Сотрудники Федеральной службы безопасности и приданные им подразделения Минобороны России уничтожили в приграничном Стародубском районе Брянской области вооруженную до зубов группу диверсантов.

«Пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации украинской диверсионно-разведывательной группы. Четыре диверсанта уничтожены», - сообщили в ФСБ России.

Отметим, что на кадрах с места боестолкновения, которые распространила ФСБ России, можно разглядеть амуницию и вооружение ликвидированных наемников киевского режима. Они экипированы в военную форму образца НАТО и вооружены штатным стрелковым оружием специальных подразделений западных стран.

Кроме того, с собой каждый диверсант нес несколько десятков килограммов пластита, диверсионных мин с дистанционными взрывателями, которые имеют на вооружении лишь подразделения военной разведки и Службы безопасности Украины.

Все это говорит о том, что сотрудникам ФСБ и Минобороны России удалось предотвратить сразу несколько серьезных терактов. И не просто нападения на объекты инфраструктуры и мирных граждан. Найденное вооружение имеет определенные признаки готовящейся провокации, которая в стиле украинских бандеровцев и западных спецслужб.

На месте боестолкновения, помимо иностранного вооружения, взрывных устройств, приборов связи и навигации обнаружены FPV-дроны с наклейками «Собственность ФСБ России» и российской символикой.

Это не первая группа диверсантов, проникновение которых предотвратили подразделения Минобороны и ФСБ России в Брянскую область. Самая многочисленная группа террористов была ликвидирована в результате боестолкновения 25 декабря 2022 года.

Также в начале апреля сотрудники пограничного управления ФСБ пресекли проникновение 20 украинских диверсантов в Брянскую область, нанеся им комплексное огневое поражение.