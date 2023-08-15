Археологи обнаружили самую древнюю в России синагогу, ей две тысячи лет

Мраморная колонка-подставка под менору. Фото: Институт археологии РАН

Археологи нашли самую древнюю в России синагогу. Ей две тысячи лет, она была богато украшена мрамором и погибла в страшном пожаре вместе со всем городом.

Новостью об удивительном открытии, сделанном во время раскопок на Таманском полуострове, в свой профессиональный праздник - День археолога отмечается 15 августа - поделились ученые Института археологии РАН.

Фанагория, древний город на Таманском полуострове, - один из крупнейших археологических памятников России. Она известна в первую очередь как древнегреческий город, входивший в состав Боспорского царства и Византийской империи. В VIII - IX веках богатая приморская Фанагория была одним из главных городов Хазарского каганата.

Общий вид развалин синагоги. Фото: Институт археологии РАН

Раскопки 2023 года открыли ещё одну неизвестную страницу в истории Фанагории: уже в I веке нашей эры, то есть две тысячи лет назад, на берегу Керченского пролива была синагога. Площадь здания, обнаруженного археологами, около 120 кв. метров - как большая современная квартира.

- Синагога в Фанагории является самым древним иудейским храмом, найденным на территории России, и одним из самых ранних для всей диаспоры. Синагога была очень богатой: ее крыша была черепичной, стены покрыты расписной штукатуркой, а нижние части - мраморной плиткой. Внутри стояли мраморные колонны с красивыми капителями, а также огороженное решеткой место для ковчега со свитками Торы и место для чтения Писания. В синагоге было, по крайней мере, три богато украшенные мраморные меноры (семисвечники), несколько мраморных же столов для культовых целей, - описывает главную находку сезона Владимир Кузнецов, завотделом классической археологии Института археологии РАН.

Обломки одной из менор. Фото: Институт археологии РАН

Любопытно, что на нижней поверхности одного из мраморных столов сохранилась метка мастера, его изготовившего: монограмма и крест. Такие же столы стояли и в христианских храмах. Похоже, ремесленники на Тамани выполняли заказы, невзирая на конфессию.

Собственно, исследователям и раньше было известно, что в Фанагории была иудейская община - археологи находили надгробные камни с изображением меноры.

Колонны из синагоги. Фото: Институт археологии РАН

- Приверженцами иудейской религии необязательно были евреи. Ими могли быть люди разных национальностей, которые приняли эту религию по тем или иным соображениям. Например, в Хазарском каганате иудаизм был официальной религией, хотя хазары не имели никакого отношения к евреям, - уточняет Владимир Кузнецов.

Обломки мраморного стола для ритуальных целей. Фото: Институт археологии РАН

Фанагорийская синагога стояла около 500 лет, пока не погибла в страшном пожаре в VI веке - тогда огонь уничтожил почти весь город. Это был конец Фанагории византийской. Через 120 - 130 лет город возродился, уже в составе Хазарского каганата. А в начале X века окончательно прекратил существование. Долгое время оставалось загадкой - почему?

Раскопки лета-2022 показали, что все жители одновременно покинули Фанагорию, оставив в домах все, что там было. Ученые не понимали, в чем причина. Пока не нашли 16 скелетов людей, которые погибли насильственной смертью. Они остались лежать на улицах, у некоторых пробиты черепа, у одного вообще нет головы. Фанагорию захватили враги - сопротивлявшихся жителей убили, остальных увели в рабство.