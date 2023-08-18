Почти половина россиян использовали бы машину времени для возвращения в СССР Фото: Олег ЗОЛОТО

Корейский учёный Кю Хюн Че совершил открытие, которое уже ставят в один ряд с открытиями Ньютона и Эйнштейна. Он выяснил, что в слабых гравитационных полях теория относительности не работает, да и физика, какой её знает человечество, также бессильна. Многие учёные уверены, что открытие Кю Хюн Че позволит в будущем всё же создать машину времени, и KP.RU решил поинтересоваться у подписчиков, куда бы они отправились в первую очередь.

Так, 44% опрошенных нами россиян заявили, что первым делом отправились бы на машине времени в Советский Союз, что подтверждает общую ностальгию по временам СССР у многих граждан РФ.

«Только туда, в Советский Союз! В доброе, светлое время! Эх, жаль только не ходят туда поезда и не летают самолёты!», - написал один из подписчиков.

22% опрошенных заявили, что их всё устраивает в настоящем времени, и никуда бы они не отправлялись. 15% выразили желание посетить будущее, чтобы взглянуть на то, какой будет Россия, и вся планета в целом, спустя многие годы.

Ещё 8% опрошенных захотели вернуться всего на пару лет назад в прошлое, вероятно, чтобы исправить какие-то ошибки, или просто снова пережить хорошее, личное время. 7% россиян захотели посетить царскую Россию, и всего 4% выразили желание использовать машину времени для посещения далёкого прошлого, вроде Средневековья, или Античной эпохи.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 10 343 человека.