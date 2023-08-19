Был верен одной женщине: кому достанутся загородные дома звезды театра и кино Игоря Ясуловича

Народный артист РФ Игорь Николаевич Ясулович умер в Москве на 82-м году жизни. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Народный артист РФ Игорь Николаевич Ясулович умер в Москве на 82-м году жизни. Скромный, интеллигентный человек, артист редкой пластической характерности (по отзывам коллег) харизматичный актер (по отзывам зрителей), профессиональный и душеный педагог (по отзывам студентов). Рассказываем о том, что было скрыто от публики: о главных наследниках и наследстве Игоря Ясуловича.

Главная женщина актера Ясуловича

У Игоря Ясуловича дружная семья – с женой профессором-искусствоведом Натальей Егоровой они прожили долгую жизнь без измен, предательства и публичных разбирательств. Об этой паре коллеги говорят: лебединая верность друг другу. Наталья Егорова работала искусствоведом в Бахрушинском театральном музее, преподавала в ГИТИСе и в Школе-студии МХАТ. Сейчас на пенсии, занимается младшей внучкой. А Игорь Ясулович до июля 2023 года вел активный образ жизни – уходил на работу утром, а возвращался поздно вечером: играл в театральных постановках, преподавал в ГИТИСе (набрал новый курс в июне) и во ВГИКе.

Игорь Николаевич и Наталья Юрьевна успели отметить в 2023 году бриллиантовую свадьбу. Актер женился в начале 1963 года. С женой Игоря Ясуловича познакомил друг, актер Всеволод Абдулов (ныне покойный) – ему показалось, что Игорь и Наташа подходят друг другу. Ясулович друга всю жизнь благодарил: «Больше полувека нашей семейной жизни с Наташей доказали, что он не ошибся. Всеволод был женат на школьной подруге моей будущей жены. И вот однажды летом Севе пришла в голову мысль сосватать меня и Наташу. Вчетвером посидели в ресторане «Будапешт» - смотрины оказались успешными. Возникла симпатия. И на следующий день мы с Севой пришли к Наташе и «пересидели» ее давнего ухажера… Год мы с Наташей встречались почти каждый день, а потом поженились... Моя будущая супруга Наталья Егорова (дочь замечательного кинорежиссера Юрия Егорова) тогда училась в МГУ на историческом факультете. Мы стали жить у ее бабушки и дедушки, а однажды утром собрались и поехали в загс. А вечером после спектакля (я тогда работал в Театре-студии пантомимы) мы с другими актерами приехали к нам и отпраздновали это событие - причем закуску все гости принесли с собой. Наташа, хотя и не актриса, легко вписалась в нашу компанию, а я точно так же легко вошел в ее круг общения».

Через три года после свадьбы у супругов родился сын. Артист недавно вспоминал: «Когда Наташа носила Алешу, специалисты стали говорить, что музыка благотворно влияет на будущего ребеночка. Мы старались чаще ходить в консерваторию, я начал собирать пластинки и сейчас коллекция уже очень большая». Вот так трогательно Игорь Николаевич заботился о жене Наташе и сыне Алексее всю жизнь.

Алексей Ясулович продолжил актерскую династию: после школы окончил театральное училище им. Щукина, начался сниматься в кино. В начале 90-х Алексей уехал в Англию учиться – окончил актерскую школу, где кроме творческих профессий осваивал менеджмент. Когда через год вернулся домой - устроился в рекламную фирму. Сын народного артиста сейчас работает режиссером, продюсером, преподает.

Игорь Ясулович рассказывал, что с женой он всегда находил компромисс - и серьезных ссор потому не было. Народный артист говорил, что нет секретов долгого брака, надо просто любить и уважать друг друга: «У нас не было таких ситуаций, когда кто-то говорил: все, хватит, я ухожу! Конечно, без обид не бывает - иногда случаются недоразумения. Важно понимать, что стоит оставить человека в покое, и через некоторое время никто уже и вспомнит, что произошло…»

Игорь Николаевич был романтиком, мог и сам нарвать жене букет полевых цветов: «Шел и собирал хороший букет цветов, а не просто какие-то розы покупал. На гастролях, если попадается на глаза что-то: перстенек или что-то симпатичное из одежды: блузка, пальтишко, то привозишь в подарок».

Счастливая жизнь за городом

Семья народного артиста по-настоящему дружная: об этом говорит и тот факт, что три поколения много лет живут вместе. Давно могли бы разъехаться, но не хотят – всем комфортно: и детям, и внукам. Ясулович продал квартиру в Москве и купил в ближайшем Подмосковье таунхаус, в нескольких километрах от метро «Алтуфьево». Игорь Николаевич рассказывал: «Мы живем в таунхаусе и вместе, но в то же время отдельно. В доме три этажа. Первый - кухня-столовая, второй - наше пространство с женой: спальня и гостиная. А на третьем живут сын Алеша с женой Ксюшей и дочкой Глафирой. Невестка работает в ГИТИСе деканом факультета, где учат художников. Алексей – режиссер, продюсер, снимает, монтирует. Ездил в лагерь, учил детей снимать кино». Ясулович души не чаял во внучках. Младшая Глафира еще школьница (16 лет) учится в музыкальной школе по классу фортепиано. Старшая (от первого брака сына) Вера (28 лет) закончила продюсерский факультет ГИТИСа, замужем, живет в Питере.

Когда сын народного артиста был маленький, семья на каждое лето снимала дом в деревне. А 25 лет назад супруги купили свой деревенский дом - под Торопцом, в 400 км от Москвы. Там построили и баньку, и обновили колодец. «Мне достаточно и двух недель, чтобы хорошо отдохнуть. Бывает, удается с перерывами прожить месяц», - рассказывал народный артист. Игорь Николаевич отдыхал только в кругу семьи, которая была его надежным тылом.

И в этой семье не будет конфликтов из-за наследства и походов по ток-шоу на эту тему. Наследники артиста первой очереди – жена и единственный сын. А больших богатств народный артист не нажил: доля в подмосковном и деревенском доме, которую разделят пополам супруга и сын.