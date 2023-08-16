«Горящие люди выбегали на дорогу»: Родные погибших в огненном аду в Махачкале отказываются опознавать тела

Селитра взорвалась, когда рядом на СТО начался пожар Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

- Я его спас. Он вон там, под завалами лежал, - вздыхает молодой дагестанец, поглаживая потрепанного кота.

По черно-белому коту было видно: он пережил страшное. Подпаленные усы, потрепанная пыльная шерсть и испуганные глаза, мечущиеся в поисках укрытия. Ему и правда повезло выжить. Беды такого масштаба Махачкала не видела уже давно.

Пушистика с подпаленными усами из-под завалов вытащил прохожий Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

Поздно вечером 14 августа около кафе на выезде из Махачкалы, под завалами которого кот позже и застрял, взорвался склад с селитрой. В щепки разнесло сам склад, рядом стоящую СТО, несколько кафе неподалеку, пару домов и частную лесопилку. Через дорогу огонь перекинулся и на заправку, от которой в итоге остались лишь подпаленная вывеска и металлический каркас.

От взрыва, по последним данным, погибли 35 человек. Пострадали официально сотни, но по приезде в столицу Дагестана ощущаешь – что каждый житель воспринимает здесь каждую смерть земляка как личную трагедию. Поэтому воронка, оставшаяся на месте взрыва, кровоточить здесь будет еще долго.

«НОЖИ ВОТКНУЛИСЬ В ЛОБ РЕБЕНКУ»

Разговоры о случившемся начинаются еще в аэропорту – в 30 километрах от места трагедии.

- От судьбы не уйдешь… - вздыхает фаталист-таксист. – От нее никто не застрахован. Дождь вот сегодня пошел впервые за две или даже три недели. Плачут небеса.

Огонь быстро перекинулся на заправку через дорогу Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

Слово «взрыв» уже второй день эхом разносится по всей Махачкале, а вот у места трагедии все куда тише. Знаком, указывающим на то, что приближается та самая заправка, стал горький запах гари в воздухе. Его ты чувствуешь раньше, чем видишь разрушенные здания.

Место, которое сейчас огорожено красно-белой полицейской лентой, в обычные дни было многолюдным. И даже не из-за близости большого синего торгового центра, заметно выделяющегося на фоне маленьких придорожных кафе в промышленной зоне, а из-за того, что здесь пролегает трасса, ведущая в Ростов-на-Дону и Астрахань.

- Ее все расширить не могут. Две полосы только, поэтому пробки почти круглосуточные, особенно летом. Местные едут на море, туристы в Махачкалу, - объясняет водитель, медленно волокущийся в потоке машин.

Окна многоэтажек в миг разлетелись во время взрыва Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

Вдоль дороги стоят совсем новые многоэтажки. Их только-только заселили. Только вот стекол в них уже нет. Все они валяются у зданий. В окнах видно, как жильцы пленкой и скотчем пытаются залатать дыры, сквозь которые из-за ветра на улицу то и дело выпархивают шторы.

- Мы совсем недавно заехали, даже не все квартиры еще заселены, - вздыхает одинокая женщина, сидя у подъезда. – Я одна дома была, когда вдруг хлопок. Окна вылетели тут же. Я не сразу, но выглянула. Смотрю, заправка горит.

Деньги и документы – все, что она, как и многие, успела вынести из квартиры. У подъезда она ждет, когда приедут машины, чтобы увезти погнутые рамы и искореженные двери. Рядом, по двору, застеленному осколками, неожиданно, но мирно шагают пасущиеся коровы.

- Тут парень местный приезжал на грузовике, помогал вывозить мусор. Молодец! – говорит владелец магазина ножей, расположившегося в доме.

По дороге, усыпанной стеклом, мирно шагают коровы Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

В момент взрыва в магазине его не было, зато были сотрудники, которые чудом спаслись.

- Тут работали у меня муж с женой, и сын их пришел. Взрослые не пострадали, в углу сидели, а вот мальчика ранило. От удара ножи попадали с витрины и два в него воткнулись – в грудь и в лоб. Их только из здания эвакуировали, как в магазине потолок рухнул, - с придыханием рассказывает хозяин, в доказательство показывая видео.

Если так можно сказать, то ему даже повезло. Товар побило, стекол и дверей нет, зато есть здание, хоть и с огромной дырой в боку. Чуть ближе к центру трагедии была частная лесопилка. От нее осталась лишь треть раскуроченного здания и вывеска на обвалившейся стене, которая теперь скорее удручает, чем призывает купить.

В магазине ножей от взрыва выбило окна и рухнул потолок Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

МАШИНУ НАШЛИ, А ПАРНЯ НЕТ

- Вот здесь была шаурмичная, а вот здесь было кафе. От шаурмичной вообще ничего не осталось. Ни кусочка, она стояла прямо у СТО, - проводят трагичную экскурсию местные.

Владельцев кафе в округе знали все. От их детища осталась лишь печь, да будка, которую откинуло на пару метров. В живых чудом остался лишь глава семьи.

- Тут муж с женой работали. К ним из другого города приехала как раз беременная дочь. Молодая. Она вместе с ними была, когда все подлетело. Мать и она погибли. Отец в реанимации лежит, - поясняет тот самый спаситель черно-белого кота.

Но сегодня на этом месте мужчина вновь не из-за кота. Он потерял друга.

На месте взрыва осталась воронка Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

- Мы все вместе ехали с работы тем вечером, только в разных машинах. Он ехал следом. Когда увидели пожар, то друг помчался домой. Это близко. Там он взял огнетушитель, хотел помочь потушить, тогда еще только СТО горело, - тяжело вспоминает парень. – Он прям близко подъехал, когда взрыв произошел. Машину нашли метрах в двадцати отсюда, ее отбросило. Он без вести пропавший, до сих пор ищут.

По словам пожарных, не удалось найти еще 7-10 человек, хотя завалы уже почти все разобраны. Осталась нетронутой лишь половина склада, на которой грозно стопками возвышаются те самые злополучные мешки селитры – виновницы трагедии.

Белые мешки с селитрой все еще не вывезли. Есть опасность повторного взрыва Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

«ГОРЯЩИЕ ЛЮДИ ВЫБЕГАЛИ НА ДОРОГУ»

На вопрос, почему этот склад с селитрой спокойно функционировал, здесь отвечают просто. Как оказалось, долгие годы на не него не то, что закрывали глаза, более того – попросту не считали его опасным.

- Про этот склад удобрений все знали в округе. Ну, удобрения, да удобрения, кто ж знает, что взрываются они, - удивляются местные. – Их тут продавали с 2017 года примерно.

Около 100 тонн – такое количество удобрения, по оценке спасателей, взорвалось. Если бы не оно, то рядовой пожар так бы и остался рядовым…

О том, что раньше здесь было кафе, напоминает лишь уцелевшая печь Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

- Мы ехали двумя машинами на обычный пожар. На СТО взорвался газовый баллон, - вспоминает один из сотрудников МЧС. – Не доехали до места километра полтора, как видим огромный взрыв. Подъезжаем, а на месте хаос. Горящие люди выбегали на дорогу, повсюду трупы. Заправка еще только начала гореть. Разлилось топливо, тоже загорелось. В этой горящей луже машины и стояли.

До приезда пожарных и самого взрыва потушить небольшое возгорание на СТО пытались своими силами.

- Прохожие побежали машину выталкивать из техстанции, помочь хотели, а тут бах! – дополняют местные.

От СТО остался лишь фундамент Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

К тому моменту на дороге, знаменитой, как мы уже выяснили, пробками, собралась целая толпа зевак. Раздавшийся взрыв для них стал неожиданностью. Для многих даже смертным приговором.

- У меня сестра тут совсем близко живет. Проходила мимо с дочкой, остановилась посмотреть. Она отправила нам видео и перестала выходить на связь, - рассказывает молодой дагестанец. – Сейчас они обе в больнице, но живы.

Пока спасатели продолжают разбирать завалы, неподалеку, на ближайшем кладбище, уже проходят первые похороны погибших. В морге лежат еще три неопознанных тела.

Будку, где продавали шаурму, отбросило на несколько метров Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

- Многие родственники отказываются опознавать просто. Там тела ужасно изувеченные, обгоревшие. У родных шок, они отказываются верить и признавать, но в конечном итоге приходится, - вздыхают сотрудники МЧС.

Глядя на развалины, сложно представить, где и что тут совсем недавно было. В глаза бросаются огромная воронка, изувеченные здания и обгоревшая заправка. Но местные, живущие неподалеку, в каждом искореженном кусочка металла пытаются узнать здания, знакомые с детства.

Одинокая гвоздика напоминает о трауре в городе Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

О трауре напоминает одинокий уцелевший стул, взявшийся будто и не из этой части города. На нем также одиноко лежит красная гвоздика. Вместе они служат опорой для растянувшейся вдоль дороги полицейской ограничительной ленты. Мимо нее каждые тридцать минут все еще проносятся кареты скорой помощи. Они перевозят пострадавших из одной больницы в другую и в аэропорт для перелета в Москву.

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