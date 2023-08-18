Грузия перекрыла экспорт автомобилей в Россию: как это скажется на ценах

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

КАКИЕ АВТО ВЕЗЛИ ЧЕРЕЗ ГРУЗИЮ

Грузия ввела полный запрет на экспорт автомобилей в Россию. Причем теперь нельзя провозить не только автомобили непосредственно из в Грузии, но и из Армении, которые прежде везли транзитом через Грузию.

- Понятно, что на Грузию надавили те, кто придумали санкции, в результате она вынуждена была принять такое решение, - прокомментировал ситуацию KP.RU автоэксперт Игорь Моржаретто. - Причем, сначала было решение ограничить с 1 августа экспорт американских автомобилей с объемом двигателя 1,9 л и выше, а также гибридов и электромобилей. А запрет в отношении европейских авто планировалось ввести в сентябре, но тотальный запрет действует уже сейчас. Он касается абсолютно всех автомобилей с любым объемом двигателя — и европейских,и американских. Но на практике автомобили с небольшим объемом двигателя по параллельном импорту не возят — это не рентабельно.

Эксперт подчеркнул, что государство не станет предпринимать усилий для того, чтобы защитить импортеров автомобилей.

- Мы видим, что государство сосредоточило усилия на поддержке автомобилестроения в России, - говорит Моржаретто. - Для этого, в частности, был недавно введен высокий утилизационный сбор. А параллельный импорт поддерживать не будет, поскольку это создает конкуренцию автомобилям, которые производятся в России.

ЧТО БУДЕТ С ЦЕНАМИ

Закрытие «грузинской тропы» внесет свой вклад в рост цен на иномарки, но он не будет существенным — все-таки Грузия не доминировала в списке автомобильных экспортеров. По данным агентства «Автостат», доля автомобилей с пробегом из этой страны составляет 1,4%, а новых — и того меньше.

Гораздо сильнее запрет ударит по самой Грузии. Экспорт иномарок был важной статьей дохода этой страны.

ТОП-3 Откуда в России автомобили новые

Китай - 75,7%;

Казахстан - 9,6%;

Киргизия - 5,8%.

Источник: Автостат, янв-июль 2023 г.

ТОП-3 Откуда в России автомобили с пробегом

Япония - 55,6%;

Армения - 12,9%;

Белоруссия - 11,4%.

Источник: Автостат, янв-июль 2023 г.

Экспорт автомобилей из Грузии в первой половине 2023 года:

Казахстан - 13,9 тысячи машин, 694% к показателям прошлого года;

Азербайджан - 14,2 тысячи, 75%;

Армения - 10,2 тысячи, 1159%;

Киргизия - 5,8 тысячи, 1673%;

Россия - 3,8 тысячи, 274%;

Таджикистан - 1,5 тысячи, 307%.

Источник: Business Media (Грузия)

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