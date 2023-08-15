Что будет с курсом рубля после резкого повышения ключевой ставки: прогноз до конца года

Что же будет с рублем дальше? Фото: EAST NEWS

Во вторник Центробанк довольно резко повысил ключевую ставку – с 8,5 до 12% годовых. Для этого даже собрали внеочередное заседание совета директоров. Причина – слабеющий рубль и растущая от этого инфляция. Повышение ключевой ставки должно сдержать эти процессы. Тем не менее рынок отреагировал на решение ЦБ довольно слабо. Вечером в понедельник и утром во вторник курсы иностранных валют еще падали, но потом снова пошли в рост. В итоге доллар снова подорожал до 98 рублей, а евро – до 107 рублей. Что же будет с рублем дальше?

93 - 95 РУБЛЕЙ ЗА ДОЛЛАР

Дать точный прогноз в нынешней ситуации не сможет никто. Но кое-какие расчеты эксперты все же сделали.

- С учетом сильного повышения ключевой ставки курс рубля к доллару может стабилизироваться в диапазоне 90 - 100. Между тем, первая реакция не обнадежила. Возможно, требуются дополнительные меры по насыщению валютой внутреннего рынка, которые пока не были предприняты, - считает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа финансовой группы «Финам».

- В базовом сценарии в свои прогнозы на 3-й квартал мы закладываем средний курс рубля к доллару на уровне 93, на 4-й квартал – 95, - считает Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка.

Правда, прогнозы валютных экспертов – вещь быстро устаревающая. Еще пару месяцев назад все они говорили о том, что справедливый курс доллара – это 80 рублей. Но что-то пошло не так.

- Банк России не предоставил убедительного аргумента для укрепления рубля. Предвидим его дальнейшее ослабление на этой неделе. А на следующей экспортеры начнут конвертацию средств для уплаты налогов. Это поможет стабилизировать ситуацию, - обнадеживают аналитики InvestFuture.

- Что касается курса рубля, то повышение ключевой ставки само по себе не оказывает на него решающего влияния. Очень вероятно, что власти дадут официальные или негласные распоряжения экспортерам хотя бы временно увеличить продажу валютной выручки, - считает автор Telegram-канала «Ленивый инвестор» Антон Весенний.

По его словам, без этих административных мер курс рубля вряд ли укрепится. Слишком большой дисбаланс между расходами на импорт и доходами от экспорта. Да и валютные спекулянты вошли во вкус. Их одной ставкой не остановить. Нужны более серьезные инструменты.

- Ситуация такова, что здесь одной только ставкой не обойтись. Нужно принимать комплекс мер, чтобы решать те задачи, которые связаны и с курсом рубля, и с инфляцией, - считает Владислав Гинько, преподаватель Российской академии народного хозяйства и госслужбы.

Например, такие же, какие ЦБ использовал в марте прошлого года. Тогда вместе с правительством ЦБ обязал экспортеров продавать не менее 80% валютной выручки на бирже. И это мигом укрепило рубль. Но пока о дополнительных мерах в Центробанке не говорили. Видимо, понадеялись, что достаточно будет одного повышения ставки. Но не вышло.

ТОРМОЖЕНИЕ ЭКОНОМИКИ

С одной стороны, повышение ключевой ставки повышает доходность депозитов. То есть, размещать деньги в рублях становится выгоднее. При этом побочный эффект – торможение экономики. Кредиты подорожают. И это сделает некоторые проекты нерентабельными.

- Пытаясь задавить болезнь, доктор спешно вколол двойную дозу антибиотика, но у любого антибиотика есть побочные эффекты. Новая ставка ставит крест на создании новых источников финансирования инвестиционных проектов. По крайней мере, на время. Курс доллара и евро будет чуть придавлен, но инфляция получит подпитку с другой стороны. Как я уже не раз говорил, мы реагируем на сиюминутные проблемы, пусть и очень чувствительные. Но не закладываем базис для будущего, не создаем почву для действительно самодостаточной экономики, - сетует бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Другие эксперты считают, что ничего страшного в повышении ставки нет. Как выросла, так и опустится. В марте прошлого года ставка взлетела до 20%, но потом быстро пошла вниз и уже через полгода сократилась вдвое. А пока этого не произошло, приоритетные проекты можно поддерживать с помощью льготных программ.

- В этой связи важно максимально задействовать имеющиеся у государства инструменты льготного финансирования для поддержки приоритетных проектов и направлений развития экономики, - сказал Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку.

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