Проклятие "ледяного человека" и его внешний вид: Ученые показали, каким на самом деле был знаменитый Отци

Таким Отци нашли. Фото: eva.mpg.de

Анализ ДНК, который недавно провели ученые из Института эволюционной антропологии Макса Планка (Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology), позволил выявить массу подробностей о внешнем виде, жизни и происхождении Отци (Otzi) - легендарного «ледяного человека» (iceman), пролежавшего в альпийском леднике 5300 лет. Оказалось, что он совсем не был светлокожим, каким уже следовало бы быть европейцам того времени. Кожа Отци имела ярко выраженный коричневый оттенок. Почти, как у негра. Глаза темные (это ожидаемо), голова лысая (это сюрприз).

На заднем плане – предыдущая реконструкция, на переднем – «правильный Отци». Лысый и темнокожий. Фото: eva.mpg.de

При жизни Отци страдал от множества болезней и чуть-чуть не дорос до 160 сантиметров. Прожил 46 лет.

Напомним, мумию обнаружили случайно в 1991 году высоко в горах, на границе Австрии и Италии. Вмерзшее в лед тело хорошо сохранилось. Сначала даже подумали, что это труп альпиниста.

Однако после того, как рядом нашлись медный топор, кремневый кинжал, колчан со стрелами, циновка, меховая шапка и еще более 400 предметов, стало ясно, что человек был не из нашего времени. Незнакомцу дали имя Отци. Назвали «Ледяным человеком». И определили, когда он жил.

«Ледяной человек» был почти негром. Фото: eva.mpg.de

К 2000 году многочисленные эксперты «накрутили» душещипательный детектив. Мол, Отци был убит в горах в неравно бою с представителями враждующего племени. Бился сразу с несколькими войнами, которых было от 5 до 8. Пал от стрелы - рана от нее видна на спине. От чего свалился в расселину, где и пролежал более 50 веков.

Однако последующие исследования показали: «ледяной человек» умер отнюдь не там, где было найдено его тело, а погиб где-то в долине - не исключено, что он действительно был подстрелен, защищая кого-то. Высоко в горы его принесли, чтобы похоронить. И похоронили в августе со всеми вещами. То есть, с почестями.

Отци носил на лысой голове шапку из медвежьего меха. Фото: eva.mpg.de

На август указывала пыльца растений в желудке Отци, на его теле и в леднике.

Чуть выше места, где была найдена мумия, ученые обнаружили небольшую площадку в скале. Она-то и было местом изначального захоронения. А тело и часть предметов сползли ниже - в расщелину - вместе с подтаявшим ледником. Труп перевернулся и попал в воду, в которой плавал некоторое время лицом вниз. Но потом вмерз снова. Оказавшись ничком около валуна. Где и был найден.

В свое время облик «ледяного человека» воссоздали братья Альфонс и Адри Кеннисы (Alfons and Adrie Kennis) - специалисты, приглашенные из Голландии. Они руководствовались ранним приблизительным анализом ДНК – тем, который тогда был возможен. Ныне технологии продвинулись вперед. И выяснилось, что многое не учли. Так «появилась» темная кожа и карие глаза. «Исчезли» длинные густые волосы – у Отци обнаружилась генетическая предрасположенность к облысению. И скорее всего в свои 46 лет он уже был лысым.

Ко всему прочему у Отци развивалась сердечная недостаточность и артрит, он был склонен к диабету 2 типа и ожирению, не переносил лактозу. То есть, не мог пить молоко. И еще у него были глисты – власоглавы.

Одна из многочисленный татуировок Отци. Фото: eva.mpg.de

По происхождению «ледяной человек» был ближе всего к ранним фермерам, которые добрались до Европы примерно 8 тысяч лет назад из Анатолии – ныне это Турция. Более 92 процентов его генов – от них. Остальное - от степных скотоводов. Как подчеркнули ученые: «из таких стран, как сегодняшние Россия и Украина, вплоть до Сибири, Казахстана и Монголии». То есть, не исключено, что Отци – альпийский житель - был чуть-чуть русским. Или украинцем. Но почти негром при этом.

Холодильник – последнее место упокоения Отци. Фото: eva.mpg.de

После первого генетического анализа, у «ледяного человека» нашлись потомки среди современных австрийцев. Теперь же родственников пришлось «поменять» – ближайшие сейчас живут на Сардинии.

КСТАТИ

Проклятие «ледяного человека»

В октябре 2004 года погиб немец, который нашел тело Отци - Гельмут Симон. Он был не только туристом, но и археологом. Пошел в очередной раз в горы, на ледник - искать соплеменников «ледяного человека». И исчез. Как потом выяснилось, он сорвался в расселину. Заледенелое тело Гельмута нашли спустя две недели. Оно лежал в той же позе, что и мумия, которую тот когда-то нашел.

После несчастья, которое случилось с археологом, и заговорили о мистике - о проклятии Отци, который тянет на тот свет всех, кто с ним контактирует. Ведь Симон стал пятым пятой жертвой.

Череда странных смертей началась уже в год находки мумии - почти сразу после того, как её доставили в лабораторию австрийского города Инсбрука. Там останки препарировал Райнер Хенн, судмедэксперт. Вскоре он погиб в автокатастрофе - по пути на научную конференцию, посвященную вскрытию «ледяного человека».

Спустя несколько дней лавина засыпала Курта Фрица. Из всей группы альпинистов, находившихся тогда на склоне, не повезло лишь ему.

Курт в свое время вертолетом доставил Отци в Инсбрук.

Летом 2004 года в самом расцвете сил от скоротечного рака мозга скончался Райнер Хольц, который снимал фильм про Отци и дружил с Гельмутом Симоном.

Профессор Конрад Шпиндлер, который в Инсбрукском университете возглавлял группу исследователей, изучавших Отци, неосторожно пошутил на похоронах Симона, задав риторический вопрос, мол, кто следующий? Следующим стал именно он - умер от инсульта в апреле 2005 года.

К жертвам мумии относят и Дитера Вернике - члена экспедиции по эвакуации Отци, умершего от инфаркта сразу после похорон Симона.

В начале ноября 2005 при загадочных обстоятельствах скончался доктор Том Лой - известный археолог и биолог из университета Квинсленда (Австралия), который исследовал вещи «ледяного человека» и его ДНК. В квартире нашли труп без видимых следов насильственной смерти. Но причину ее так и не установили.

Нечто вроде предупреждения получил Вальтер Лейтер - еще один профессор из Инсбрука, который исследовал внутренние органы мумии. Он повел американских коллег показывать место, где наши Отци. Группа попала в снежный буран. Лейтер сильно обморозился - едва спасли.

Итого, семь человек сгинули точно. Как тут было не заговорить о проклятии вроде того, от которого якобы умирали люди, потревожившие гробницу Тутанхамона? Тем более, что мистики, поверившие в проклятие, считали, что Отци был колдуном. Якобы об этом свидетельствовали странные татуировки на его теле. Их насчитали аж 57 штук. Выполнены сажей, втертой в неглубокие надрезы.

Большинство татуировок имеют вид горизонтальных полосок. Они находятся в точках акупунктуры. И удивительным образом напоминают гексаграммы из древней китайской «Книги перемен», с помощью которых до сих пор гадают.

Но после 2005 года таинственные смерти прекратились. Хотя исследования продолжились.

И из нынешних «любознательных» пока никто не умер. В живых остались и братья Кеннисы – авторы первой реконструкции, которые сейчас занялись второй - «уточненной».

Отци утихомирился? Словно бы теперь узнал себя.

Тело «ледяного человека» хранится в Археологическом музее Южного Тироля в Италии в специально сконструированной для него холодильной камере. В ней окошко, сквозь которое на Отци можно смотреть.