Топ продуктов, отодвигающих старость: Российские яблоки оказались молодильными

Российское яблоко – самое молодильное: в нем насчитали аж 28 видов геропротекторов! Фото: Евгения ГУСЕВА

Группа российских ученых опубликовала исследование о геропротекторных, то есть защищающих от старения, свойствах растений, ягод и фруктов Северо-Востока России, в частности – Республики Коми.

Одним из авторов исследования стал профессор Алексей Москалев, с которым KP.RU не раз делал полезные материалы о том, как жить долго и молодо. Алексей Москалев постоянно упоминает природные вещества-геропротекторы. Их немало. В частности:

* Противовоспалительные полифенолы, содержащиеся в овощах и фруктах, улучшают состояние сосудов.

* Кверцетин - есть и в гречке, и во всех видах капусты, очень много его в ягодах и овощах красного цвета (подробнее о них Алексей Москвалев говорил тут)

* Физетин: яблоки, хурма, клубника, виноград, лук.

* Лютеолин – содержится в основном в зеленых овощах и зелени (от сельдерея до орегано).

* Куркумин – в основном в куркуме.

* Полиамины – ими богаты зрелые сыры, грибы, грейпфрут.

* Магний, очень важен для молодости клеток, в том числе нервных (его много в орехах и той же гречке).

* Витамины К (много в основном в листовых овощах) и D 3 важны для хорошего иммунитета, профилактики остеопороза, эластичности сосудов.

Есть еще масса необходимых нам для вечной молодости веществ – глюкозамин, карнозин, таурин, мелатонин и так далее. В основном, они содержатся в овощах, ягодах и фруктах.

И вот что интересно: как показало исследование, именно российское яблочко (а также вишня, клубника и черноплодная рябина) содержат очень много важных геропротекторов. И яблоко – самое молодильное: в нем этих важных веществ аж 28! На втором месте вишня (23) и петрушка (21). Также в топе черника и клюква.

Так что успевайте поесть родных яблок, чтобы омолодиться!

КОНКРЕТНО

Что есть в наливном

Кожура:

+ флавоноиды – для молодости клеток,

+ витамин С;

+ пектин, необходимый для пищеварения и обмена веществ;

+ салициловая кислота, помогающая при простудах.

Мякоть:

+ минеральные вещества (калий, фосфор, кальций, магний, натрий, много железа, медь);

+витамины и антиоксиданты (С, Е, А, В1, В2, В6, РР, фолиевая кислота);

+ полифенолы;

+ каротин;

+ натуральные кислоты - яблочная, лимонная, винная, регулирующие обмен веществ. А также бензойная (антимикробная) и хлорагеновая, которая препятствует образованию камней в почках и желчном пузыре.

Энергетическая ценность - 47 ккал на 100 грамм. В одном среднем яблоке около 100 ккал.

А НАВРЕДИТЬ ОНО МОЖЕТ?

Безусловно, все хорошо в меру. Вот что нам в свое время рассказывала главный врач клиники «Фактор веса», к.м.н., диетолог Марина Копытько:

* На яблоки тоже может быть аллергия. Особенно, если есть аллергия на пыльцу яблонь и берез (так называемая, перекрестная аллергия).

* Если съесть много яблок с кожурой и косточками, неминуемо расстройство кишечника. Да, пектин очень полезен, но, по сути – это жесткая щетка, все выметающая из кишечника. А в косточках содержится ядовитые синильная кислота и амигдалин. Не отравитесь, но расстройство обеспечено.

* Избыточное количество яблок может повредить чувствительную эмаль зубов. Поэтому стоматологи даже рекомендуют после яблок почистить зубы или хотя бы прополоскать рот.

* Кислые и кисло-сладкие фрукты стимулируют аппетит, а содержащиеся в них кислоты активизируют выработку желудочного сока, тем самым могут раздражать стенки желудки (поэтому свежие яблоки и не рекомендуются язвенникам).

* А сладкие сорта яблок могут перегрузить поджелудочную железу, повышая риск развития диабета.

Поэтому яблоки, безусловно, полезны, но в меру: не более одного-двух штук в день. И лучше всего – утром или днем. То есть до 16 часов.

Фото: Евгения ГУСЕВА

КАК СОХРАНИТЬ ДОЛЬШЕ ЛЕТНИЕ СОРТА

Сейчас самое время сбора летних сортов. Осенью доспевают зимние и позднеосенние – вот они хранятся хорошо, в сухом погребе могут лежать даже до весны. А чтобы продлить жизнь нележким летним сортам, возьмите на вооружение пять правил от садовода Андрея Туманова:

1. Собираем утром

Лучшее время для сбора яблок - ясная погода, утро. Собирайте яблоки с дерева, аккуратно сохраняя черенки-плодоножки.

2. Осматривайте.

Не должно быть признаков червивости, побитости, гнили. Даже случайно поцарапанное яблоко может загнить. Складывайте так, что чтобы ножки-веточки не прокололи бок соседа. Лучше всего, чтобы плодоножки смотрели вверх или слегка вбок.

3. Не обтирайте и не мойте

Матовая пленка на яблоке - это защитный механизм против вредного внешнего воздействия - природный воск, который предохраняет их от порчи.

4. Главное - температура.

Самое сложное - найти правильное место хранения. Идеальная температура хранения для всех сортов яблок +3…+5 градусов, не выше. Тогда фрукты дольше сохранят сочность. А еще нужна средняя влажность (в слишком сыром помещении яблоки тоже долго не пролежат - сгниют).

5. Чаще перебирайте.

Подгнившие фрукты выбрасывайте, иначе они «заразят» соседей.