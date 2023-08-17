Физики сделали решающее открытие в истории: Законы Эйнштейна не точны, а до изобретения машины времени – рукой подать

Вот и начался по-настоящему XXI век. Сделано действительно фундаментальное открытие, которое переворачивает основы физики. Фото: Shutterstock

Вот и начался по-настоящему XXI век. Сделано действительно фундаментальное открытие, которое переворачивает основы физики. Сначала был Ньютон, потом Эйнштейн, теперь в ряд с ними встал кореец Кю Хюн Че. Он обнаружил: в слабых гравитационных полях бессильна как классическая физика, так и теория относительности. А еще: никакой темной материи не существует. Расслабьтесь, и прекратите ее искать. Можно ли верить этим выводам? Давайте посмотрим.

МАГИЯ ДВОЙНЫХ ЗВЕЗД

Работа корейского исследователя опубликована в авторитетнейшем The Astrophysical Journal, то есть прошла все возможные проверки и не содержит ни малейшей неточности. В мире немного научных изданий, которым можно безоговорочно доверять. Если речь идет об астрономии, то доверять можно как раз этому журналу.

Напомню кратко предысторию. Когда Ньютон в 1687 году опубликовал свою теорию, она идеально работала. В 1846 году на ее основе, теоретическими расчетами, открыли Нептун. Триумф полный.

Вскоре, однако, выяснилось, что орбита Меркурия не подчиняется Ньютону. Изучение Меркурия в итоге дало теорию относительности Эйнштейна и новую физику вообще. Меркурий близок к Солнцу, и при столь сильной гравитации законы Ньютона дают промашку.

Уже в ХХ веке, изучая галактики, нашли, что они движутся не так, как у Ньютона, и даже не как у Эйнштейна. Чтобы спасти обе теории, придумали темную материю. Она никак не взаимодействует с нашей, и ее невозможно обнаружить, но – притягивает. Вообще-то физики как огня боятся того, что «невозможно обнаружить, но это существует». Стоит уфологам или экстрасенсам такое заявить, тут же их обвиняют в лженауке. А вот в темную материю поверили (правда, не все поголовно) и принялись интенсивно искать.

Тем временем на орбите c 2013 года вращается и делает незаметную работу спутник Gaia. Он измеряет расстояния до звезд, и вообще звездные позиции. Сплошная рутина, данные никогда не попадают в массовую прессу, потому что это дико скучно.

Астроном из Сеула Кю Хюн Че тоски не побоялся и запросил у спутника сведения об орбитах двойных звезд. Вообще, то, что Солнце одиноко, скорее редкость, обычно звезды двойные, тройные и более. Корейца интересовали орбиты относительно близких двойных (до 650 световых лет – такие данные точнее), и всего он проанализировал 26 500 двойных систем.

И что же он обнаружил?

СИЛА В СЛАБОСТИ

Вообразите, что одна звезда вращается вокруг другой. Силы гравитации не дают ей улететь. Но велики ли они? Очень, очень слабы. Исчезающе. Солнце притягивает Плутон намного сильнее, чем главная звезда – своего спутника.

Оказалось, что, когда гравитация столь серьезно ослабевает, она… усиливается. Это очень странно: вот, вы улетаете от Солнца, оно ослабляет хватку, вы уже почти не держитесь ее тяготением… и вдруг Солнце словно сжимает клешни, и вы снова в плену. Врешь, говорит, не уйдешь.

Именно по этой причине системы двойных звезд не разлетаются. А мы-то гадали, почему так происходит.

В науке достоверность открытия оценивают так называемыми сигмами. У корейца уровень 5 «сигм», а для большинства выводов даже больше. Это означает, что его выкладки верны с вероятностью свыше 99,9%. Ну что тут говорить, все понятно.

ПОЧЕМУ ЭТО ПЕРЕВОРОТ

Со вчерашнего дня (открытие опубликовано 16 августа) мы знаем, что есть три теории гравитации:

- Ньютона – для «повседневной жизни»: например, физика Ньютона прекрасно объясняет, как падают камни и ездят автомобили на Земле;

- Эйнштейна – для больших скоростей и мощных полей. Если ты запустил спутник, уже надо учитывать теорию относительности. Системы GPS делают это автоматически. Если бы не Эйнштейн, навигаторы не смогли бы работать;

- Кю Хюн Че – для очень слабых полей.

Забавно, но сорок лет назад теоретик Мордехай Милгром все это предсказал, и сформулировал «модифицированную теорию гравитации», но на это мало кто обратил внимание. Таким образом, в среду, 16 августа, родилась новая физика, Хюн Че – Милгрома. Милгром уже прокомментировал событие в том духе, что «похоже, прямо сейчас происходит революция в физике».

Ни темная материя, ни темная энергия теперь не нужны. Впустую потрачены миллиарды долларов на их исследование. Вселенная не нуждается в некоем «агенте», который воздействует и искривляет – гибкими оказываются сами законы природы. Точно так же более столетия назад был отброшен эфир, в который верили все, как и в темную материю. Эйнштейн прибил эфир, Хюн Че – темную материю.

ЧТО ТЕПЕРЬ БУДЕТ

Путешествия во времени? Мгновенный визит в любую точку Вселенной? Теперь об этом можно говорить и не прослыть фантастом.

Гравитация – вроде бы очень понятная штука. Я сижу на стуле, потому что – гравитация. И все-таки это самая загадочная сила. И вовсе не сила.

Эйнштейн доказал, что гравитация – это искривление пространства-времени, то есть того «пола», по которому «ходит» все во Вселенной, мы с вами, планеты, галактики. В ХХ веке появилась квантовая гравитация, которая доказывает, что пространства и времени как таковых нет, есть только гравитационное поле, которое создает для наблюдателя (для нас) иллюзию «здесь и сейчас». Но – не могли обнаружить частицу гравитации, гравитон, который и переносит силу тяжести от меня к Земле, от Земли к Луне и так далее.

Теперь все найдут. Гравитацией и временем управлять научатся. Нам кое-чего не хватало для решительного шага. Теперь это кое-что появилось. Гравитация предстала перед нами во всех своих проявлениях. Теоретикам предстоит понять, как все это работает в точности, экспериментаторам – подтвердить, инженерам – сделать устройства для дома, для семьи.

Новая эра началась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загадочная комета явилась из «царства тьмы»: в сентябре ее можно будет увидеть на вечернем и ночном небе

Ее никто не замечал, потому что она двигалась возле Солнца (подробности)