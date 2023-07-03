Бойцы ЧВК Blackwater дерзнули конфликтовать с Пентагоном — и попали в тюрьму

Июньский мятеж самой известной в России ЧВК — частной военной компании — поставил страну на грань смуты и был преодолён лишь благодаря твёрдости национального лидера. Фото: REUTERS

Июньский мятеж самой известной в России ЧВК — частной военной компании — поставил страну на грань смуты и был преодолён лишь благодаря твёрдости национального лидера. Между тем конфликты «серых гусей» (бойцов подобных формирований) с официальной властью — случаются и на Западе. Журналист-международник Эдвард Чесноков рассказывает для сайта kp.ru, как непокорным «солдатам удачи» устроили показательную порку в Вашингтоне, едва те попытались без согласования с Белым домом поиграть в собственную игру.

«ЧАСТНОЕ ЭФФЕКТИВНЕЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО»?

…Весна 2004 года. По «зелёной зоне» — так называется строго охраняемый, тщательно зачищенный квартал в Багдаде, где риск атаки минимален, — шагает Пол Бремер. Этот 64-летний мужчина — глава «Временной коалиционной администрации», фактически — оккупационного правительства; американцы посадили его здесь «на царство», как какого-нибудь генерал-губернатора в только что захваченной колонии. Да то и был захват — годом ранее президент Буш-младший ввёл войска в Ирак для борьбы с «химическим оружием Саддама Хусейна», которое так и не нашли.

Щелчок, вспышка, Пол Бремер со свитой попадают в объектив фотографа — и сразу вопросы. Позади американского наместника — несколько крепких мужчин. Это не военные, хотя у них прекрасная физподготовка; это не дипломаты, хотя и одеты в штатское; это не агенты ЦРУ, поскольку не боятся светиться на камеру: ведь чем больше рекламы — тем больше новых контрактов. Дорого оплачиваемых в долларах США.

Пол Бремер со свитой попадают в объектив фотографа — и сразу вопросы. Позади американского наместника — несколько крепких мужчин. Фото: wikimedia.org

То был один из первых выходов в свет для ЧВК Blackwater. Эта «частная армия» из Северной Каролины тогда получила контракт с госдепом [американский аналог МИДа — ред.] на «оказание услуг безопасности» — наподобие охраны оккупационного губернатора Пола Бремера, де-юре считавшегося «дипломатическим представителем Вашингтона в Багдаде». Жирный подряд ценой в $21 млн выдали без конкурса, ведь в США принято поддерживать перспективные стартапы молодых бизнесменов, у которых из капитала — лишь собственный гараж.

Сооснователем Blackwater был простой американский паренёк, отставной боец Сил специальных операций (SEAL) США — Эрик Принс. Он рос в семье миллионеров и влиятельных спонсоров Республиканской партии (позже, в 2017-м, сестра Эрика, по имени Бетси Девос, станет министром образования в кабинете Трампа). Начальный капитал для личного проекта, той самой ЧВК, 27-летний Эрик получил, продав предыдущий семейный бизнес — фабрику отца, производившую компоненты для автомобилей.

У власти в Вашингтоне тогда стояли республиканцы, выступавшие за снижение налогов и урезание госрасходов. Поэтому при вторжении в Ирак и Афганистан — парни «чёрного принца» Эрика Принса пришлись впору. Ведь частное всегда эффективнее государственного (как любят говорить и некоторые наши либеральные экономисты из девяностых).

Вроде бы, так и есть: Пентагону [Министерство обороны США — ред.] не надо тратиться на подготовку бойцов — то берёт на себя ЧВК на собственном полигоне; а ещё там меньше бюрократии, чем у «этих клерков в погонах».

Были и другие преимущества, о коих вслух не говорилось. Формально «серые гуси» — просто частные охранники (пускай и с собственной бронетехникой и боевой авиацией), на них не распространяются международные конвенции о ведении войны. Бойцы могут творить что вздумается, участвовать в карательных операциях — американское правительство как бы и не при чем. Если наёмника захватят в плен — Вашингтон не обязан терять лицо и его вызволять; а если убьют — для бюджета тоже никаких расходов, компенсации родным выплатит ЧВК Blackwater из собственных фондов.

Неудивительно, что за первым контрактом последовали другие — в 2004-м Эрик Принс «честно и конкурентно» выиграл $320-миллионный тендер от госдепа «на оказание услуг безопасности» в последующие пять лет.

Постепенно «чёрные принцы» стали считать себя незаменимыми, не оглядываясь на мнение Пентагона Фото: wikimedia.org

КОРРУПЦИОННАЯ МАШИНА

На пике, во второй половине нулевых, в Ираке находилось, по разным оценкам, от двадцати до ста тысяч (считая вспомогательный персонал) наёмников из Blackwater.

В среднем каждый рабочий день они открывали по кому-нибудь огонь, чаще всего стреляя первыми. Разумеется, в отчётах всё это выглядело как «вынужденные операции по защите от атак иракских террористов». Например:

«16 февраля 2005. Гражданская машина игнорировала приказы остановиться и опасно приблизилась к конвою американских дипломатов, находившихся под охраной ЧВК. Бойцы выпустили в неизвестный автомобиль 70 пуль. Судьбу находившихся в автомобиле выяснить не удалось, поскольку для этого пришлось бы остановить конвой».

Заказчиком был уже не только госдеп — жирные госконтракты ЧВК получала и от Пентагона. В 2007 году тот выписал Принсу около $3 млрд (точные суммы неизвестны) «на поддержку анти-наркотических операций Минобороны США». Расширилась и география: Ирак, Афганистан, другие горячие точки.

Конечно, все эти подряды распределялись честно и конкурентно (ха-ха). Например, в 2001 году директором Антитеррористического центра ЦРУ был Кофер Блэк. Страшные атаки 11 сентября он (вместе со всем начальством) прошляпил. Другого бы уволили. И Блэк действительно перешёл… смешной каламбур — на должность вице-президента Blackwater.

Или Роберт Ричер — офицер ЦРУ с 35-летним стажем. В начале нулевых отвечал за все операции этой спецслужбы на Ближнем Востоке и в Южной Азии, после чего… стал вице-президентом Blackwater. И на госконтрактах от ЦРУ эта «частная армия» к 2010 году заработала свыше $700 млн. Конечно, связи бывших руководителей ЦРУ, теперь ставших подчинёнными Принса, тут совсем не причём.

— Blackwater берёт с государства 1222 доллара в сутки за услуги одного бойца, то есть около $445 тыс. в год — содержание «официального» солдата армии США обходится в шесть раз дороже, — утверждал Эрик Принс. Он вообще любил шумиху вокруг собственного имени, с удовольствием раздавал интервью…

А что касается денег — думаю, вы поняли, на что мы намекаем.

— Blackwater — частная компания, и «частная» — ключевое слово, — утверждал Принс. В том смысле, что бухгалтерия ЧВК, точная численность персонала, структура расходов — тайна. «Чёрные принцы» могли обналичивать доходы от госконтрактов, делать откаты чиновникам, выигрывать новые контракты — и так без конца.

В качестве «бонуса» наёмники долгое время отстреливали простых жителей Ирака или Афганистана, не боясь уголовного преследования. Возможно, потому, что в совете директоров ЧВК заседал Джон Эшкрофт — ранее генпрокурор США на первом сроке Буша-младшего.

Постепенно «чёрные принцы» стали считать себя незаменимыми, не оглядываясь на мнение Пентагона (и одновременно получая от него госконтракты). Назревал межведомственный конфликт…

У власти в Вашингтоне тогда стояли республиканцы, выступавшие за снижение налогов и урезание госрасходов. Поэтому при вторжении в Ирак и Афганистан — парни «чёрного принца» Эрика Принса пришлись впору. Фото: wikimedia.org

БОЙНЯ НА ПЛОЩАДИ НИСУР

В США всегда была неформальная конкуренция между армией и спецслужбами. Первая считала «этих яйцеголовых» приходящими на всё готовое, когда Пентагон уже сделал самую грязную работу; а разведчики презирали «солдафонов» за неспособность к тонким операциям. Наёмников из Blackwater сгубила попытка работать на обе стороны межведомственного конфликта.

— Офицеров Минобороны США уже долгое время раздражало, что подрядчики ЦРУ работают независимо, проводя войсковые операции без согласования с местными армейскими командирами, — отмечали аналитики.

Чёрный час для «серых гусей» наступил 16 сентября 2007 года. В этот день ЧВК Blackwater проводило рутинную операцию в Багдаде, эскортируя конвой с американскими оккупационными чиновниками. Когда они проезжали площадь Нисур, траекторию движения кортежа стала пересекать некая машина, которую охранники посчитали опасной. И немедленно открыли огонь.

Машина продолжила движение — возможно, потому, что, как показало дальнейшее следствие, ей водитель-иракец был убит после первых выстрелов ЧВК и просто не мог нажать на тормоз. Погибла и его сидевшая рядом мать. Не факт, что от пули — бойцы Blackwater «на всякий случай» пальнули в несчастную машину ещё и из гранатомёта.

После этого взрыва — на площади Нисур воцарился ад. Вокруг перекрёстка дежурили иракские военные (союзники американцев, местная оккупационная полиция, подчинявшаяся приказам Пентагона) — между ними и ЧВК вспыхнула перестрелка. Городской бой продолжался не менее получаса; наёмники вызвали на подмогу ударный вертолёт Blackwater (да, у «частных армий» есть своя авиация), и «вертушка» сожгла с воздуха несколько машин иракских «друзей».

Дело было в полдень, по площади сновал народ; только по официальным данным, погибло 17 багдадцев. И неизвестное число наёмников. Возможно, Пентагон намеренно дал иракским полицейским карт-бланш, дабы те проучили зарвавшихся «чёрных принцев».

Скандал разгорелся страшный, даже проамериканское правительство Ирака на время лишило Blackwater лицензии на работу в стране. Конгресс выпустил специальный закон, сделавший преступления американских наёмников за рубежом подсудными для судов США (до того, повторим, они могли безнаказанно убивать жителей оккупированных стран).

Начался долгий суд. В 2014 году — уже при демократах, не упустивших случая ощипать дойную корову республиканцев, — пятеро экс-бойцов Blackwater были приговорены к длительным срокам заключения за убийства гражданских на площади Нисур.

Да саму их ЧВК, сбивая шлейф скандала, реорганизовали. Ещё в 2009 она была переименована в Xe Services; в 2011 стала именоваться Academi, а сейчас она называется Constellis Holdings.

С «военными преступлениями наёмников» больше проблем тоже как бы нет. В 2020 году президент-республиканец Трамп помиловал всех осужденных за «бойню на площади Нисур». Впрочем, американские спецслужбы всё равно держат Эрика Принса на коротком поводке — в том же году против него возбудило дело ФБР «за контрабанду оружия» и «нарушение санкционного режима в отношении Ливии» (ЧВК действовала и там).

До суда эти дела не дошли. Зачем бить яйца, где сидят золотые гусята? Всегда есть грязные операции, для которых нужны молчаливые исполнители.

Но теперь эти (и многие другие — Blackwater ведь была не единственной) ЧВК подчиняются исключительно Пентагону. Потому что начальник в армии может быть лишь один.

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