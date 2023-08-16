Подорожают продукты, смартфоны, автомобили: почему на самом деле обрушился рубль и как вырастут цены

Рубль падает - цены растут. Такой сценарий мы переживали уже не раз. Фото: Shutterstock

Рубль падает - цены растут. Такой сценарий мы переживали уже не раз. Особенно памятной стала весна 2022 года, когда доллар резко подорожал аж до 120 рублей. К счастью, ситуация стабилизировалась, и летом - осенью прошлого года рубль окреп до совсем уж неприличных значений: за американскую валюту стали давать чуть больше 50 рублей. Как результат - цены пошли вниз.

Увы, в этом году тренд поменялся: ослабление рубля с начала года составило более 30%. Исторический момент настал 14 августа, когда курс доллара второй раз в истории достиг 100 рублей. Как это ударит по нашим кошелькам и стоит ли ждать стабилизации курса после повышения Центробанком ключевой ставки?

ПОЧЕМУ УПАЛ РУБЛЬ

Любая валюта - рубль, доллар, евро или юань - это в определенном смысле товар. Ее покупают и продают на биржах и в банках. Когда спрос большой, а предложение маленькое, цена товара (в нашем случае - валютный курс) поднимается. И наоборот.

В последние несколько месяцев доходы России от экспорта снижаются: виноваты и санкции, и упавшие по сравнению с прошлым годом на мировых рынках цены на нефть и газ. Снизилась валютная выручка у экспортеров еще и потому, что бизнес активно переходит на расчеты в рублях. В прошлом году власти обязали российские компании продавать 80% заработанной валюты. Тем самым экспортеры создавали дополнительное валютное предложение на бирже, укрепляя рубль. Но теперь валюты, которую можно продать, у наших компаний стало значительно меньше. Импорт при этом, наоборот, растет: наладились новые каналы поставок товаров из-за рубежа. Для их покупки импортерам нужно больше валюты, которой явно не хватает, поэтому курс доллара, евро, юаня и т. д. внутри России повышается.

Важную роль в ослаблении российского рубля сыграл также дефицитный бюджет и те сигналы, которые исходили в начале августа от Минфина и Центробанка (см. «На самом деле»).

ОТЧЕГО НАША ВАЛЮТА УКРЕПЛЯЛАСЬ В ПРОШЛОМ ГОДУ?

Год назад ситуация была обратная: доходы России от экспорта ресурсов - высокие (нефть, газ, металлы и удобрения тогда стоили очень дорого), отсюда избыток в стране иностранной валюты. Импорт же, напротив, упал (компаниям потребовалось несколько месяцев, чтобы настроить новые цепочки поставок из-за рубежа). Отсюда и резкий рост курса рубля летом прошлого года.

КАК ВЫРАСТУТ ЦЕНЫ?

В последние месяцы инфляция в годовом выражении держалась на уровне 3 - 4%. Но теперь она наверняка будет выше (см. «Прогноз»).

Подорожают разные товары по-разному. Ведь на розничные цены влияют многие факторы.

- В первую очередь дороже станет то, что завозятся у нам из-за рубежа, - объяснил kp.ru финансовый аналитик Михаил Беляев. - Это потребительские товары и то, что нужно для промышленности, - компоненты, станки... Вслед за ними подорожает все остальное.

О чем конкретно идет речь?

Цены на автомобили четко следуют за валютным курсом Фото: Shutterstock

-АВТОМОБИЛИ

Прогноз подорожания: +15-20%.

Такую цифру называют, например, в группе компаний «Автодом». Хотя ряд экспертов считают, что повышение уже было и резкого роста цен на машины пока ждать не стоит. Мол, конкуренция не даст производителям и продавцам слишком задирать цены.

- Цены на автомобили четко следуют за валютным курсом, - говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. - Но то падение курса рубля, которое произошло, уже отражено в нынешних ценах. Правда, мы не знаем, когда падение прекратится.

-БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И МОБИЛЬНИКИ

Прогноз подорожания: +7-8%.

Тут изменение курса рубля отражается обычно не сразу, а с задержкой в 1,5 - 2 месяца.

- Но в нынешней ситуации с параллельным импортом, когда поставщики не фиксируют стоимость товара в договоре, цены могут меняться быстрее, - объясняет ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. - Правда, все зависит от категории товаров. Так, прогнозируемое повышение цен, например, на мобильные телефоны – 7-8%. Независимо от страны-производителя. Чуть меньше вырастет стоимость моделей, поставщики которых работают в России: у них есть приличные запасы на складах. Это, к примеру, телефоны марок Tecno и Xiaomi.

-ПРОДУКТЫ

Прогноз подорожания: +8-10%.

«А продукты почему должны подорожать из-за роста доллара?» - спросите вы.

- Инфляция - это река, которая в половодье заполняет собой все рукава, затоны и притоки, - говорит аналитик Михаил Беляев.

Если же оставить в стороне метафоры, то повышение цен на одну категорию товаров ведет к подорожанию другой. Например, сейчас из-за повышения курса доллара дорожают импортные комплектующие для производства мяса птицы и корма для нее. В итоге поднимаются цены на курятину. Покупатели переключаются на свинину, и повышение спроса неизбежно ведет к росту цен и на нее... Кроме того, в продовольственном сегменте по-прежнему велика доля импорта, и снижение курса рубля влияет на цену продуктов уже напрямую.

Продукты поднимутся в цене на уровень инфляции точно. Дорожать будут и птица, и молочка, и большинство других продуктов питания. Кроме фруктов и овощей - так считают эксперты исследовательского холдинга «Ромир». Цены на эту категорию больше зависят от широты предложения на рынке, чем от колебания валютных курсов.

В продовольственном сегменте по-прежнему велика доля импорта, и снижение курса рубля влияет на цену продуктов уже напрямую. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

-ТУРЫ ЗА ГРАНИЦУ

Прогноз подорожания: +5-15%.

- Массовый выездной туризм не сильно зависит от изменения валютного курса, - считает вице-президент Ассоциации туроператоров России Илья Уманский. - Там роль играют спрос и количество предложений. На остальных направлениях, менее массовых, туроператоры работают с имеющимися предложениями, у которых нет особой конкуренции. Поэтому валютный курс и цена на туристические услуги здесь прямо пропорциональны.

Проще говоря, Турция, Египет и Таиланд заметно подорожать не должны, а менее массовые направления - скажем, Израиль, Индонезия, не особо популярная нынче Европа - прибавят в цене примерно столько, на сколько упал рубль. Кроме того, вырастут цены на перевозки по международным направлениям: повышение стоимости железнодорожных и авиабилетов может составить до 10%.

- На внутреннем же рынке в перспективе одного сезона большого подорожания не будет, - считает эксперт. - Здесь тоже играет роль баланс спроса и предложений, который на ближайший год уже сформирован.

ПРОГНОЗ

Инфляция в 2023 году может достичь 10%

Центр развития Высшей школы экономики (ВШЭ) проанализировал нынешнее соотношение валютных курсов и пришел к выводу, что ослабление рубля добавит к годовой инфляции 1,5-3%. И если в последние месяцы инфляция в годовом выражении держалась на уровне 3-4%, то к концу года, по оценкам аналитиков центра, вырастет до 6%.

Скорректированный прогноз Центра развития ВШЭ в целом соответствует значениям, которые прогнозировал Банк России. ЦБ допускал инфляцию по итогам 2023 года до 6,5%. А вот базовый прогноз Минэкономразвития был оптимистичнее - 5,3%.

Директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с kp.ru высказал предположение, что один только нынешний рост курса доллара даст инфляцию в 4%.

- Это в дополнение к запланированной инфляции, - предупреждает эксперт. Отсюда делаем вывод: если запланированная инфляция - 5-6%, то реальная может составить 9-10%. То есть примерно на такую цифру могут вырасти по итогам года средние цены на большинство товаров и услуг.

НА САМОМ ДЕЛЕ

Слабый рубль помог закрыть дефицит бюджета?

Противоречивые заявления

В последнее время складывалось ощущение, что российские власти не слишком сопротивляются снижению курса рубля. Например, 7 августа Минфин заявил, что намерен покупать валюту и золото, поскольку рассчитывает получить дополнительные нефтегазовые доходы. А по действующему бюджетному правилу сверхплановые доходы от нефти и газа должны пополнять госрезервы, которые хранятся как раз в золоте и валюте. Это заявление ускорило падение рубля, и уже 9 августа Банк России заявил, что до конца 2023 года все же не будет покупать на внутреннем рынке иностранную валюту. Такое заявление и решение могли привести к стабилизации курса, однако 11 августа зампред Центробанка Алексей Заботкин на пресс-конференции сказал: «Мы не устанавливаем курс рубля и не намерены анонсировать действия по валютным интервенциям (то есть продаже валюты для поддержания курса рубля. - Ред.)».

Получается, что и Минфин, и Центробанк давали сигналы: всерьез поддерживать курс в ближайшее время государство не намерено. Все это давало повод подозревать финансовые власти в намеренном ослаблении рубля. Дело в том, что у нас сейчас дефицитный бюджет: расходы заметно превышают доходы. Дефицит федерального бюджета только за первое полугодие 2023 года составил 2,6 трлн рублей, хотя за весь 2023 год он не должен превысить сумму в 2,93 трлн рублей.

Один из способов получить в казну больше рублей - уронить курс национальной валюты. Ведь одно дело, когда каждый поступивший в бюджет миллион долларов превращается в 70-80 млн рублей (при курсе 70-80 рублей за доллар). И совсем другое, когда этот же миллион трансформируется в 100 млн рублей (при курсе 100 рублей за доллар).

- У нас сейчас дефицитный госбюджет, и, чтобы разрыв между расходами и доходами минимизировать, нужно девальвировать национальную валюту (то есть понижать курс рубля. - Ред.), - подтверждает директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. - Правда, это выгодно государству, экспортерам, но не населению. Ведь со снижением рубля растет инфляция.

Впрочем, для государства ослабление рубля тоже невыгодно в долгосрочной перспективе. Да, залатать дыры в дефицитном бюджете прямо сейчас это поможет, но рост инфляции опять-таки увеличит нагрузку на бюджет: в частности, понадобится больше денег на социальные выплаты, индексацию пенсий и зарплат бюджетникам и т. п. Поэтому в неконтролируемом падении курса национальной валюты никто не заинтересован.

Чего ждать дальше

В такой ситуации все ждали решения Центробанка поднять ключевую ставку. И это произошло 15 августа, ставка выросла сразу с 8,5% до 12% годовых. От ключевой ставки зависят проценты по рублевым вкладам, поэтому расчет здесь понятен: чем выше ставка, тем выгоднее держать деньги в рублях. В итоге рубль действительно начал укрепляться. Делать прогнозы пока рано, но есть все основания надеяться, что курс со временем вернется в комфортный диапазон 85-90 рублей за доллар. Правда, увеличение ключевой ставки делает более дорогими и кредиты, а значит, замедляет экономику в целом. Но, как говорила героиня романа «Унесенные ветром» Скарлетт О'Хара, «я подумаю об этом завтра».

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