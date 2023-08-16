Ставшая мамой в 54 года Светлана Бондарчук показала фото с сыном Петей в роддоме Фото: СОЦСЕТИ

Светлана Бондарчук, ставшая мамой в 54 года, поделилась нежными фотографиями из роддома. Рождение сына Пети она скрывала полгода. Знаменитость за эти месяцы часто выходила в свет, устраивала застолья.

"А полгода назад у нас родился сын. Петр Сергеевич Харченко. Поздравляйте", - сообщила Светлана Бондарчук. Отцом ребенка стал второй муж блондинки Сергей Харченко, за которого она вышла замуж в 2020 году.

Фото: СОЦСЕТИ

Чуть позже женщина показала трогательные снимки выписки из роддома. Она прижимала Петю к груди. Возможно, супруги воспользовались услугами суррогатной матери. Впрочем, они могли и усыновить Петю. Но пока Бондарчук пока не раскрывала детали появления малыша на свет.

Фото: СОЦСЕТИ

Бондарчук также засняла, как рада ее падчерица появлению малыша в семье. Девочке доверили младшего брата. Малыш укутан в комбинезон.

Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, Светлана теперь трижды мама и уже дважды бабушка. Старший сын Сергей от брака с Федором Бондарчуком подарил ей двух внучек Риту и Веру, которых родила Тата Мамиашвили. Младшая дочь Варя живет с няней за городом.

"Хочу проговорить одну вещь. У меня есть Варечка, замечательная, она взрослая девочка. Она родилась с особенностями, это не было сразу очевидно, но, к сожалению, после года был поставлен определенный диагноз. У Вари ДЦП", - заявляла Светлана.