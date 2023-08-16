Большинство экспертов считают, что рубль закрепится в районе 90 – 100 рублей за доллар. И продержится на этом уровне до конца года. Фото: REUTERS

Курс доллара все-таки снизился. Центробанку и правительству хватило двух дней, чтобы снизить накал страстей на валютном рынке. На конец среды за доллар давали меньше 95 рублей, за евро – 103 рубля. Таким образом, всего за три дня обе западные валюты снизились на 8 рублей.

Что произошло? И что делать тем, у кого есть кое-какие рублевые сбережения?

ЧТО ПРОИСХОДИТ С КУРСОМ РУБЛЯ: ЭФФЕКТ СТАВКИ И НЕ ТОЛЬКО

На укрепление рубля повлияло сразу несколько факторов:

Во-первых, резкое повышение ключевой ставки Центробанка - с 8,5 до 12% годовых. Она привела к тому, что банки повысили ставки по вкладам (подробнее - см. «Кстати»). И это сделало сбережения в рублях более выгодными. Народ стал покупать меньше валюты, спрос на нее упал и ее «цена» снизилась.

Во-вторых, пригодились и словесные намеки. Власти намекнули валютным спекулянтам и экспортерам, что вот-вот введут ограничения на вывод капитала или жесткие требования продавать почти всю валютную выручку, как это было в прошлом году. Угрозы действие возымели. Курс рубля стабилизировался. Другой вопрос – надолго ли?

СТОИТ ЛИ СЕЙЧАС ПОКУПАТЬ ДОЛЛАР

Большинство экспертов считают, что рубль закрепится в районе 90 – 100 рублей за доллар. И продержится на этом уровне до конца года. Но курс – дело изменчивое. Заскоки или вверх, или вниз могут быть всегда. То есть, мы можем увидеть и 80 рублей за доллар, и возврат к рекордам в 100 рублей и выше.

Курс зависит от многих факторов. Дать точный прогноз невозможно. Однако большинство экспертов считают, что в ближайшие дни курс рубля может еще немного укрепиться. А значит, покупать доллары сейчас не время.

- Приобретать валюту в столь неустойчивых условиях не стоит. Вы можете приобрести доллар сегодня, например, по 100 рублей – дешевле банки вряд ли продадут. А завтра он упадет, предположим, до 90 рублей, и вы на этом проиграете, - объясняет Александр Сафонов, проректор Финансового университета при правительстве РФ.

- Лично я жду доллар по 85 рублей. То есть, ниже 90 рублей - это уже будет интересно для покупки, - считает инвестиционный эксперт Андрей Верников.

По его словам, этому будет способствовать рост доходов от экспорта с одновременным снижением импорта. То есть, по сути, после длительной фазы ослабления рубль перейдет в другую фазу – укрепления.

Но принимать решения о покупке или продаже валюты нужно самостоятельно. Ни аналитики, ни редакция KP.RU за это ответственности не несет. Особенно в нынешней, крайне непредсказуемой ситуации.

КАК И ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ ДОЛЛАРЫ И ЕВРО В АВГУСТЕ 2023 ГОДА

Есть два доступных способа – наличный и безналичный. Разберем оба.

Наличные доллары и евро можно купить во многих банках. В крупных городах дефицита иностранной валюты нет и она есть во многих банках (хотя и не во всех). Возможно, придется обойти несколько банков. Другое дело, что на фоне резкого роста стали сильно кусаться курсы обмена. Разница между покупкой и продажей в некоторых банках достигает 10 рублей. Кстати, чтобы найти более выгодный курс, воспользуйтесь одним из сайтов, которые автоматически сравнивают котировки в разных банках: banki.ru, sravni.ru, bankiros и т. д.

- Надо поискать банки, которые предлагают условия хотя бы немного лучше ключевой ставки Центробанка, - советует Александр Сафонов.

Безналичную валюту можно купить на бирже. Через брокерский счет, открытый в любом крупном банке. В этом случае комиссия будет минимальной (ниже 1%). Правда, снять эти доллары или евро в наличном виде не сможете - таково одно из действующих сейчас ограничений ЦБ. Однако ваши безналичные доллары будут расти (или падать) по отношению к рублю вслед за биржевым курсом.

А еще можно перевести их на свой или чужой счет в зарубежном банке. Но такая возможность есть далеко не у всех. Да и комиссии в этом случае тоже кусаются.

Тем не менее, если валюта вам нужна не для зарубежной поездки, а лишь для самоуспокоения, то покупка долларов, евро или юаней на бирже – наиболее простой, быстрый и выгодный путь. В случае чего валюту можно в любой момент продать и получить за нее рубли. Опять же – без лишних комиссионных накруток со стороны банка.

КСТАТИ

Вклады становятся выгоднее

Вслед за ростом ключевой ставки ЦБ российские банки начали поднимать процент по вкладам. Они составляют 12 – 14% годовых. Правда, разместить деньги под такой процент можно лишь на относительно короткий срок - 3 или 6 месяцев. Банки перестраховываются: многие считают, что период повышения ключевой ставки закончился. Теперь – только вниз.

Сценарий – примерно такой же, какой был весной прошлого года. Тогда ЦБ резко поднял ставку. Чтобы остановить и девальвацию, и гиперинфляцию. Когда ситуация стабилизировалась, в ЦБ стали постепенно опускать ключевую ставку. Примерно так же, скорее всего, будет и сейчас.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Курсы доллара и евро резко снизились. Что происходит?

Доллар и евро подешевели к рублю перед внеочередным заседанием Банка России (подробнее)

Подорожают продукты, смартфоны, автомобили: почему на самом деле обрушился рубль и как вырастут цены

Аналитик Муртазин: Смартфоны могут подорожать на 7-8% из-за падения рубля (подробнее)