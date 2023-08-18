Британия движется к катастрофе: населению посоветовали бежать из страны, пока не поздно

Великобритания уже не способна решать собственные проблемы, а экономическая ситуация на острове будет только ухудшаться. Фото: Shutterstock

Обозреватель британской ежедневной газеты The Telegraph Сэм Эшворт-Хейс призвал молодых жителей Соединенного Королевства покинуть страну, пока еще есть время. В своей авторской колонке он заявил, что Великобритания уже не способна решать собственные проблемы, а экономическая ситуация на острове будет только ухудшаться.

По словам Эшворта-Хейса, сейчас Великобритания не столько стагнирует, сколько «окаменевает». В последние 15 лет экономический рост страны был так вял, что реальная зарплата большинства населения все еще ниже своего пика 2008 года. Таким образом, уже существует целое поколения 30-летних британцев, вся трудовая карьера которых проходит без значительного повышения доходов.

В результате страны, на которые долгое время пыталось равняться британское правительство, вырвались далеко вперед. ВВП на душу населения в Соединенном Королевстве сейчас ближе к бывшим советским республикам, нежели к Старому свету, отмечает издание.

Эшворт-Хейс подчеркнул, что многие молодые британские врачи уже давно покидают остров, чтобы поселиться в Австралии или Дубае и иметь более высокую зарплату за меньшее количество часов работы. Сейчас эта тенденция наблюдается во всех сферах деятельности, поскольку «токсичное сочетание экономической стагнации и стремительного роста других стран» действительно стали привлекать внимание молодежи Соединенного Королевства.

Отдельной проблемой оказался рынок жилья, который перешел «от дисфункции к катастрофе». Рекордное количество взрослых британцев продолжают жить со своими родителями из-за высокой арендной платы и недоступных цен на собственную недвижимость. Те, кто все же осмеливаются снимать отдельное жилье, тратят более 20% своего дохода на квартплату, что вдвое больше, чем во времена бэби-бумеров [родившихся между 1943 и 1963 годам – прим.ред.].

Это в свою очередь стало причиной рекордно низкого уровня рождаемости в Королевстве. Молодые британцы, желающие создать семью, все чаще обнаруживают, что вещи, которые предыдущие поколения считали само собой разумеющимися, сейчас им фактически недоступны. Вместе с тем налоговое бремя в Великобритании приближается к послевоенному максимуму в 37,7% ВВП.

Соединенное Королевство всегда считалось «старым» государством, но сейчас оно становится все старее. В итоге низкий уровень рождаемости и увеличение продолжительности жизни перевернули демографическую пирамиду страны с ног на голову. Так, доля британцев в возрасте старше 65 лет в 2000 году составляла всего 15%, в 2022 году – 19%, а к 2070 году она достигнет почти 30%. Уход за пожилыми людьми, несомненно, ляжет еще большим бременем на трудоспособное население.

– Если бы молодые британцы знали, что для них хорошо, они первым же самолетом вылетели из страны, – подытожил обозреватель. – Эмиграция, в конце концов, является проверенным временем путем к процветанию для тех, кто застрял в застойных странах. А Великобритания как раз-таки кажется неспособной решать сейчас собственные проблемы.

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