В истории Лох-несского чудовища поставят точку: крупнейшая научная экспедиция отправилась на поиски монстра

Статуя Несси у берегов самого загадочного озера Шотландии. Фото: Shutterstock

Крупнейшие за последние 50 лет поиски чудовища Несси пройдут в Шотландии уже через несколько недель. Активисты и волонтеры восстановленного центра Лох-Несс объединились с группой независимых исследователей и готовы вместе отправиться в экспедицию 26-27 августа. Эти поисковые мероприятия станут самыми масштабными с тех пор, как в 1972 году Бюро расследований изучило озеро в стремлении обнаружить Несси.

Примечательно, что в этот раз члены экспедиции планируют использовать геодезическое оборудование, которое никогда ранее не применяли во время поисков мифического монстра. В частности, дроны с инфракрасными камерами будут получать тепловые изображения с воздуха, а гидрофоны регистрировать под водой акустические сигналы, похожие на «крики» чудовища.

Пока эксперты будут изучать озеро с помощью профессионального оборудования, путешественники и добровольцы возьмутся за контроль поверхности водоема со специальных смотровых площадок. Именно поэтому некоторые аналитики посчитали, что новые поиски Несси больше похожи на рекламную кампанию по привлечению новых туристов, нежели на реальную научную экспедицию.

«Комсомолка» решила вспомнить, как возникла легенда о знаменитом монстре, а также о попытках его поймать и причинах, по которым поиски Несси продолжаются и по сей день.

ИЗ МУТНЫХ ГЛУБИН

Лох-Несс – одно из крупнейших озер в Великобритании, к тому же еще пресноводное и ледникового происхождения. И хотя оно достаточно глубокое и протяженное (площадь глади составляет 56 км2), вода в озере очень мутная из-за высокого содержания торфа в грунте. Поэтому увидеть подводных обитателей Лох-Несса просто так не получится.

Первые упоминания Несси были связаны с древними легендами кельтов, рассказывающими о водных духах и существах. Письменное указание на чудовище появилось в житии святого Колумбы, ирландского монаха, проповедовавшего христианство в Шотландии в VI веке.

В 565 году на его глазах из воды выплыл некий монстр и утащил с собой купавшегося местного жителя. После этого на протяжении почти полутора тысяч лет Несси практически никого не беспокоила, но все изменилось ближе к середине XX века.

ЗВЕЗДА МИРОВОГО МАСШТАБА

Настоящая популярность пришла к Несси в 1933 году, когда вдоль озера построили автомагистраль. Одна из первых путешествующих пар якобы увидела чудовище в воде, а их историю опубликовала местная газета «Курьер Инвернесса».

– В какой-то момент они оба были ошеломлены, когда осознали, что что-то ужасающее плещется в воде. Существо играло целую минуту, по форме оно немного напоминало кита. Бурная вода пенилась и переливалась, как в кипящем котле. У наблюдателей сложилось впечатление, что они участвуют в удивительном событии, и они поняли, что это не обычный обитатель глубин, – говорилось в публикации.

Легенда о Лох-несском чудовище стала не только объектом интереса для ученых, но и вдохновением для бизнеса. Цирки обещали награду за поимку мифического монстра, а английские газеты отправляли в Шотландию спецкоров с заданием найти Несси. Спустя год Daily Mail даже опубликовала знаменитую фотографию чудовища, якобы сделанную лондонским врачом Робертом Кеннетом Уилсоном. Но через 60 лет ее официально признали подделкой.

Знаменитый фотоснимок Несси. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ПУТЬ

Первые масштабные поиски чудовища прошли в 1972 году, когда группа ученых под руководством изобретателя Роберта Райнса и эколога Питера Скотта провела ряд исследований Лох-Несса с применением эхолокационного и фотографического оборудования.

Эксперты смогли сделать изображение огромного плавника, публикация которого в СМИ в 1975 году вызвала новую сенсацию. Однако многие специалисты отнеслись к снимку скептически, подчеркнув, что Райнс и Скотт неправильно обработали фотографию, еще и сделанную в мутной воде.

На протяжении следующих 39 лет больше никому не удавалось запечатлеть чудовище. Лишь в 2011 году очередную сенсацию преподнес шотландский рыбак Джон Роу, снявший большой темный силуэт с двумя выпирающими из воды горбами и приписывающий его Несси. Однако эта история была подхвачена лишь британскими букмекерами, натуралисты же отнеслись к этому совсем несерьезно.

В 2019 году было проведено последнее на сегодня научное исследование. Ученые из университета Отаго в Новой Зеландии взяли 250 образцов воды Лох-Несса с различных глубин и проанализировали материал на наличие ДНК. Никаких намеков на доисторических существ в воде, конечно же, не оказалось. Эксперты лишь пришли к выводу, что Несси, вероятно, была гигантским угрем, образ которого был приукрашен человеческой фантазией.

Руины замка Аркарт на берегу озера Лох Несс. Фото: Shutterstock

СЕКРЕТ ФИРМЫ

Легенда о Лох-несском чудовище стала неотъемлемой частью культуры и истории Шотландии. И именно благодаря поверьям и бизнесу, который строится вокруг этого загадочного существа, Несси обрела свою широкую популярность.

Еще в 2013 году морской биолог Эдриан Шайн посетовал, что речь идет лишь о масштабной фальсификации, которая была выгодна шотландскому бизнесу. Множество туристических компаний и по сей день предлагают экскурсии на озеро с надеждой увидеть монстра. Сувениры, книги, фильмы и другие товары, связанные с мифом, также пользуются популярностью среди путешественников и коллекционеров.

А в 2018 году Гари Кэмпбелл, хранитель официального реестра наблюдений за Несси, подсчитал суммарный доход англичан от легенды о мифическом монстре. Оказалось, что ежегодно Лох-несское чудовище приносило Шотландии почти 41 миллион фунтов стерлингов (более 5 миллиардов рублей). Недельная же экскурсия по озеру для двух человек в среднем стоила 2 тысячи фунтов (более 265 тысяч рублей).

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

– В современном мире Лох-несское чудовище является лишь предметом криптозоологических исследований и персонажем маркетинговой истории, – прокомментировал «Комсомолке» член Российского социально-экологического союза Владимир Ильичев. – Очевидно, что Несси стала своеобразной визитной карточкой Шотландии, привлекающей в страну тысячи туристов с их накоплениями. И отказываться от этого было бы просто глупо. Кстати, до XIX века мифическими существами считались даже гориллы. Может ли псевдонаука оказаться в данном случае правдой? Вряд ли, ведь Лох-Несс уже не раз был изучен вдоль и поперек, и никаких ДНК неизвестных существ в нем так и не нашли.

– Упоминания Несси в рамках народного фольклора XX века создали такой снежный ком информации, остановить который сейчас просто невозможно. Подобные публикации в совокупности с развитием технологий до сих пор привлекают огромные капиталы для проведения новых исследований, – прокомментировал ситуацию для «КП» социальный философ Олег Долгицкий. – Важно понимать, что Лох-несское чудовище символизирует собой архетип Левиафана (библейское морское чудовище). Люди постоянно проецируют во внешний мир бессознательные психические процессы. И узнаваемые истории в СМИ вызывают сопереживание, характерное для архетипа Левиафана.