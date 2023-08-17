Пикантные подробности развода Бритни Спирс: потеря ребенка, измена и прогрессирующая психическая болезнь

По информации TMZ, 41-летняя Спирс и 29-летний Асгари разводятся через год после свадьбы. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По информации TMZ, 41-летняя Спирс и 29-летний Асгари разводятся через год после свадьбы. Якобы дело давно шло к разрыву. Сэм часто ночевал не дома, а неделю назад и вовсе съехал от Бритни и теперь живет один. Версий расставания как минимум две. Первая — Асгари устал от неадекватного поведения жены. Вторая — Спирс изменила ему во время недавнего отдыха. Впрочем, пока еще супруги никак не прокомментировали слух.

Но на днях папарацци уже успели сфотографировать Спирс без кольца за рулем автомобиля. Да и в инстаграме (запрещенная организация на территории РФ) в последний раз звезда публиковала фото с мужем 23 июня. Хотя на снимках они выглядят вполне счастливыми. А вот Асгари делился фотографией со свадьбы еще в феврале, когда поздравлял Бритни с днем всех влюбленных.

Но больше всего поклонников взволновал последний снимок, где Бритни сидит верхом на коне и размышляет, какую лошадь ей купить. Певица странно улыбается и выглядит отрешенно. Впрочем, после прекращения опекунства, которое продолжалось 13 лет, в ноябре 2021 года Бритни уже миллион раз демонстрировала неадекватное поведение — полуголые фотографии, странные танцы, елка на Рождество, которую она нарядила летом…

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Что бы Спирс ни говорила про своего отца Джеймса, он ее сдерживал. Бритни жаловалась, что отец полностью контролировал ее жизнь, заставлял ездить на гастроли и принимать медикаменты (и, видимо, не зря). А еще якобы запретил выходить замуж! Напомним, что Джеймс Спирс был назначен опекуном Бритни после того, как у нее много лет назад случился нервный срыв. В тот период она развелась с танцором Кевином Федерлайном и судилась с ним из-за опеки над их общими сыновьями. Тогда психика певица не выдержала. Алкоголь, запрещенные вещества, депрессия — звезда пустилась во все тяжкие.

День снятия опеки 29 сентября 2021 года Бритни назвала самым счастливым в своей жизни. Но, похоже, освободившись из ежовых рукавиц папаши, Спирс снова начала слетать с катушек. И под огонь попал ее муж Сэм Асгари, который, скорее всего, такого не ожидал.

Сэм и Бритни познакомились в 2016 году на съемках ее клипа Slumber Party. А через полгода после этого гона сама позвонила брутальному красавчику иранского происхождения, который младше ее на 13 лет, и предложила поработать ее личным тренером.

А через какое-то время вспыхнул роман. При этом, Асгари всегда был рядом, поддерживал возлюбленную во всех ее конфликтах с семьей и судебных тяжбах. Спустя шесть лет 9 сентября 2022 года Сэм и Бритни сыграли свадьбу.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Разумеется, отношения с Бритни, принесли накаченному мачо, которого многие называли альфонсом, хорошие «дивиденды».

Засветившись в клипе поп-принцессы, Сэм появился на обложках топовых мужских журналов, таких, как GQ и Men’s Health. Получил несколько ролей в фильмах, правда, второго плана, но все же! Разработал авторский курс тренировок и раскрутил инстаграм (запрещенная организация на территории РФ).

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Но в какой-то момент Бритни вдруг решила, что ее муж слишком много времени проводит на съемках и начала закатывать скандалы. Однажды она даже ударила его по голове и выставила за дверь. Правда, потом просила прощения. Сколько было подобных выходок, остается только догадываться. Возможно, на неустойчивой психике Бритни сказалась потеря ребенка весной прошлого года. Тогда звезда сама сообщила, что у нее случился выкидыш на раннем сроке.

Более того, отец детей Спирс Кевин Федерйлайн еще в прошлом году сообщил, что его бывшая жена снова стала употреблять запрещенные вещества. Ему об этом рассказали сыновья Джейдон и Шон, которые гостили у матери. Они же поведали, что Бритни накачивается кофе или энергетиками и бесцельно бродит по дому, иногда с ножом в руках. Кстати, оба парня перестали общаться со знаменитой матерью.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

При этом, сама знаменитость якобы даже спит с ножом, потому что боится, что за ней могут прийти ночью и отправить в психушку. Была ли измена со стороны Бритни — это вопрос. Но то, что ей нужна помощь, скорее, уже факт. И помощь не в виде жилетки молодого мужа, который уже не справился с этой ролью, а медицинских специалистов.