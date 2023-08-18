На Ямале завершились съемки проекта VK «Места»

Съемочная команда VK, в состав которой вошли популярные блогеры Настя Бэдбарби и Герман Глас, а также участники программы «Больше, чем путешествие» шесть дней открывали уникальные туристические маршруты Ямала. За это время в регионе сняли киноэссе и имиджевый контент, в котором будут отражены уникальные места округа и истории местных жителей.

«Места» – проект VK, который реализуется совместно с АНО «Больше, чем путешествие» при поддержке Института развития интернета. В его рамках до конца 2024 года будет выпущено 70 имиджевых видеороликов о регионах России и другой контент для продуктов и сервисов VK.

«ЯНАО – один из самых аутентичных регионов на карте нашего проекта. И несомненно это выделит его на фоне других регионов. Но в своем контенте мы хотим показать не только культуру местных народностей, но и активности, которые могут привлечь нового туриста в регион. Например, яркой точкой нашей программы стал сапсерфинг на леднике Романтиков. В рамках своего проекта мы работаем, в том числе, над имиджем молодого путешественника и показываем, какие неочевидные места можно посетить в регионе», – отмечает руководитель проекта Ирина Саютина.

Съемки стартовали в регионе 12 августа и продлились до 18. Участники прошли торжественную церемонию пересечения Полярного круга, обряды очищения и окуривания, а также познакомились с местной культурой и традициями в стойбище оленеводов в горах Полярного Урала «Хадатаёганлор»: готовили полярную еду, занимались выпасом оленей, плетением поясов и рыбалкой.

Яркие эмоции у участников программы вызвали поездка в природный парк Ингилор, йога-тур в горах, восхождение на ледник Романтиков и серфинг среди льдин и айсбергов.

«В этой поездке мы чувствовали себя настоящими туристами. Практически всегда без интернета и с активностями, которые про этот интернет заставляют забыть: засыпать в палатке под звуки горной реки, плавать среди айсбергов в единственном подобном месте в нашей стране и осознавать, что уже через несколько лет он может растаять. Увидеть, как живут оленеводы и поиграть с их детьми. Все это невероятно. Мы уже не первый раз в экспедициях с проектом VK «Места», но эта пока одна из самых ярких и точно запомнится надолго», – отмечают блогеры Настя Бэдбарби и Герман Глас.

Участники также посетили производство воды «Полярный Ледник» и объекты 501-й стройки на разъезде «Глухариный».

«Ямал давно стал особой точкой на карте для профессиональных туристов, поэтому сейчас мы фокусируемся на привлечении молодых, только начинающих изучать страну, путешественников. У молодёжи сформирован запрос на открытие новых мест, и наш арктический регион точно может стать местом – переворачивающим сознание и дающим ощущение настоящей жизни. Мы рады были встретить здесь команду проекта VK “Места”, ведь все мы понимаем, что соцсети – это неотъемлемая часть нашей жизни, к которой мы обращаемся в первую очередь, если хотим узнать что-то новое» – прокомментировал руководитель Агентства по развитию регионального туризма Ямала Павел Хромов.

С регионом в составе съемочной команды знакомились не только инфлюенсеры, но и участники программы «Больше, чем путешествие». Благодаря ей уже свыше 100 тысяч молодых людей смогли увидеть уникальные места нашей страны, познакомиться с достижениями университетов и промышленных предприятий, разработать собственный социально значимый проект и найти новых друзей. В программе могут принять участие призеры и победители всероссийских конкурсов и проектов.

Молодые видеомейкеры Федор Филипенко и Алексей Трефилов в этом году стали победителями Российской студенческой весны в направлении «Видео». В качестве приза они получили приглашение в поездку. Ребята не только стали героями съемок, но и сами смогли попрактиковаться в создании контента, получив советы от блогеров и команды проекта VK «Места».

ЯНАО стал уже 22-ым регионом, в котором прошли съемки проекта. Больше информации о проекте и новости из медиаэкспедиций можно найти в сообществе «Места».

Съемки проекта на территории Ямала прошли при поддержке Агентства по развитию регионального туризма ЯНАО.

На Ямале большое внимание уделяется созданию и модернизации туристической инфраструктуры. На территории массива Рай-Из в 2022 году появился первый современный горный приют для путешественников, установка таких модулей продолжится в этом году. Был промаркирован первый горный туристический маршрут, который начинается от подножия массива Рай-Из к леднику Романтиков. На острове Белуха в долине реки Собь появилась новая туристическая площадка вместимостью на 18 человек. На Полярном Урале планируется строительство туристического кластера. Всё это решает задачи нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».