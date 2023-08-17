Суд в ДНР приговорил двух бойцов ВСУ к 22 годам заключения за расстрел мирного жителя

Морпех Владимир Пафицевич

На основании доказательств, собранных Следственным комитетом России, Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) вынес приговор по уголовному делу в отношении Владимира Пафицевича и Евгения Вахненко. Эти морпехи войсковой части ВСУ А-2802 (36 отдельная бригада морской пехоты вооруженных сил Украины) расстреливали жителей Мариуполя.

Следствием и судом установлено, что 26-летний Пафицевич и 35-летний Вахненко в марте 2022 года в поселке Волонтеровка Мариуполя за нарушение комендантского часа задержали безоружного местного жителя, одетого в гражданскую одежду. После допроса командир батальона распорядился вернуть его на место задержания и ликвидировать, мотивируя это тем, что последний видел расположение украинских позиций, которые мог выдать противнику.

«Выполнить незаконный приказ командир взвода поручил Пафицевичу и Вахненко. Они расстреляли мужчину из автоматов. На следующий день, чтобы скрыть содеянное, Пафицевич повязал на одежду убитого красную повязку, символизирующую поддержку российской армии», - отметили в следствии.

Обвиняемые признали свою вину в содеянном и получили по 22 года лишения свободы, которые проведут в исправительной колонии строгого режима.

Также суд дал 12 лет колонии военнослужащему ВСУ Егору Куранову, который в 2018 году являясь оператором беспилотных авиационных комплексов 79 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, корректировал стрельбу минометных расчетов.

В результате, благодаря его корректировке снарядами был разрушены жилые дома в Коминтерново, Трудовская, Александровке и Мариуполе.

Также он расстрелял мужчину, который случайно вышел к его позиции.