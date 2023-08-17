Киев сделал громкое заявление: Украина нашла противодействие лучшим российским БПЛА «Ланцет»

В реальности никаких мер воздействия ни у Украины, ни у запада на производство "Ланцетов" нет Фото: Александр КОЦ

Тут такая история приключилась, что в двух словах не расскажешь. Но надо. Короче, поехал Зеленский на передовую. Нет, не сражаться за ридну неньку, а с рабочим визитом, или как там это мероприятие в Киеве называется. И начал, как и было заложено в программе поездки, общаться с военными. А они ему, раз – и всю правду по матке, как говорится. Нет, говорят, больше сил наших, совсем достали проклятые "москальские" беспилотники-камикадзе "Ланцеты". Еще, бают, есть беспилотники "Орланы", тоже жутко вредные, но они хоть не бьют и не взрываются. Зато после них прилетает по полной.

Зеленский в той поездке был не один, естественно, а в составе его свиты находился и правая рука и, похоже, левое полушарие мозга президента Украины глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Ермак и сообщил поступившую информацию: "

- Были на фронте. Услышал от военных о проблемах, которые создают российские БПЛА, в частности ударный "Ланцет" и разведывательный "Орлан" для наших сил. Это угроза, которую мы не имеем права игнорировать. Принял к сведению. Вместе с наращиванием украинских ударных способностей должны сделать максимум для ограничения российских, - рассказал Ермак. – "Ланцет" является одной из основных боевых единиц, которые враг использует именно на фронте против нашей бронетехники, систем ПВО, РЛС, и не только. Так же, как и другие продукты известной российской компании. "Орлан" - это разведчик, выявляющий позиции и корректирующий огонь. Украинские специалисты давно исследуют эти БПЛА, делают содержательные файлы, которыми мы делимся с партнерами. Разведка проводит исследования российских методов обхода санкций – это мы также передаем партнерам.

Оставим на совести Ермака заявление про "украинские" бронетехнику, системы ПВО и прочие РЛС – на самом деле у Незалежной ничего своего нет. Совсем ничего. Все им либо досталось в наследство, либо подарено, либо продано в кредит Западом. Интереснее здесь совсем другое обстоятельство.

Ермак пообещал немедленно отреагировать на просьбу ВСУшников и защитить их от "Ланцетов"… санкциями. Так бескомпромиссно и заявил.

- Уже были введены санкции против владельца и конструктора этих БПЛА. Сейчас украинские, но работаем над тем, чтобы он попал под санкции наших партнеров, - поделился глава Офиса президента Украины. - Кроме того, украинские, европейские, американские и австралийские ограничения введены против основного юридического лица – компании по производству этих БПЛА.

И пообещал: "Будут и другие украинские санкции".

Так прямо и представляю себе картину маслом: летит "Ланцет", навстречу ему прилетает ракета ПВО "Пэтриот" (американская) или "Ирис-Т" (немецкая) и сообщает: "А мы против тебя санкции ввели". "А, ну тогда я полетел обратно," – сообщает "Ланцет" и разворачивается на базу.

Конечно, все не так просто и примитивно, но если суммировать всю информацию по этому вопросу, то в реальности никаких мер воздействия ни у Украины, ни у запада на производство "Ланцетов" нет.

- В какой-нибудь ракете, снаряде или танке импортная составляющая занимает мизерную долю процента, - рассказал признанный иноагентом либеральный экономист Владислав Иноземцев, уехавший из России, и признал. - Кремль сейчас очень активно обходит санкции, что реально правда. Микрочипов и многих видов электроники в Россию сейчас ввозится больше, чем до начала конфликта, несмотря на все санкции.

Да, есть ведь еще и параллельный импорт, и серый. Так что на Украине, равно как и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, могут не беспокоиться – стиральные и посудомоечные машины в России не пострадают, и никто чипы из них выковыривать для ракет не будет. Какие бы санкции и против кого не вводил Зеленский или союзный ему Запад. Кстати, запас "ланцетов" у России весьма приличный, а производство, как объявлено, намерено лишь наращивать темпы. Что означает, что на складах имеется необходимый и достаточный запас комплектующих. В том числе, и иностранного производства. Да и кто вам сказал, что сейчас не готовится их замена на отечественные, если уж на то пошло?

Но сама по себе идея ударить по уже готовым боеприпасам санкциями – это, безусловно, новое слово в военном деле.

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