Молодые любовники и смертельно опасная пластика: Что случилось с Мадонной

Мадонна не раз заставляла фанатов переживать за ее психологическое и физическое здоровье. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мадонна всегда шокировала публику. Впрочем, эпатаж — часть скандального имиджа поп-королевы, которая с юности пропагандировала сексуальную революцию. Многочисленные романы, откровенные наряды и эксцентричные выходки на сцене (все мы помним ее поцелуй с Бритни Спирс) и в обычной жизни. Чего только стоила одна ее фотокнига Sex Book, в которой Мадонна продемонстрировала все свои прелести и не только… И если в книге звезда показывала секс, то в альбоме Erotica она о нем уже пела. В последние годы многие отмечают, что знаменитость как-то сдала… Возможно, бунтарское поведение в 60 и 65 лет уже не выглядит таким сексуальным. А из-за множества пластических операций Мадонна не раз заставляла фанатов переживать за ее психологическое и физическое здоровье. В свой прошлый юбилей звезда вообще заявила, что стала жертвой эйджизма.

Мадонна. Фото из книги Sex

Сомнительные бьюти-процедуры и сепсис

«Люди всегда пытались заставить меня замолчать по той или иной причине: за то, что я недостаточно красива, недостаточно хорошо пою, недостаточно талантлива, недостаточно замужем, а теперь еще и за то, что я недостаточно молода», — поделилась с общественностью Мадонна, когда ей исполнилось 60 лет.

Кстати, именно после 60 певица стала активно обращаться к помощи пластических хирургов и явно переборщила. Даже самые преданные поклонники критиковали Мадонну, сравнивая ее с Ким Кардашьян и женщиной-кошкой. «Пожалуйста, перестань молодиться за счет сомнительных бьюти-процедур!» — не раз умоляли поклонники, но певицу было не остановить.

Мадонна после пластики щек Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Мы попросили известного пластического хирурга Отари Гогиберидзе рассказать, к каким возможным процедурам прибегала поп-королева. Получился длинный список.

«Круговая пластика лица — настоящий must-have для голливудской звезды. Какая именно подтяжка была сделана, сказать не могу, но, скорее всего, применены эндоскопические методики и зональный лифтинг. Плюс у Мадонны проведена работа в области подбородочной зоны, вероятно, пластика шеи. Также подтянуты средняя часть и скулы. Четкого овала лица она добилась, вероятно, так же с помощью хирургического вмешательства. На некоторых фото заметно, что сделана верхняя и нижняя блефаропластика. А вот в области носа я не вижу никаких изменений. Судя по всему, Мадонна предпочитает комплексный подход к омоложению. Плюс филлеры и косметические процедуры — куда без них!» — рассказал KP.RU Отари Гогиберидзе.

Пластический хирург Отари Гогиберидзе Фото: Личный архив

В начале этого лета звезда вновь заставила общественность беспокоиться за нее. У Мадонны обнаружили бактериальную инфекцию, из которой даже пришлось отменить концерты. А сама звезда несколько дней провела в больницы. Некоторые поклонники связали проблемы со здоровьем с бесконечными пластическими операциями. А медицинский корреспондент NBC Натали Азар и вовсе предположила, что у знаменитости на фоне инфекции мог развиться сепсис. Также она добавила, что бактерии поражают кожу, легкие, мочевыводительную систему и желудочно-кишечный тракт.

Развод, нервный срыв и юные любовники

Мадонна с сыном Рокко на его дне рождения 11 августа Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Впрочем, сейчас, если верить соцсетям звезды, у Мадонны, к счастью, все хорошо. 11 августа она всей своей большой семьей (помимо двух биологических детей, у нее четверо приемных) отмечала день рождения сына Рокко, который появился в браке с Гаем Риччи. На празднике Мадонна, одетая в обычное платье с цветочным принтом, выглядела свежо.

Стоит добавить, что в жизни бунтарки были и периоды относительного затишья. Например, с отцом Рокко, Гаем Риччи, она пыталась построить семью, но, увы, через 8 лет брак распался. Гай сравнил жизнь с Мадонной с мыльной оперой, а также отметил ее эгоцентризм. Кстати, развестись мирно не удалось. Довольно долго бывшие супруги разбирались в суде, с кем же останется их общий сын Рокко.

В какой-то момент разборки довели певицу до нервного срыва. Однажды Мадонна разрыдалась во время выступления и заявила прямо со сцены: «Я ищу нового бойфренда! Хотя бы на одну ночь. На самом деле нужно просто продолжать смеяться, и тогда будет не так больно».

После тяжелого развода и разборок в суде знаменитость ушла в отрыв. Все ее последующие любовники, вернее, той-бои, годились ей в сыновья. Модель Абубакар Сумахоро был моложе ее на 26 лет, еще один манекенщик Кевин Сампайо — почти на 30 лет, танцовщик Брахим Заибат — на 28 лет, модель и диджей Хесус Лус — на 29 лет.

«Большинство мужчин моего возраста женаты и имеют детей. Они не подходят для свиданий. Я авантюристка, у меня безумная жизнь», — как-то объяснила звезда свою тягу на молоденьких.

При этом, не самый праведный образ жизни не помешал звезде добиться небывалых высот в карьере и заработать целое состояние. Согласно Книге рекордов Гиннеса, Мадонна является самой коммерчески успешной исполнительницей. По оценкам американского Forbes, в течение 40-летней карьеры она заработала более $1,2 млрд на гастролях! Певица занимает 45-е место в рейтинге самых богатых self-made женщин Америки, по версии журнала.

Страх смерти и высокое либидо

Вместе с психологом и магистром психологии Натальей Немовой мы попробовали проанализировать эксцентричное поведение Мадонны:

«Поскольку мы видим лишь публичную часть Мадонны, попробуем сделать несколько предположений о присущих ей психологических моделей поведения:

Нарциссическая личность определенно относится к Мадонне. На протяжении всей жизни она демонстрирует очевидные черты матерого нарцисса (вспомним про эгоцентризм, про который говорил Гай Риччи), который очень любит себя и создает настоящий культ собственной личности. Именно за счет нарциссического склада Мадонна не боится вступать в конфронтацию с обществом и откровенно заявлять свое мнение. Ей хватает внутреннего ресурса психики, чтоб переносить конфликты и хейт в свой адрес. Именно нарцисс может себе позволить выйти в белье (как это неоднократно делала Мадонна) или эпатировать свою сексуальность вне возрастных рамок. С другой стороны, зацикленность на себе и желание быть особенной могут использовать окружающие ради собственной выгоды, создавая у нарцисса иллюзию «правильности своих поступков». Это могут делать и пластические хирурги, например, уговаривая звездного клиента на очередную операцию.

Психолог Наталья Немова Фото: Личный архив

Страх смерти, как бы пугающе это не звучало! Сублимация естественного течения жизни и неизбежного финала еще сильнее захватывают Мадонну — отсюда спутники на 30 лет моложе, сексуальные элементы гардероба, эксцентричные не по годам выходки — всем этим она максимально отдаляет от себя тему смертности.

Высокое либидо, очевидно также относится к Мадонне. Сочетание личной харизмы и стремления реализовывать сексуальную энергию по сегодняшний день контрастирует с принятым в обществе представлением, что в возрасте за 60 у женщин уже проблемы с либидо. Мы можем только догадываться, какие поддерживающие гормональные препараты и процедуры ей назначает ее лечащий врач, но либидо, или как его называл Фрейд — «жизненная сила, на которой человек работает» — у Мадонны явно хватит еще на несколько юбилеев!