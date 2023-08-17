Несмешная шутка про Украину внезапно оказалась пророческой: Беспредел и озверение

Трудно представить, практически невозможно, что еще придумают на Украине, чтобы обеспечить выполнение спущенного от Зеленского плана по мобилизации. Фото: REUTERS

Шутить про Украину категорически противопоказано, если вы хотите сохранить здравый смысл, ясный ум и имеющуюся, ежели такова присутствует, логику. Потому что ваша вчерашняя шутка на следующий день может стать реальностью, причем, без какого бы то ни было вашего участия.

Буквально 16 августа ваш покорный слуга, комментируя законопроект, который вносят в Верховную раду по инициативе Зеленского и Ермака о необходимости предоставить право вручать повестки работникам жилищно-коммунальных служб и собственникам домов, в шутку вспомнил управдома из "Бриллиантовой руки" в исполнении неотразимой Нонны Мордюковой и ее знаменитую фразу: "А если не будут брать (в фильме речь шла о лотерейных билетах, но кто сказал, что повестки хуже) – отключим газ!"

И вот буквально на следующий день, то есть сегодня в Сети появился фотодокумент, который свидетельствует, что это уже не шутка. Совсем не шутка. Как оказалось, жителям Тернополя начали приходить письма, в которых прямым текстом сказано: "В вашей квартире прописан призывник. Если он не явится в Тернопольский областной территориальный центр комплектования (военкомат) – отключим горячее водснабжение и газ".

Причем, что характерно, письмо пришло не из военкомата, а от компании коммунальных услуг. В данном конкретном случае, оно подписано директором Товарищества "Управляющая компания "Комэнерго Тернополь" О.А. Поповым.

Прямо скажем, налицо явная недоработка у пана ПопОва (или ПОпова, непонятно, где в данном случае ставить ударение). Потому что в отдельно взятой квартире члены одной семьи еще могут выдержать отключение, засев в осаду. В крайнем случае, попросятся помыться или приготовить у соседей. Надо отключать сразу весь дом. А еще и денежное вознаграждение соседям пообещать, если приведут уклониста. Вот тогда сработает. Сам придет, как миленький. Впрочем, не исключено, что для пана ПОпова или ПопОва в областном военкомате заготовлена своя повесточка и на него. На тот случай, если бы отказался рассылать такие "письма счастья".

Трудно представить, практически невозможно, что еще придумают на Украине, чтобы обеспечить выполнение спущенного от Зеленского плана по мобилизации. А если представить, что мобилизовывать будут все больше и все жестче, то тут любая фантазия бессильна.

А в том, что сомневаться в этом не стоит, рассказал депутат Верховной рады, зампредседателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

- На Украине есть четыре очереди мобилизации. И вот четвертая предполагает, что на войну идут все мужчины. Сейчас мы находимся на второй очереди мобилизации. Но если страна будет в опасности и будет реальная угроза потерять государственность, то на войну уйдут все, - заявил он в интервью. - Думаю, это обязанность каждого мужчины - защищать собственную страну.

Собственно говоря, "потеря государственности" стала грозить Украине практически сразу после государственного переворота, который в Киеве окрестили "Революцией достоинства (гидности)". Дошло, и то до некоторых это только сейчас, но вряд ли они уже смогут изменить хоть что-то.

А если отключат еще свет, холодную воду и перестанет работать канализация, то в городах Украины просто нельзя будет жить. Причем, даже не дожидаясь отопительного сезона. Поэтому можно ждать, что все пойдут исполнять свою "обязанность каждого мужчины", как выразился депутат украинского парламента. А если не пойдут сами, то отведут соседи и родственники.

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