.

Напомним, что новая солистка, 21-летняя Екатерина Москалева из Белогорска, появилась в группе год назад. Сейчас девушка колесит вместе с Тоневой и Девятой по гастролям. Внесла свою молодежную «лепту» Катя и в стиль вокалисток.

Впрочем, Тонева не скрывает, что, конечно, приходится следить за питанием.

«В сладком приходится себя ограничивать, но когда в твоем жизни появляется много движения и активностей, то и вредностей меньше хочется. А перед сценой я обязательно позволяю себе кусочек, а то и больше — горького шоколада с зеленым чаем или кофе. Но это, скорее, для настроения, а не для энергии, с которой, к счастью, проблем нет. Ну и в идеале после семи вечера не есть, но не всегда получается», — рассказала KP.RU Ирина, которой 27 июня