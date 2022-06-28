Бывшая жена Федора Бондарчука раскрыла правду, кто вырастил ее особенную дочь

Светлана Бондарчук Фото: Борис КУДРЯВОВ

Светлана Бондарчук в браке с Федором Бондарчком родила двоих детей. И если о старшем сыне Сергее родители всегда говорили довольно охотно, то о младшей дочке Варваре все беседы, как правило, пресекались. Лишь несколько лет назад Светлана публично назвала диагноз своего особенного ребенка. А в недавнем интервью впервые раскрыла правду о том, что с младенчества ее дочь, которой в мае исполнилось 23 года, растила чужая женщина.

"Хочу проговорить одну вещь. У меня есть Варечка, замечательная, она взрослая девочка. Она родилась с особенностями, это не было сразу очевидно, но, к сожалению, после года был поставлен определенный диагноз. У Вари ДЦП", - заявляла Светлана Бондарчук.

Светлана и Федор приняли решение оградить младшего ребенка от любопытных глаз общественности Фото: СОЦСЕТИ

Варя неоднократно проходила лечение за границей. Сейчас наследница Федора Бондарчука все больше времени проводит в кругу близких. Отец Варвары всегда уделял своей особенной дочери много внимания. Впрочем, как и любящая мама. Развод родителей на девушке никак не сказался.

После рождения крохи Светлана и Федор приняли решение оградить совместного младшего ребенка от любопытных глаз общественности. "Это наш выбор с бывшим мужем. Мы как родители имеем на это полное право. Мы не сделали из нее публичного человека, на то есть медицинские показания", - отметила Бондарчук.

Когда Варе исполнился год, Светлана нашла для девочки няню. Именно она годами растила наследницу Бондарчуков. И продолжает находиться подле Вари по сей день. "Стала членом семьи", - с благодарностью высказывается о женщине Светлана.

Она называет няню Вариным ангелом-хранителем. Варя и няня живут в загородном доме.

"Нам очень повезло. Когда искали няню, мы нашли человека, не няню, а назовем ее мама, бабушка, ангел-хранитель - Оля Сашко. Это удивительный человек. Когда пошла искать няню, Варечке был годик. Я пришла в агентство, и это был единственный человек, с которым я встретилась. Больше никого не видела. И по сей день она с Варей. Это не няня, это семья", - рассказала Бондарчук в эфире YouTube-шоу Надежды Стрелец.

Она не стала скрывать, что сильно переживала из-за болезни дочери. Федору тоже было нелегко. "Это непростой момент жизни, но он зачем-то тебе дается. Варин папа, он состоятельный и известный человек. Он создал благотворительный фонд, который теперь помогает другим детям и их семьям получать достойную поддержку. Конечно, это сложно. Когда рождается обычный ребенок - это всегда стресс для семьи, а здесь - дополнительный стресс", - резюмировала Светлана.