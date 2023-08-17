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Происшествия17 августа 2023 9:07

Суд в ДНР приговорил двух бойцов ВСУ к 22 годам заключения за расстрел мирного жителя

Наемников киевского режима регулярно судят за убийство гражданских лиц, обстрелы населенных пунктов, которые привели к разрушениям и жертвам среди мирного населения
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Морпех Владимир Пафицевич

Морпех Владимир Пафицевич

На основании доказательств, собранных Следственным комитетом России, Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) вынес приговор по уголовному делу в отношении Владимира Пафицевича и Евгения Вахненко. Эти морпехи войсковой части ВСУ А-2802 (36 отдельная бригада морской пехоты вооруженных сил Украины) расстреливали жителей Мариуполя.

Следствием и судом установлено, что 26-летний Пафицевич и 35-летний Вахненко в марте 2022 года в поселке Волонтеровка Мариуполя за нарушение комендантского часа задержали безоружного местного жителя, одетого в гражданскую одежду. После допроса командир батальона распорядился вернуть его на место задержания и ликвидировать, мотивируя это тем, что последний видел расположение украинских позиций, которые мог выдать противнику.

«Выполнить незаконный приказ командир взвода поручил Пафицевичу и Вахненко. Они расстреляли мужчину из автоматов. На следующий день, чтобы скрыть содеянное, Пафицевич повязал на одежду убитого красную повязку, символизирующую поддержку российской армии», - отметили в следствии.

Обвиняемые признали свою вину в содеянном и получили по 22 года лишения свободы, которые проведут в исправительной колонии строгого режима.

Также суд дал 12 лет колонии военнослужащему ВСУ Егору Куранову, который в 2018 году являясь оператором беспилотных авиационных комплексов 79 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, корректировал стрельбу минометных расчетов.

В результате, благодаря его корректировке снарядами был разрушены жилые дома в Коминтерново, Трудовская, Александровке и Мариуполе.

Также он расстрелял мужчину, который случайно вышел к его позиции.

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