Пылевые бури, молнии и ядовитые газы: Топ-5 ужасов Луны, которые подстерегают первых поселенцев

У Луны есть особенности, которые делают этот мир экстремально жестким для желающих его посетить Фото: Shutterstock

Полет даже на ближайшее к нам небесное тело – это не легкая прогулка. У Луны есть особенности, которые делают этот мир экстремально жестким для желающих его посетить, будь то роботы или люди.

Еще относительно недавно Луна представлялась местом, конечно, негостеприимным, зато предсказуемым. Положишь туда что-нибудь, как, например, в 1972 году астронавт Чарльз Дьюк – фото своей семьи, и лежит себе, разве что метеориты покоцают. Теперь мы знаем, что это не так, и на Луне все время что-то происходит. Зеркала, которые оставили астронавты, чтобы светить в них лазерами и измерять расстояние до Луны, уже почти ничего не отражают. И виноваты вовсе не метеориты. Уверен, от семейного фото не осталось и следа.

Собрали для вас топ-5 ужасов нашего ночного светила.

ПЫЛЕВЫЕ БУРИ

Это кажется странным – бури! Ведь на Луне нет воздуха, нет и ветра. А бури есть.

Первыми их заметили астрономы еще в XIX веке. В декабре 1981 года такую бурю наблюдал и я. Молодая Луна готовилась зайти за горизонт. Я посмотрел на нее в зрительную трубу и не поверил глазам. Лунные «рога» вышли за пределы дневной стороны и сомкнулись на ночной. Причина – солнечный свет рассеивался в пыли. А пыль, выходит, заволокла всю Луну. С тех пор ни разу не видел такого, но другие - видели.

Астрономы предполагают, что облако пыли висит на высоте около километра и держится недолго, часы. Но как так и откуда?

Астронавты сразу приметили, что лунное небо днем не такое уж и черное. Думали, можно видеть звезды рядом с ослепительным, резко очерченным, Солнцем, а замечали только самые яркие. Причина – в электрических силах. Солнечная радиация бьет наотмашь, и электризует мельчайшие частицы. Они поднимаются и парят. Видимо, когда Луна выходит из новолуния (молодой серп) и в правой (для земного наблюдателя) части восходит Солнце, этот электромагнитный импульс может оказаться очень сильным. И поднять пыль по всей Луне. Но точно мы не знаем.

Это очень опасно: такая буря может даже свалить спутник с окололунной орбиты. Якобы из-за нее в 2019 году потерпел аварию израильский аппарат «Берешит».

МОЛНИИ

И снова странно: на Луне нет гроз, откуда молнии?

А все оттуда же. Мы говорили, что лунная пыль, когда Солнце восходит, электризуется и как бы воспаряет. Образуются пылевые облака. А где облака, там и грозы. Лунные молнии иногда оказываются такими яркими, что их видно даже с Земли, в хорошие телескопы, на границе дня и ночи.

В самом деле, между поверхностью и облаком происходят мощные разряды. Что совсем плохо для космонавтов и роботов. Ведь «молнии» - это своего рода электрошокер, который врубают рядом с тонкой электроникой. А человека – так и убьет.

Все-таки наши луноходы, а теперь и китайские роверы, работали и работают много лунных дней и ночей. Значит, грозы там нечасто, выжить можно.

ЛУНОТРЯСЕНИЯ И ЯДОВИТЫЕ ГАЗЫ

Еще в XVIII веке извержение на Луне наблюдал великий астроном Вильям Гершель. А в 1958 году советский ученый Николай Козырев его сфотографировал: кратер Альфонс покраснел, и из него что-то фонтанировало. Козыреву повезло, ведь все длилось очень недолго. Он даже успел сделать спектральный анализ и понять, что именно извергалось – те же вонючие вулканические газы, что и на Земле.

Позже на Луне поставили сейсмографы, и оказалось, что недра нашего спутника устроены очень интересно. Что-то, даже мелкое, на нее упадет, и Луна давай ходуном ходить, как барабан. Видимо, от этого гула и просыпаются глубинные очаги вулканизма.

Все это так себе новости, ведь первую базу собираются строить под землей (под Луной). Лунотрясения – длинные, выматывающие, часами. Еще и газы на станцию просочатся.

ПЛАЗМЕННЫЙ ХВОСТ ЗЕМЛИ

Около полнолуния наша спутница оказывается напротив Солнца. В этот момент она попадает в плазменный хвост Земли и остается там на 9 дней.

Что это за хвост? Земля надежно защищает нас от космических невзгод. Магнитное поле отбрасывает радиацию прочь. Но ее надо куда-то девать. И она скапливается в так называемых радиационных поясах Земли, где кипит жуткое варево из радиации и плазмы. От этих поясов прочь идет хвост, через который, как дым через трубу, Земля выкидывает бяку наружу. В нем-то Луна и купается. Назвалась спутником, терпи выходки хозяина.

Что испытывает Луна? Еще больше радиации. В такие моменты, конечно, никаких выходов за пределы станции. Подумайте об этом, когда будете любоваться полнолунием.

НАСТУПАЕТ НОЧЬ

А с нею приходят приключения. Перестают работать солнечные батареи. За полчаса адская жара сменяется кромешным холодом. Очень темно, светит только Земля. Но если бы только это.

Главное: пыль приобретает громадный отрицательный заряд, до тысяч вольт. И делается подвижной. Люди еще не сталкивались с ночной пылью, все экспедиции работали днем, а луноходы замирали. Но того, что испытали астронавты, хватило сполна.

Даже дневная лунная пыль проникала всюду. Застежку-молнию выводила из строя на раз. Циферблаты часов и других приборов исцарапаны, как будто по ним водили наждаком. Так вот почему потускнели оставленные на Луне зеркала! Критические узлы – двери, сочленения скафандров – скрипели и заедали. Скафандры начали пропускать воздух. Приборы принялись врать.

Глаза слезились. Мучительный кашель: потом медики нашли в легких астронавтов острые лунные песчинки. Ученые сделали вывод: пыль воздействует на атомном уровне, чистить от нее себя и предметы бесполезно.

А еще нет-нет, да и всплывают разговоры: а не заражена ли лунная пыль какими-то организмами? Если так, справятся ли с ними земные лекарства (и выручит ли земной иммунитет)?

Опасения, кажется, совершенно дурацкие, но как посмотреть. В свое время астронавты обследовали зонд, который ранее сел на Луну и несколько лет так и сидел себе в кратере. На зонде были земные бактерии, и они выжили. То есть – жить даже в вакууме в принципе можно. Но на Луне полно лавовых трубок, которые уходят бесконечно глубоко. В трубках не жарко и не холодно, могут скапливаться газы, чтобы дышать, и вода, чтобы пить. Если когда-то давно жизнь на Луне успела возникнуть (а древняя Луна была неотличима от древней же Земли), бактерии и вирусы могли сохраниться в таких трубках.

Астронавты пытались что-то выяснить. Брали пробы «атмосферы», но все пакеты оказались негерметичными из-за пыли. Анализы сорвались.

Так что мы понятия не имеем, можно ли пить лунную водицу, вокруг которой столько шума.

ВОПРОС-РЕБРОМ

А там вообще можно существовать?

Мы перечислили только неочевидные ужасы. За кадром остались солнечный ветер, ультрафиолет, безмолвие, а еще бьющие в глаза контрасты, от которых накрывает депрессия.

Но Луны бояться не надо. Ее надо просто знать и уважать. Уже на глубине около метра температура не меняется. Лунный грунт – отличный теплоизолятор. Пыль страшна, пока не придумали специальные, не земные, ловушки. Даже гипотетические бактерии, попадая в организм, будут атакованы и съедены теми, что постоянно живут в нас. Жить на Луне – даже безопаснее, чем на МКС, хотя бы твердая почва под ногами. Так что – все преодолеем.

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