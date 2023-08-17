Суд ДНР приговорил двух бойцов ВСУ к 22 годам колонии за убийство мирного жителя Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) вынес приговор двум украинским военным, приговорив их к 22 годам наказания в исправительной колонии строгого режима за убийство мирного жителя в Мариуполе. Об этом сообщили в Главной военной прокуратуре.

Как сказано на официальном сайте прокуратуры, старшие матросы Евгений Вахненко и Владимир Пафицевич были признаны виновными по статьям «убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору», а также «жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооружённом конфликте запрещённых методов».

В марте прошлого года украинские военные на улице задержали безоружного мужчину за нарушение комендантского часа, а на следующий день расстреляли его из автоматов.

Напомним, накануне Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании в Псковской области агента украинских спецслужб, который по заданию куратора собирался въехать в Россию для того, чтобы разведать сведения о пограничниках.