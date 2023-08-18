Информация оказалась фейком: в ЦБ прокомментировали слухи о повышении ввозных пошлин на импорт

В Центробанке опровергли слухи о повышении ввозных пошлин на импорт Фото: Михаил ФРОЛОВ

Газета «Ведомости» сообщила, что в правительстве рассматривали вопрос повышения ввозных пошлин на импортные товары. Якобы, эту инициативу предложила глава ЦБ Эльвира Набиуллина для того, чтобы сбить растущую инфляцию. В газете сослались на несколько анонимных источников, знакомых с ходом совещания у президента.

Чтобы проверить это сообщение, «Комсомолка» связалась с пресс-службой Центробанка. Это было сделано в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации. И выяснилось, что подобного предложения от главы ЦБ не поступало.

- Эта информация не соответствует действительности. Напротив, Банк России считает, что повышение импортных пошлин является в целом проинфляционным фактором, так как оно увеличивает цены товаров для потребителей и компаний, приобретающих импортное оборудование, материалы и комплектующие. Повышение цен на импортные товары может повлечь и рост цен на товары-аналоги, которые производятся внутри страны, - пояснили в пресс-службе ЦБ.

Напомним, основная цель Центробанка – снижение инфляции до целевого уровня в 4% годовых. Для этого в ЦБ используют механизмы денежно-кредитной политики. В частности, ключевую ставку. Чем она выше, тем ниже рост цен и тем крепче рубль. При этом другие способы воздействия на инфляцию и курс валюты (например, ввозные пошлины или обязательства по продаже валютной выручки экспортерами) находятся в компетенции правительства.

Напомним, в последние пару месяцев курс рубля резко снизился. Это произошло из-за дисбаланса между доходами от экспорта и расходами на импорт. Процесс усугубился действиями экспортеров и валютных спекулянтов, которые решили заработать на этом. Вмешаться в ситуацию пришлось Центробанку и правительству. В итоге курс рубля стабилизировался. Если в понедельник за доллар на бирже давали 101 рубль, то в пятницу – уже 93 рубля.

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