Физики сделали решающее открытие в истории: Законы Эйнштейна не точны, а до изобретения машины времени – рукой подать

Вот и начался по-настоящему XXI век. Сделано действительно фундаментальное открытие, которое переворачивает основы физики.
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Вот и начался по-настоящему XXI век. Сделано действительно фундаментальное открытие, которое переворачивает основы физики. Сначала был Ньютон, потом Эйнштейн, теперь в ряд с ними встал кореец Кю Хюн Че. Он обнаружил: в слабых гравитационных полях бессильна как классическая физика, так и теория относительности. А еще: никакой темной материи не существует. Расслабьтесь, и прекратите ее искать. Можно ли верить этим выводам? Давайте посмотрим.
Работа корейского исследователя опубликована в авторитетнейшем The Astrophysical Journal, то есть прошла все возможные проверки и не содержит ни малейшей неточности. В мире немного научных изданий, которым можно безоговорочно доверять. Если речь идет об астрономии, то доверять можно как раз этому журналу.
Напомню кратко предысторию. Когда Ньютон в 1687 году опубликовал свою теорию, она идеально работала. В 1846 году на ее основе, теоретическими расчетами, открыли Нептун. Триумф полный.
Вскоре, однако, выяснилось, что орбита Меркурия не подчиняется Ньютону. Изучение Меркурия в итоге дало теорию относительности Эйнштейна и новую физику вообще. Меркурий близок к Солнцу, и при столь сильной гравитации законы Ньютона дают промашку.
Уже в ХХ веке, изучая галактики, нашли, что они движутся не так, как у Ньютона, и даже не как у Эйнштейна. Чтобы спасти обе теории, придумали темную материю. Она никак не взаимодействует с нашей, и ее невозможно обнаружить, но – притягивает. Вообще-то физики как огня боятся того, что «невозможно обнаружить, но это существует». Стоит уфологам или экстрасенсам такое заявить, тут же их обвиняют в лженауке. А вот в темную материю поверили (правда, не все поголовно) и принялись интенсивно искать.
Тем временем на орбите c 2013 года вращается и делает незаметную работу спутник Gaia. Он измеряет расстояния до звезд, и вообще звездные позиции. Сплошная рутина, данные никогда не попадают в массовую прессу, потому что это дико скучно.
Астроном из Сеула Кю Хюн Че тоски не побоялся и запросил у спутника сведения об орбитах двойных звезд. Вообще, то, что Солнце одиноко, скорее редкость, обычно звезды двойные, тройные и более. Корейца интересовали орбиты относительно близких двойных (до 650 световых лет – такие данные точнее), и всего он проанализировал 26 500 двойных систем.
И что же он обнаружил?
Вообразите, что одна звезда вращается вокруг другой. Силы гравитации не дают ей улететь. Но велики ли они? Очень, очень слабы. Исчезающе. Солнце притягивает Плутон намного сильнее, чем главная звезда – своего спутника.
Оказалось, что, когда гравитация столь серьезно ослабевает, она… усиливается. Это очень странно: вот, вы улетаете от Солнца, оно ослабляет хватку, вы уже почти не держитесь ее тяготением… и вдруг Солнце словно сжимает клешни, и вы снова в плену. Врешь, говорит, не уйдешь.
Именно по этой причине системы двойных звезд не разлетаются. А мы-то гадали, почему так происходит.
В науке достоверность открытия оценивают так называемыми сигмами. У корейца уровень 5 «сигм», а для большинства выводов даже больше. Это означает, что его выкладки верны с вероятностью свыше 99,9%. Ну что тут говорить, все понятно.
Со вчерашнего дня (открытие опубликовано 16 августа) мы знаем, что есть три теории гравитации:
- Ньютона – для «повседневной жизни»: например, физика Ньютона прекрасно объясняет, как падают камни и ездят автомобили на Земле;
- Эйнштейна – для больших скоростей и мощных полей. Если ты запустил спутник, уже надо учитывать теорию относительности. Системы GPS делают это автоматически. Если бы не Эйнштейн, навигаторы не смогли бы работать;
- Кю Хюн Че – для очень слабых полей.
Забавно, но сорок лет назад теоретик Мордехай Милгром все это предсказал, и сформулировал «модифицированную теорию гравитации», но на это мало кто обратил внимание. Таким образом, в среду, 16 августа, родилась новая физика, Хюн Че – Милгрома. Милгром уже прокомментировал событие в том духе, что «похоже, прямо сейчас происходит революция в физике».
Ни темная материя, ни темная энергия теперь не нужны. Впустую потрачены миллиарды долларов на их исследование. Вселенная не нуждается в некоем «агенте», который воздействует и искривляет – гибкими оказываются сами законы природы. Точно так же более столетия назад был отброшен эфир, в который верили все, как и в темную материю. Эйнштейн прибил эфир, Хюн Че – темную материю.
Путешествия во времени? Мгновенный визит в любую точку Вселенной? Теперь об этом можно говорить и не прослыть фантастом.
Гравитация – вроде бы очень понятная штука. Я сижу на стуле, потому что – гравитация. И все-таки это самая загадочная сила. И вовсе не сила.
Эйнштейн доказал, что гравитация – это искривление пространства-времени, то есть того «пола», по которому «ходит» все во Вселенной, мы с вами, планеты, галактики. В ХХ веке появилась квантовая гравитация, которая доказывает, что пространства и времени как таковых нет, есть только гравитационное поле, которое создает для наблюдателя (для нас) иллюзию «здесь и сейчас». Но – не могли обнаружить частицу гравитации, гравитон, который и переносит силу тяжести от меня к Земле, от Земли к Луне и так далее.
Теперь все найдут. Гравитацией и временем управлять научатся. Нам кое-чего не хватало для решительного шага. Теперь это кое-что появилось. Гравитация предстала перед нами во всех своих проявлениях. Теоретикам предстоит понять, как все это работает в точности, экспериментаторам – подтвердить, инженерам – сделать устройства для дома, для семьи.
Новая эра началась.
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