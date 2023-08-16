Тайны французских ЧВК: «серые петухи» помогают Макрону на Украине и готовятся душить антиколониальное восстание в Нигере

Уже третья бывшая французская колония переживает госпереворот Фото: EAST NEWS

60 ЛЕТ НАЗАД БЫЛО ТО ЖЕ САМОЕ

В Западной Африке пахнет войной — за последние три года уже третья бывшая французская колония переживает госпереворот, в ходе которого военные-патриоты прогоняют неэффективных президентов (вроде бы — «местных и независимых», но по факту — ставленников Парижа). Речь о Мали, Буркина-Фасо и Нигере — с точки зрения Елисейского Дворца, дальнейшее распространение антиколониальных революций грозит «эффектом домино» и уже полным вытеснением Франции из этой части света. Не говоря о том, что из Нигера — где антифранцузский переворот произошёл совсем недавно, 26 июля 2023 года, — Пятая Республика получает стратегически важный уран для своих АЭС.

Поэтому сейчас западные стратеги рассматривают самые разные варианты удушения «революции в Нигере» — от санкций Западно-африканского экономического сообщества (созданного Парижем и ему подконтрольного) и до прямой военной интервенции. При таком сценарии самую грязную работу будут выполнять те, кого Елисейский Дворец сможет бросить в пекло, формально оставаясь как бы и не при чём, — частные военные компании (ЧВК).

Ничего нового тут нет. В годы холодной войны на всю Африку гремело имя легендарного «короля наёмников» — французского националиста Боба Денара. Его солдаты удачи засветились почти в каждой гражданской войне 1960-70-х годов (Заир, Ангола, Нигерия), а также устраивали попытки переворотов по всему континенту: Гвинея-Конакри, Бенин, и дважды — Коморские острова. Где-то Денар проигрывал, но где-то, как в случае с Коморами, был успешен. Объяснялись эти пиратские рейды в тех же выражениях, что и сегодня: необходимость противостоять русской (тогда «коммунистической») угрозе.

В годы холодной войны на всю Африку гремело имя легендарного «короля наёмников» — французского националиста Боба Денара

В девяностые, после краха СССР, этот аргумент перестал работать, на многолетние художества короля наёмников «внезапно» обратили внимание — и попытались засудить на родине. Денару тогда шёл уже восьмой десяток; понимая, что ему нечего терять, дедушка утверждал, будто действовал «с ведома кардинала и во благо Франции», а покровительствовал ему не менее легендарный «эксперт по Африке» — Жак Фоккар (один из создателей нынешней системы спецслужб Пятой Республики).

Сейчас западные стратеги рассматривают самые разные варианты удушения «революции в Нигере» Фото: EAST NEWS

ЧТО ОБЩЕГО У ГАЛЛОВ С ПЕТУХАМИ

Но если старик Денар, умерший в 2007-м, работал в «серой зоне» (во всех отношениях, включая и неясный правовой статус), — то его преемники выходят на новый уровень. Ещё в 2012 году парламентский комитет Франции по обороне рекомендовал властям Республики «законодательно поддержать» деятельность ЧВК.

— Их применение для решения стоящих перед Вооружёнными Силами [Франции] задач пока не рассматривается, но вопрос набирает актуальность из-за «гибридных войн», — многозначительно говорит начальник генштаба ВС Франции — Тьерри Бюркар (встречается ещё вариант написания его фамилии — «Бурхард»).

Да, нынешние французские ЧВК не столь на слуху, как американские наподобие Blackwater (о массовых убийствах простых иракцев в исполнении этой «бригады» сайт kp.ru уже писал). Вероятно, потому, что французские стратеги не стали повторять ошибку Пентагона, и вместо одного всем известного монстра, способного создать угрозу даже для хозяина, распоряжаются большим количеством небольших «частных армий».

Всего сейчас действует порядка ста французских ЧВК. Основывают их бывшие сотрудники силовых структур, разумеется, под опекой спецслужб. Сайт kp.ru рассказывает о наиболее примечательных из этих «серых петухов». Не подумайте ничего такого, озорной бойцовый петушок — национальный символ французов. Ещё в Древнем Риме обратили внимание, что латинское слово gallus (петух) звучит как «галл», житель Галлии — страны, из которой выросла нынешняя Франция.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД МИРА ТРАТИТСЯ НА ВОЙНУ

Горячая пора для французских ЧВК началась в Украинский кризис. Так, лионская компания «Byblos» по контракту с правительством Республики обеспечивала охрану при эвакуации французских граждан из Незалежной весной 2022 года.

ЧВК «Chiron», «Aeneas Groupe», «Geos» и ряд других занимаются тренировками солдат ВСУ. Поскольку на территории Украины такой «тренинг-центр» может стать мишенью для российских ракет — лагеря для обучения располагаются в Польше, Румынии и Франции.

15 июня 2023 года газета «Монд» сообщала, что за прошедший год в подобных центрах прошли переподготовку около двух тысяч украинских солдат. Предметы обучения — городской бой и навыки обращения с французским оружием наподобие шестиколёсной бронемашины AMX-10RC.

Горячая пора для французских ЧВК началась в Украинский кризис

Об участии инструкторов из французских ЧВК, разумеется, не упоминается — иначе придётся признать, что заметная часть «братской финансовой помощи Украине» остаётся в карманах европейских союзников и тратится на оплату работы таких вот «частных военных инструкторов». И один из каналов выделения денег на переподготовку украинских солдат — как в случае с уже упомянутой французской ЧВК «Geos» — это «Европейский фонда мира». Вот такой оруэлловский абсурд.

МАКРОН ГОТОВИТСЯ ЗАДЕЙСТВОВАТЬ «СЕРЫХ ПЕТУХОВ» ПРОТИВ НИГЕРА

Активны французские ЧВК и в бывшей колониальной зоне Франции — Африке. Так, компания «Groupe Corpguard» получает контракты от правительства Кот-д-Ивуара «на обеспечение защиты».

За этим, как правило, скрыта коррупционная схема. Париж пафосно объявляет о выделении денег «африканским партнёрам» для обеспечения безопасности (международные террористы, действительно, орудуют по всему континенту). Иногда транш приходит по линии наднациональных структур ЕС. А затем правительство африканской страны «на честном конкурсе» выбирает в качестве подрядчика для освоения этих денег… французскую ЧВК. То есть финансы просто перекладываются из одного европейского кармана в другой. Как такое возможно? Да просто лидеры некоторых западноафриканских стран — ставленники Елисейского Дворца, получающие свой процент от схемы.

Против таких неоколониальных практик и восстали в Мали, Буркина-Фасо, а теперь вот Нигере. В последнюю республику Париж, по слухам, готовит силовую интервенцию. Исходя из географических предпосылок, таковая может произойти с территории соседней Нигерии, имеющей тесные связи с союзником Франции по атлантическому блоку — США. И вот же совпадение, французские ЧВК «Geos» и «Anticip» имеют филиалы… там же, в Нигерии.

Нигерия указана в числе стран-партнёров и на сайте старейшей и самой крупной французской ЧВК — Defense Conseil International, также известной как DCI Group. Её уже и «частной» назвать сложно — по сути это госагентство при Минобороны (французскому государству принадлежит порядка 50% акций DCI). Только в одной Франции у этого концерна свыше 20 тренировочных центров. Материальная база: 40 вертолётов, 33 тяжёлых ударно-разведывательных дрона...

Активны французские ЧВК и в бывшей колониальной зоне Франции

DCI имеет хитрую матрёшечную структуру, в свою очередь, являясь учредителем 5-6 малых ЧВК, например, «La Cofras», работавшей на Ближнем Востоке, в Мозамбике и Анголе. Там ведёт разработки нефти и газа французский энергохолдинг Total, который, что логично, нанимает для охраны «своих парней».

Так что кто будет мараться самой чёрной работой во время предполагаемого вторжения в Нигер — понятно. Формально УК Франции за «наёмничество» предполагает наказание в 5 лет тюрьмы, но на «серых петухов» оно по понятным причинам не распространяется: это же свои люди.